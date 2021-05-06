Гасымов озвучил обстоятельства своего исчезновения близ Баку

06 мая 2021, 14:14

Лидер азербайджанского движения "Мусульманское единство" Эльчин Гасымов отрицает данные соратников о его задержании. Он сообщил, что находится дома, а невозможность связаться с ним объяснил отключением телефона.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 мая руководитель движения "Мусульманское единство" Эльчин Гасымов перестал выходить на связь после того, как поехал из пригорода Баку на запланированное выступление в эфире оппозиционного телеканала, сообщили сегодня правозащитник Руфат Сафаров и источник в "Мусульманском единстве". По их данным, Гасымов был задержан силовиками.

Сегодня Эльчин Гасымов сообщил, что находится дома. Он отрицает версию о своем задержании, пояснив, что у него был выключен телефон, и поэтому до него не доходили звонки.

"Я дома, не стоит беспокоиться. Все в порядке. Спасибо всем, кто побеспокоился обо мне", - коротко сообщил Гасымов по WhatsApp корреспонденту «Кавказского узла», воздержавшись от других комментариев.

Правозащитник Руфат Сафаров пояснил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что информацию о задержании Гасымова получил от источников в "Мусульманском единстве".

"С этими активистами мы постоянно поддерживаем связь по правозащитной работе. Я не мог игнорировать это сообщение и не предавать это огласке. Тем более, что он (Эльчин Гасымов) ранее был осужден на длительный срок и был признан политзаключенным. После освобождения его также не раз вызывали в полицию. Правоохранительные органы также не опровергали информацию о задержании. То, что Эльчин Гасымов на свободе, нас радует. Если действительно он был задержан, то мы рады, что инцидент быстро разрешился благоприятным исходом", - сказал Сафаров.

28 декабря 2017 года Эльчин Гасымов, который занимал тогда должность зампредседателя движения, был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в событиях ноября 2015 года в Нардаране. 16 марта 2019 года Гасымов и еще несколько осужденных были помилованы президентом Азербайджана.

Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в ноябре 2015 года после спецоперации силовиков в Нардаране произошли беспорядки, за которыми последовали массовые аресты сторонников "Мусульманского единства". Суд признал виновными в организации беспорядков лидера этого движения Талеха Багирзаде и 17 его сторонников. Об истории конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Нардаран".

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