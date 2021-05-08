08 мая 2021, 14:00

Азербайджанский солдат найден мертвым в воинской части

Тело военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в воинской части Загатальского пограничного отряда.

Инцидент в воинской части произошел сегодня.

Военнослужащий срочной службы 18-летний  Ибрагим Шамиль оглу Гулиев найден с огнестрельным ранением, привело сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Азербайджана Report.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в часть был направлен командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов. Расследование проводится совместно с сотрудниками Военной прокуратуры, информировал Media.az.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2019 года при невыясненных обстоятельствах в азербайджанской военной части погиб солдат-срочник. В августе 2018 года мертвым был найден еще один рядовой. По обвинению в издевательствах над ним были арестованы прапорщик и два солдата, сообщила Военная прокуратура Азербайджана.

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в минометных обстрелах", "Пастух подорвался на мине в Нагорном Карабахе", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 2500 выстрелах за неделю".

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