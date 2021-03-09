Розгельды Чолиев. Скриншот https://centralasia.media/news:1686498?from=rss

09 марта 2021, 21:20

Правозащитники потребовали рассмотреть прошение Чолиева об убежище

Пять правозащитных организаций призвали Погранслужбу ФСБ России позволить гражданину Туркменистана Розгельды Чолиеву обратиться за убежищем. Чолиев восьмой день находится в нейтральной зоне московского аэропорта, у него заканчиваются деньги, друзей с продуктами и адвоката к нему не допускают.

Как сообщал "Кавказский узел", что 2 марта Розгельды Чолиева задержали в московском аэропорту при попытке вернуться в Черкесск к гражданской жене и ребенку. Чолиев заявил, что нуждается в политическом убежище и остался в нейтральной зоне. Он пожаловался на грубость пограничников и настойчивые требования вернуться в Турцию, из которой Чолиев прилетел. В случае высылки Чолиева в Турцию его могут выдать в Туркменистан, где он подвергнется преследованию, заявили правозащитники.

Чолиев учился в Карачаево-Черкесии с 2018 года, но еще в сентябре 2020 года был отчислен из университета. Правозащитный центр "Мемориал"* сообщал, что руководство вуза угрожало Чолиеву депортацией в Туркмению за посты в соцсетях с критикой президента Бердымухамедова. Гражданская жена Чолиева продолжает учиться в Черкесске.

Правозащитный центр "Мемориал", Human Rights Watch, International Partnership for Human Rights, Туркменский Хельсинкский фонд по правам человека и Туркменская инициатива по правам человека вечером 8 марта направили руководителю Пограничной службы ФСБ Владимиру Кулишову обращение с призывом обеспечить Чолиеву возможность обратиться за убежищем. Копии документа направлены также руководству МИД и МВД России, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

В обращении отмечается, что не только Чолиев, но и его родственники в Туркменистане подвергаются преследованию из-за его публикаций в интернете. Правозащитники попросили учесть и гуманитарный аспект дела Чолиева, у которого на территории России находятся супруга с малолетним сыном, говорится в публикации на сайте "Мемориала".

Розгельды Чолиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что до сих пор находится в нейтральной зоне международного аэропорта Шереметьево. Ему уже не только предлагают уехать обратно в Турцию, но и угрожают отправить в Туркменистан, с которым у России сейчас нет пассажирского сообщения, грузовым самолетом.

"Заявление об убежище мое не приняли. Полицейские, пограничники, "Аэрофлот" - все отказывают. Мне много раз говорили в Турцию обратно лететь. Я сказал им: когда суд решит, я уеду. В последнее время мне в Туркменистан уехать предлагают. "Раз в Турцию отказываешься, давайте в Туркменистан отправим. Два раза в месяц есть рейс грузовой", - говорят. А сегодня представитель "Аэрофлота" даже сказал, что с ними связался консул туркменский и попросил мой номер WhatsApp, чтобы узнать, нужна ли какая-то помощь. Но я отказался передать свои данные", - рассказал Чолиев.

По его словам, власти Туркменистана пытаются убедить его вернуться. "Вчера в Ашхабаде к моей маме приходил местный участковый и сказал, чтобы мне передали - если я не буду общаться со СМИ и не буду делать заявлений, то мне ничего в Туркменистане не угрожает и меня в тюрьму не посадят. Но в это слабо верится", - отметил проситель убежища.

Чолиев пожаловался на бытовые трудности и то, что заканчиваются деньги. "Здесь нормально поспать негде. Еда только в кафе, и очень дорогая. Ко мне друг приехал с продуктами, но пограничники сказали, что нельзя, и мне не передали ничего", - посетовал Розгельды Чолиев.

Он сообщил также, что учеба его жены, 23-летней гражданки Туркменистана Мехрджамал Худайназаровой, оплачена властями страны до конца учебного года, но дальше туркменская сторона платить отказывается. В ректорате намекнули, что Худайназарову отчислят и выселят, сказал Чолиев. Он добавил, что его жена - сирота, и просила перевести ее на бюджетное отделение, но ей отказали ввиду отсутствия гражданства России.

