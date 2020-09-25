Власти Азербайджана признали нарушения прав сотрудников Meydan TV

25 сентября 2020, 11:09

Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения жалобы писателя и публициста Расима Гараджи и журналиста Турала Асадли, в связи с тем, что власти Азербайджана уже восстановили их права и пообещали по 5 тысяч евро компенсаций.

Как писал "Кавказский узел", запрет на выезд из Азербайджана Расима Гараджи и еще несколько человек, сотрудничавших с Meydan TV, был введен в 2015 году в связи с уголовным делом о незаконном предпринимательстве. Журналисты проходили по этому делу в качестве свидетелей. В мае 2019 года запрет на выезд из Азербайджана внештатным авторам Meydan TV был снят. Позднее ограничения отменили в отношении еще четырех человек, в том числе репортера Meydan TV Турала Асадли.

Meydan TV, созданное находящимся в эмиграции азербайджанским блогером Эмином Милли в 2013 году, вещало в Интернете из Берлина и освещало проблемы коррупции, социальной сферы и правозащитные вопросы. Руководство издания закрыло свой офис в Баку в декабре 2014 года, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Вскоре стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников Meydan TV о незаконном предпринимательстве.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 24 сентября объявил решения по делам писателя Расима Гараджи (Насирова) и журналиста Турала Асадли, которые жаловались на введение ограничений на выезд из страны в 2015 году. В жалобах ставился вопрос о нарушении прав по ст.4 (свобода передвижения) протокола №2 Европейской конвенции прав человека и ст.13 (право на эффективные средства юридической защиты). Во время коммуникации правительство, сославшись на прецедентные решения ЕСПЧ по подобным делам, признало нарушение прав заявителей и выразило готовность выплатить заявителям по 5 тысяч евро. В связи с этим ЕСПЧ снял дела с рассмотрения, сообщила адвокат Зибейда Садыгова, представляющая интересы обоих заявителей в Страсбургском суде.

"К моменту достижения мирового соглашения власти в мае 2019 года устранили ограничения прав моих доверителей и отменили запрет им на выезд из страны. С другой стороны, было уже прецедентное решение по делу подобного характера в отношении Азербайджана в связи с жалобой журналистки Севиндж Вагифгызы, которой правительство заблаговременно согласилось выплатить компенсацию. Мировое соглашение по делам Гараджи и Асадли касалось только суммы компенсации, поскольку запрет уже был отменен", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство Азербайджана в мае после решения ЕСПЧ признало нарушение свободы передвижения журналистки-фрилансера Севиндж Вагифгызы и обязалось выплатить ей компенсацию в размере 5 тысяч евро.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли отметил, что власти Азербайджана в массовом порядке стали вводить ограничения на выезд за рубеж с 2014 года. По его словам, тогда была развернута кампания против представителей гражданского общества и независимых СМИ.

В частности, были введены запреты на выезд из страны в отношении более 30 лиц - руководителей НПО и правозащитников, журналистов, сотрудничающих с Meydan TV и "Радио Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свобода"). Несмотря на то, что они привлекались к уголовным делам против этих структур в качестве свидетелей, в нарушение закона им были наложены запреты на выезд из Азербайджана. Эти ограничения были сняты только в 2019 году. Однако в отношении некоторых из них запреты все еще сохраняются, сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Так, не могут выезжать из страны журналисты Шахвелед Чобаноглу, Бабек Бекир, блогер Фатима Мовламлы и братья Салеха Рустамова, осужденного по делу о незаконном финансировании ПНФА, - Талех и Валех Рустамовы, хотя они не были обвиняемыми по уголовным делам, утверждает Анар Мамедли.

Он также упомянул лидера партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, который не может покинуть страну в течение 15 лет, поскольку власти отказываются выдать ему паспорт, даже несмотря на решение ЕСПЧ.

Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Напомним, 13 декабря 2018 года Европейский суд по правам человека объявил решение по делам 11 граждан Азербайджана, которые пожаловались на запрет выезда из страны. Все истцы проходили по уголовным делам всего лишь в статусе свидетелей, а не подозреваемых или обвиняемых. ЕСПЧ установил, что права заявителей на свободу передвижения были нарушены. Однако представители оппозиции и правозащитники тогда заявили, что практика исполнения вердиктов Европейского суда по правам человека свидетельствует, что власти не будут спешить с отменой запрета на выезд из страны гражданам Азербайджана, выигравшим иски в ЕСПЧ.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".