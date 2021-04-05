Останки баскетболиста Арама Мкртчяна найдены в зоне карабахского конфликта

05 апреля 2021, 20:11

Спасатели обнаружили останки игрока баскетбольного клуба "Арцах" Арама Мкртчяна, погибшего во время осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, были найдены останки еще двух человек. Число тел погибших, обнаруженных в зоне боев, достигло 1529.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Во время поисковых работ в Нагорном Карабахе найдены останки игрока баскетбольного клуба "Арцах" Арама Мкртчяна, он погиб во время боевых действий, сообщил сегодня "Спутник-Армения".

"Шесть месяцев его возвращения ждали родные и друзья, но чуда не произошло", - написала Федерация Армении по баскетболу на своей странице в Facebook.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погибшими в результате боевых действий в Карабахе значатся с армянской стороны 3250 человек. Еще 189 семей ждут результатов ДНК-экспертизы, добавил он. Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".