Грузия ослабила ограничения для жителей Абхазии и Южной Осетии

13 апреля 2021, 22:35

Пенсионеры и нуждающиеся в медицинской помощи жители Абхазии и Южной Осетии освобождены от пятидневного карантина при посещении Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля грузинские спасатели обнаружили в реке Ингури тела четырех человек, которые пытались нелегально перейти границу между Абхазией и Грузией. Погибшие на реке Ингури решили переправиться через реку вплавь, чтобы их не отправили на пятидневный карантин, заявила Генпрокуратура Абхазии.

18 марта представители движения "Время" и другие активисты провели в Тбилиси акцию протеста в связи со смертью 62-летней жительницы Гальского района Абхазии, которая выехала на лечение в Грузию, но умерла на карантине. Пятидневное пребывание на карантине ограничивает права людей, заявили участники акции.

Межведомственный координационный совет членов правительства Грузии и эпидемиологов отменил пятидневный карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, для ряда жителей Абхазии и Южной Осетии. Пенсионерам, социально незащищенным людям, многодетным семьям и людям ограниченными возможностями здоровья из Абхазии и Южной Осетии теперь не придется находиться в карантине, сообщил сегодня портал "Новости Грузия".

Жители Абхазии и Южной Осетии, которым требуется медицинская помощь, могут получить ее в Грузии без прохождения пятидневного карантина, проинформировал "Sputnik Грузия".

В Грузии за сутки подтверждены 1374 случая заражения коронавирусом, скончались 11 человек. С начала пандемии коронавируса подтверждены 290 129 случаев заражения, умерли 3894 человека, следует из сегодняшнего сообщения на сайте StopCov.ge.

В Южной Осетии за сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии коронавирус подтвержден у 3275 человек, сообщил сегодня "Sputnik Осетия".

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 12 апреля достигло 13 721 человек, 217 из них умерли, выздоровели 13 274 человека. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 30 человек, сообщается на странице Минздрава Абхазии в Facebook. Данные на 13 апреля на 17:13 мск не опубликованы.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Грузия считает Абхазию, как и Южную Осетию, территориями, оккупированными Россией, говорится в материале "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.