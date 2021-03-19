Волгоградцы вынуждены экономить на продуктах из-за роста цен

19 марта 2021, 06:07

Поход в магазин стал обходиться значительно дороже, поэтому приходится либо сокращать количество закупаемых продуктов, либо выбирать более дешевые товары в ущерб их качеству, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" волгоградцы. Фиксация цена на сахар и подсолнечное масло не спасает от дополнительных расходов, так как сильно подорожали остальные продукты, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз России и Минпромторг в соглашении до 1 апреля 2021 года закрепили предельные цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, а также на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Эпидемия коронавируса и ограничительные меры нанесли сильный удар по сельскому хозяйству регионов Северного Кавказа, а введение предельных цен на продовольственные товары привело к обратному эффекту и ускорило общий рост цен, пояснили экономисты.

Корреспондент «Кавказского узла» обошла сегодня четыре торговые сети в Волгограде. В торговой сети «Ман» килограмм сахара стоит 45,99 рубля, литр подсолнечного масла «Каролина» и «Горница» - 88 рубля, «Благо» - 99,9 рубля.

В магазине «Покупалко» литр масла «Светлица» стоит 99,9 рубля, «Затея» - 86,99 рубля, «Олейна» и «Благо» - 109,99 рубля, «Счастье есть» и «Добавкин» - 77,99 рубля. Сахар по бонусной карте «Покупочка» можно купить по цене 44,99 рубля за килограмм, без карты – 45,99 рубля.

В местной сети магазинов «Радеж» литр нерафинированного подсолнечного масла «Кубаночка» продают за 129,99 рублей, «Затея» - за 114, 99 рубля, 0,9 литра масла «Светлица» - за 104,99 рубля, рафинированные масла «Светлица» и «Раздолье» стоят за 98,99 рубля за литр, «Затея» - за 109,99 рубля, «Волжские зори» - 109,99 рубля, «Домашнее» - 129,99 рубля. Сахар в «Радеже» продают по 44,99 рубля за килограмм.

В сети магазинов «Магнит» килограмм сахара также стоит 44,99 рубля. Литр подсолнечного масла «Олейна» продают по 109,99 рубля, «Кубанское любимое», «Золотая семечка», «Россиянка» и «Злато» - 109,99 рубля, 0,9 литра масла «Щедрое лето» можно купить за 84,99 рубля.

Волгоградцы указали на рост цен на продукты

Многодетный отец Алексей Ульянов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что, закупая продукты в магазине на семью, оставлял там около 2500 рублей. «Берем самое необходимое, обычный набор продуктов, чтобы хватило на несколько дней. В этом году расходы выросли процентов на 60. Сейчас отдаем за те же самые продукты 3800-4000 рублей. Подорожало все, начиная от хлеба заканчивая бытовой химией. Мы не стали ни от чего отказываться, мы уменьшили объемы закупаемых продуктов. Зарплаты ведь не увеличились. Продукты стараемся покупать вкусные, желательно с надписью «ГОСТ». Иногда покупаем меньше, но чтобы было качественное. Стали обращать внимание на продукты торговых марок магазинов, в которых они продаются. Понимаешь, что макароны за 70 рублей ничуть не хуже макарон за 40 рублей торговой марки какого-то известного магазина», - сказал он.

Ульянов указал, что «правительство дало возможность поднять цены на подсолнечное масло и лишь потом зафиксировало их». «Масло подорожало на 60 процентов, потом цену зафиксировали. Огурцы стоят 300 рублей, а килограмм мяса – 220 рублей в сетевом магазине... Непонятно, как происходит формирование цены. Заметил хитрости с объемами продуктов – если раньше продавали литровые бутылки масла, то теперь 900, 860 миллилитров можно встретить. Цена та же – объем меньше», - отметил волгоградец.

53-летний Вячеслав Селихов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его семья не почувствовала роста цен на сахар и подсолнечное масло. «Сахар едим в минимальном количестве. Расходы контролируем. Жена ведёт семейный гроссбух уже больше 10 лет. В 2020 году тратили в месяц на двоих - 9-11 тысяч, сейчас 13-15 тысяч. Подорожали овощи, фрукты, шоколад, мясо, рыба, яйца. Сыр всегда берём один и тот же Пошехонский - самый дешёвый. Молоко и кефир выбираем оптимальные по цене и качеству. Совсем дешевое молоко не берём. Мясо и рыбу покупаем на рынке у проверенных продавцов, не ищем низкую цену. Фиксация цен не помогает, они все равно растут», - отметил он.

54-летняя работающая пенсионерка Нина Матвеева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что контролирует свои расходы. «Я их не записываю, поскольку прекрасно помню. Можно найти подсолнечное мало по 77 рублей, как и в конце прошлого (2020) года. Сахар – по 43 рубля за килограмм, видела даже по 42-50 рублей. Мы стали больше брать колбас и консервов, творога. За счет этого сумма на поход в магазин за последний год повысилась у нас на 17-20 процентов. Мы нашли магазины, где все дешевле. Рядом с домом магазин «Красное и белое», там консервы дешевле рублей на 10-12, яйца там отборные по 65-70 рублей, на рынке такие по 90, там же беру молоко по 50 рублей за литр. Наиболее заметно подорожал творог. Но мы ни от чего не отказываемся. Можно найти цены прошлого года в разных магазинах за исключением «Перекрестка» - там очень дорого. Иногда я там покупаю что-то из оригинального ассортимента».

