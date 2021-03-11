Омбудсмен Азербайджана призвала парламент пересмотреть условия запрета на выезд из страны

11 марта 2021, 11:28

Запрет на выезд из Азербайджана должен быть обусловлен только решением суда, и граждане должны быть уведомлены о невозможности выехать за границу, считает омбудсмен Сабина Алиева. Азербайджанские активисты сочли актуальным ее предложение, внесенное в парламент.

В своем годовом отчете омбудсмен Азербайджана указала на то, что гражданам могут запретить выезд из-за кредитных, налоговых долгов, неисполнения судебных решений и по ряду других причин. При этом те, кто вводит запрет, - налоговая служба, МВД, Минюст и прочие органы - даже не информируют об этом. Граждане узнают о запрете уже на погранично-пропускном пункте, и это создает для них проблемы, отметила омбудсмен в своем отчете за 2020 год.

Обсуждение этого отчета состоялось на заседании комитета меджлиса по правам человека 10 марта. Алиева предложила вводить подобного рода ограничения только по решению суда и сразу же уведомлять об этом граждан. Она попросила внести ее предложение в законодательство, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате омбудсмена.

В настоящее время, кроме судов, ограничения на выезд из страны могут вводить МВД, Минюст, МЧС, генпрокуратура, госпогранслужба, Служба госбезопасности, госслужба по мобилизации и призыву, госкомтаможня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли. Он позитивно оценил предложение омбудсмена.

ЦМВОД проводил мониторинг запретов на выезд из страны за период 2014-2016 гг. в отношении активистов, правозащитников и журналистов. "Было выявлено, что ограничения вводились генпрокуратурой, МВД и налоговиками. Во многих случаях эти органы не обращались в суд. Часто люди узнавали о запрете уже в аэропорту, им даже не объясняли причин. Граждане терпели материальные убытки, возвращая с большой неустойкой авиабилеты", - рассказал Мамедли.

Он считает, что в данном вопросе должна быть прозрачность. "Решение о запрете должно вводиться судом, и гражданин должен участвовать в этом процессе и знать, какой орган запрашивает запрет на его выезд. Нельзя ограничивать свободу передвижения граждан произвольными решениям чиновников и силовиков", - подчеркнул Мамедли.

По его мнению, запрет в демократическом обществе должен быть обоснованной и пропорциональной мерой. Ограничение может применяться в отношении лиц, преследуемых в уголовном порядке на основе достоверных первичных доказательств. Однако в некоторых случаях даже свидетелям запрещали выезд по политическим мотивам, и это потом было признано нарушением в ЕСПЧ, добавил глава ЦМВОД.

Мамедли пояснил, что омбудсмен не обладает законодательной инициативой. Однако, на его взгляд, с учетом того, что институт омбудсмена в Азербайджане в реальности находится в зависимости от исполнительной власти, скорее всего, инициатива Алиевой согласована, и парламент в ближайшем будущем может принять поправки в законодательство.

Журналист Meydan TV Натиг Джавадлы рассказал, что сам столкнулся с ограничением на выезд. "В 2015 году мы с группой коллег из Meydan TV ехали в Грузию. На границе нас высадили из поезда из-за запрета на выезд из страны, о котором мы даже не знали. Нас вернули в Баку. И только после обращения в различные органы мы узнали, что запрет введен по уголовному делу в отношении Meydan TV, хотя на тот момент мы даже не привлекались в качестве свидетелей. Только в 2019 году был снят запрет и четыре года мы были невыездными. Мы обратились в ЕСПЧ, некоторых из нас уже получили его решения", - сообщил Джавадлы корреспонденту "Кавказского узла".

Meydan TV, созданное находящимся в эмиграции азербайджанским блогером Эмином Милли в 2013 году, вещало в Интернете из Берлина и освещало проблемы коррупции, социальной сферы и правозащитные вопросы. Руководство издания закрыло свой офис в Баку в декабре 2014 года, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Вскоре стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников Meydan TV о незаконном предпринимательстве. Журналисты проходят по этому делу в качестве свидетелей. 3 мая 2019 года журналисты в Баку провели акцию протеста против ограничения их выезда из страны в связи с делом Meydan TV. Участников акции приняли в прокуратуре и пообещали им вскоре снять запрет на выезд. К концу мая того же года генпрокуратура Азербайджана разрешила зарубежные поездки четырем журналистам и писателю.

Вводить запрет на выезд из Азербайджана могут 11 госорганов, подсчитал глава азербайджанского Интернет-форума Осман Гюндюз. "Обычно об этом заранее знают лица, подозреваемые или обвиняемые по уголовным делам и имеющие материальные обязательства по решению суда. Остальные узнают об этом на границе. Поэтому предложение омбудсмена актуальное и полезное", - сказал Гюндюз корреспонденту "Кавказского узла".

В аппарате парламента сказали, что предложения омбудсмена внимательно изучаются депутатами и учитываются в законотворческой работе.

Напомним также, что 13 декабря 2018 года Европейский суд по правам человека объявил решение по делам 11 граждан Азербайджана, которые пожаловались на запрет выезда из страны. Все истцы проходили по уголовным делам всего лишь в статусе свидетелей, а не подозреваемых или обвиняемых. ЕСПЧ установил, что права заявителей на свободу передвижения были нарушены. Однако представители оппозиции и правозащитники тогда заявили, что практика исполнения вердиктов Европейского суда по правам человека свидетельствует, что власти не будут спешить с отменой запрета на выезд из страны гражданам Азербайджана, выигравшим иски в ЕСПЧ. В мае 2020 года правительство Азербайджана после решения ЕСПЧ признало нарушение свободы передвижения журналистки-фрилансера Севиндж Вагифгызы и обязалось выплатить ей компенсацию в размере 5 тысяч евро.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".