"У нее виза в августе закончится. Ей сказал проректор, что надо за следующий год заплатить - если не заплатит, то сразу отчислят и депортируют. Туркменистан за будущий год отказался платить. За учебу надо платить за один год 129 000 рублей. На личные расходы денег она тоже мало получает из Туркменистана - 50 долларов в месяц минус комиссия. Общага тоже платная. За год не заплачено - комендант говорит, что надо заплатить. Жена попросила сейчас потерпеть. Когда заработает — заплатит. Но пока она нигде не работает. Земляки помогают. Кто хлеба купит, кто другие продукты", - рассказал Чолиев.

Интересы Чолиева в сотрудничестве с комитетом "Гражданское содействие"* взялась защищать адвокат Роза Магомедова. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не была допущена к Чолиеву в аэропорт. "Мне сообщили, что он не подозреваемый - просто его не допускают на территорию России, и присутствие адвоката не нужно. Я написала заявление и в ФСБ, и в другие инстанции, приложив обращение Чолиева с просьбой об убежище. Посмотрим, что они ответят", - сказала Магомедова.

По ее словам, после получения этих ответов можно будет обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой применить правило 39 регламента ЕСПЧ - о мерах по обеспечению безопасности Чолиева. "Чолиева не должны высылать, потому что его действия соответствуют законам РФ и международному праву. Статья 63 Конституции, Закон о беженцах и статья 14 Европейской конвенции, согласно которым не допускается передача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения", - пояснила адвокат.

63-я статья Конституции России гласит: "Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением".

Адвокат отметила, что срок разбирательства прошений об убежище строго не ограничен. "Конечно, срок может закончиться в любой момент, и его могут выслать", - указала Магомедова.

Московский адвокат туркменского происхождения Чары Кулыев сообщил, что пообщался с Чолиевым на его родном языке. "Во-первых, я не знаю, почему он все-таки решил вернуться именно в Россию. Кто его на это надоумил? Во-вторых, угрожать ему высылкой в Туркменистан не имеют права. Россия, какое-никакое, правовое государство, и депортировать человека в страну, где ему может угрожать опасность, непозволительно. Мы не в XIX веке", - сказал Кулыев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат сообщил, что посоветовал Чолиеву не вступать в напрасные споры с представителями российских властей. "Он немного петушится. Но я ему предложил не обращать внимания на угрозы и относиться к ним спокойно", - пояснил Кулыев.

По мнению директора программ по Центральной Азии правозащитного центра "Мемориал"* Виталия Пономарева, Чолиев уже просидел в аэропорту весь срок, положенный при обращении за убежищем.

"У Чолиева денег нет, он голодает там в аэропорту, а все официальные лица ему отказываются помочь. Он сегодня снова по всем прошел. Пограничники говорят: никаких заявлений не примем, если с самого верха не будет указаний. По закону, они должны у него взять, передать в течение трех дней и в течение пяти дней рассмотреть. Но само заявление у него отказались принимать. Потому что, если принять заявление, то его надо передавать, а они не хотят. Если они сегодня его вышлют, то по документам будет, что просто его не пропустили или он сам уехал", - пояснил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

* - организация по решению Минюста РФ внесена в список иностранных агентов.

Примечание:

"Житель Черкесска добился расследования дела о пытках силовиками", "Активисты в Карачаево-Черкесии заявили о недостаточном внимании властей к жертвам депортации", "Близкие обвиняемых рассказали об уловках следствия по делу о террористах в калмыцкой колонии".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 марта 2021, 00:46

09 марта 2021, 23:47

09 марта 2021, 23:10

09 марта 2021, 22:33

09 марта 2021, 22:20

  • Журналисты сочли арест Авидзбы возможностью для укрепления позиций Бжании

    Арест Авидзбы перед съездом оппозиции Абхазии имеет политический подтекст, однако вряд ли приведет к реальному сроку, в том числе, из-за многочисленных нарушений при обыске и аресте, предположили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты. Авидзба помог Аслану Бжании стать президентом, теперь его арест может помочь президенту сохранить власть, указали они.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи