Азербайджанский солдат найден мертвым в воинской части

08 мая 2021, 14:00

Тело военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в воинской части Загатальского пограничного отряда.

Инцидент в воинской части произошел сегодня.

Военнослужащий срочной службы 18-летний Ибрагим Шамиль оглу Гулиев найден с огнестрельным ранением, привело сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Азербайджана Report.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в часть был направлен командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов. Расследование проводится совместно с сотрудниками Военной прокуратуры, информировал Media.az.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2019 года при невыясненных обстоятельствах в азербайджанской военной части погиб солдат-срочник. В августе 2018 года мертвым был найден еще один рядовой. По обвинению в издевательствах над ним были арестованы прапорщик и два солдата, сообщила Военная прокуратура Азербайджана.