«Правительство зафиксировало цены на сахар и подсолнечное масло, но получается, что это просто маркетинговый ход – дана отмашка на то чтобы поднять цены на сахар с 43 до 46 рублей, и также поднять и цены на подсолнечное масло, которое можно сегодня купить по 77, а не по 110, что допускает правительство», - сказала она.

24 летний автослесарь Александр Колотов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что недавно женился, и молодая семья экономит на продуктах. «Мы закупаемся в основном в сетевых магазинах «Лента» и «Ашан». Цена на сахар сейчас ниже, чем была летом. Тогда мы покупали сахар по 46-49 рублей за килограмм, а сейчас – по 43-44 рубля. Маслом мы запаслись еще несколько месяцев назад в «Ашане» - купили несколько бутылок торговой марки «365 дней» по 69 рублей, оно еще не кончилось. Интересно, что в бутылке 860 миллилитров, а не литр. Сейчас я вижу, что масло подорожало, но его все еще можно купить его по 77 рублей за литр. Фиксация цены на масло на уровне 110 рублей за литр и сахара по 46 рублей за литр только дает производителям шанс поднять цены до этого уровня. При походе в магазин мы покупаем в основном продукты со скидками, а иначе не выжить. Не могу сказать, что мы от чего-то отказались. Едим все, но не сказать, что это продукты высокого качества. Цены поднялись на все, в последнее время сильно подрожали куры. Расходы свои мы не записываем, но по сравнению с прошлым годом на питание они выросли процентов на 30», - отметил он.

Пенсионерка Тамара Гродникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сахар ей пока удается покупать по 43 рубля за килограмм. «Масло сильно подорожало, но у меня пока не закончились старые запасы. Если раньше я не вела подсчет затрат на продукты, то в последнее время понимаю, что это целесообразно делать, появилась такая потребность. Фиксация цен правительством на сахар и подсолнечное масло на такой высокой цене – это смешно... Фиксация цен на два самых распространённых, но далеко не самых полезных продукта говорит о массовом обнищании населения и об экономическом крахе системы. По сравнению с прошлым годом я трачу на продукты больше примерно на 30 процентов. Одним маслом и сахаром сыт не будешь, а другие на продукты сильно возросла цена. Куры подорожали - раньше были 106 рублей за килограмм, сейчас 135-137 – это самые дешевые. Качество продуктов эконом-сегмента остается на низком уровне, а стоимость возросла. Решила отказаться от рыбы, когда увидела обычного карпа на рынке по 200 рублей за килограмм. Приходиться выбирать самые дешевые продукты, и на которые есть скидки. Я пенсионер, вынуждена жить на пенсию. Пенсионерам стоит забыть о продуктах более высокой ценовой категории», - считает она.

49-летняя медсестра Наталья рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее семья ощутила повышение цен на продукты. «Стараюсь кормить семью продуктами с рынка. По выходным покупаю там рыбу и мясо. Молоко покупаю у фермеров – они его привозят к нам во двор. Молоко фермерское подороже, но с магазинное я не хочу покупать из-за его сомнительного качества. Очень сильно выросли цены на творог. Я иногда хожу в «Ман» и беру там творог, когда его уже уценивают – получается не по 69, а по 39 рублей пачка. Цены на сахар по нашему бюджету не ударили, сейчас они такие же, как были летом. А вот подсолнечное масло подорожало ощутимо. Но я все равно стараюсь не брать самое дешевое, потому что здоровье важнее. Расходы на продукты не записываю, мне так мало платят, что я и так помню каждую копейку. Процентов на 20 в этом году мы платим больше за продукты, чем в прошлом. Конечно, я высматриваю где и что купить подешевле, но на качестве питания мы стараемся не экономить. Купить сегодня качественные продукты вообще очень сложно, нужно долго искать и выбирать», - сказала она. По словам медсестры, сахар и подсолнечное масло в ее семье - не самые популярные продукты.

Согласно распоряжению правительства России от 27 февраля 2021 г. утвержден перечень групп потребительских товаров и услуг в которых проводится анализ причин роста потребительских цен для выработки мер экономического регулирования. В него входят мясопродукты, рыбопродукты, масло, молоко и молочная продукция, сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, табачные изделия, контроль за ценами на них возложен на Минсельхоз. Также правительство следит за ценами на промышленные товары и топливо, на услуги ЖКХ и медицинские услуги, за ценами на транспортные услуги и на услуги в сфере образования, и другими.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Волгограда.

Напомним, в Волгограде, по оценке местных жителей, стоимость среднего чека на ингредиенты для приготовления блинов за год выросла на более, чем шесть процентов, тогда как в среднем в России этот показатель составил три процента.

Цены на продукты выросли и в других регионах Юга России. В частности, жители Кубани пожаловались, что цены в продовольственных магазинах городов края существенно выросли, и люди вынуждены отказываться от покупки качественных продуктов, чтобы сэкономить, рассказали местные жители.