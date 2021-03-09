Правозащитники потребовали рассмотреть прошение Чолиева об убежище

09 марта 2021, 21:20

Пять правозащитных организаций призвали Погранслужбу ФСБ России позволить гражданину Туркменистана Розгельды Чолиеву обратиться за убежищем. Чолиев восьмой день находится в нейтральной зоне московского аэропорта, у него заканчиваются деньги, друзей с продуктами и адвоката к нему не допускают.

Как сообщал "Кавказский узел", что 2 марта Розгельды Чолиева задержали в московском аэропорту при попытке вернуться в Черкесск к гражданской жене и ребенку. Чолиев заявил, что нуждается в политическом убежище и остался в нейтральной зоне. Он пожаловался на грубость пограничников и настойчивые требования вернуться в Турцию, из которой Чолиев прилетел. В случае высылки Чолиева в Турцию его могут выдать в Туркменистан, где он подвергнется преследованию, заявили правозащитники.

Чолиев учился в Карачаево-Черкесии с 2018 года, но еще в сентябре 2020 года был отчислен из университета. Правозащитный центр "Мемориал"* сообщал, что руководство вуза угрожало Чолиеву депортацией в Туркмению за посты в соцсетях с критикой президента Бердымухамедова. Гражданская жена Чолиева продолжает учиться в Черкесске.

Правозащитный центр "Мемориал", Human Rights Watch, International Partnership for Human Rights, Туркменский Хельсинкский фонд по правам человека и Туркменская инициатива по правам человека вечером 8 марта направили руководителю Пограничной службы ФСБ Владимиру Кулишову обращение с призывом обеспечить Чолиеву возможность обратиться за убежищем. Копии документа направлены также руководству МИД и МВД России, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

В обращении отмечается, что не только Чолиев, но и его родственники в Туркменистане подвергаются преследованию из-за его публикаций в интернете. Правозащитники попросили учесть и гуманитарный аспект дела Чолиева, у которого на территории России находятся супруга с малолетним сыном, говорится в публикации на сайте "Мемориала".

Розгельды Чолиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что до сих пор находится в нейтральной зоне международного аэропорта Шереметьево. Ему уже не только предлагают уехать обратно в Турцию, но и угрожают отправить в Туркменистан, с которым у России сейчас нет пассажирского сообщения, грузовым самолетом.

"Заявление об убежище мое не приняли. Полицейские, пограничники, "Аэрофлот" - все отказывают. Мне много раз говорили в Турцию обратно лететь. Я сказал им: когда суд решит, я уеду. В последнее время мне в Туркменистан уехать предлагают. "Раз в Турцию отказываешься, давайте в Туркменистан отправим. Два раза в месяц есть рейс грузовой", - говорят. А сегодня представитель "Аэрофлота" даже сказал, что с ними связался консул туркменский и попросил мой номер WhatsApp, чтобы узнать, нужна ли какая-то помощь. Но я отказался передать свои данные", - рассказал Чолиев.

По его словам, власти Туркменистана пытаются убедить его вернуться. "Вчера в Ашхабаде к моей маме приходил местный участковый и сказал, чтобы мне передали - если я не буду общаться со СМИ и не буду делать заявлений, то мне ничего в Туркменистане не угрожает и меня в тюрьму не посадят. Но в это слабо верится", - отметил проситель убежища.

Чолиев пожаловался на бытовые трудности и то, что заканчиваются деньги. "Здесь нормально поспать негде. Еда только в кафе, и очень дорогая. Ко мне друг приехал с продуктами, но пограничники сказали, что нельзя, и мне не передали ничего", - посетовал Розгельды Чолиев.

Он сообщил также, что учеба его жены, 23-летней гражданки Туркменистана Мехрджамал Худайназаровой, оплачена властями страны до конца учебного года, но дальше туркменская сторона платить отказывается. В ректорате намекнули, что Худайназарову отчислят и выселят, сказал Чолиев. Он добавил, что его жена - сирота, и просила перевести ее на бюджетное отделение, но ей отказали ввиду отсутствия гражданства России.

"У нее виза в августе закончится. Ей сказал проректор, что надо за следующий год заплатить - если не заплатит, то сразу отчислят и депортируют. Туркменистан за будущий год отказался платить. За учебу надо платить за один год 129 000 рублей. На личные расходы денег она тоже мало получает из Туркменистана - 50 долларов в месяц минус комиссия. Общага тоже платная. За год не заплачено - комендант говорит, что надо заплатить. Жена попросила сейчас потерпеть. Когда заработает — заплатит. Но пока она нигде не работает. Земляки помогают. Кто хлеба купит, кто другие продукты", - рассказал Чолиев.

Интересы Чолиева в сотрудничестве с комитетом "Гражданское содействие"* взялась защищать адвокат Роза Магомедова. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не была допущена к Чолиеву в аэропорт. "Мне сообщили, что он не подозреваемый - просто его не допускают на территорию России, и присутствие адвоката не нужно. Я написала заявление и в ФСБ, и в другие инстанции, приложив обращение Чолиева с просьбой об убежище. Посмотрим, что они ответят", - сказала Магомедова.

По ее словам, после получения этих ответов можно будет обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой применить правило 39 регламента ЕСПЧ - о мерах по обеспечению безопасности Чолиева. "Чолиева не должны высылать, потому что его действия соответствуют законам РФ и международному праву. Статья 63 Конституции, Закон о беженцах и статья 14 Европейской конвенции, согласно которым не допускается передача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения", - пояснила адвокат.

63-я статья Конституции России гласит: "Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением".

Адвокат отметила, что срок разбирательства прошений об убежище строго не ограничен. "Конечно, срок может закончиться в любой момент, и его могут выслать", - указала Магомедова.

Московский адвокат туркменского происхождения Чары Кулыев сообщил, что пообщался с Чолиевым на его родном языке. "Во-первых, я не знаю, почему он все-таки решил вернуться именно в Россию. Кто его на это надоумил? Во-вторых, угрожать ему высылкой в Туркменистан не имеют права. Россия, какое-никакое, правовое государство, и депортировать человека в страну, где ему может угрожать опасность, непозволительно. Мы не в XIX веке", - сказал Кулыев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат сообщил, что посоветовал Чолиеву не вступать в напрасные споры с представителями российских властей. "Он немного петушится. Но я ему предложил не обращать внимания на угрозы и относиться к ним спокойно", - пояснил Кулыев.

По мнению директора программ по Центральной Азии правозащитного центра "Мемориал"* Виталия Пономарева, Чолиев уже просидел в аэропорту весь срок, положенный при обращении за убежищем.

"У Чолиева денег нет, он голодает там в аэропорту, а все официальные лица ему отказываются помочь. Он сегодня снова по всем прошел. Пограничники говорят: никаких заявлений не примем, если с самого верха не будет указаний. По закону, они должны у него взять, передать в течение трех дней и в течение пяти дней рассмотреть. Но само заявление у него отказались принимать. Потому что, если принять заявление, то его надо передавать, а они не хотят. Если они сегодня его вышлют, то по документам будет, что просто его не пропустили или он сам уехал", - пояснил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

* - организация по решению Минюста РФ внесена в список иностранных агентов.