Студент из Туркменистана пожаловался на давление руководства вуза в Карачаевске

08 декабря 2020, 07:16

Туркменскому студенту Розгельды Чолиеву руководство вуза в Карачаево-Черкесии угрожало депортацией на родину за его посты в соцсетях с критикой президента Бердымухамедова, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

26-летний ашхабадец Розгельды Чолиев, обучавшийся в Карачаево-Черкесии, заявил, что подвергся давлению администрации российского вуза и силовиков после размещения в интернете видеообращений под ником "Oraz" с критикой действующего в Туркменистане режима президента Бердымухамедова.

Родные студента в Туркменистане также оказались под прессингом из-за его выступлений на Youtube, сообщил 7 декабря Правозащитный центр "Мемориал".

Чолиев обучался на факультет физической культуры Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева с лета 2018 года, там же училась на филолога его жена Мяхриджемал Худайназарова. Они оба являются гражданами Туркменистана.

Розгельды Чолиев, начиная с сентября 2019 года, вместе с несколькими другими обучавшимися в Карачаевске туркменами, принимал участие в обсуждении ситуации на родине. Студенты, 4-5 человек, почти каждую неделю собирались на сопке, занимались спортом и обсуждали ситуацию в Туркменистане. Они пытались установить контакты с располагающимися за рубежом оппозиционными туркменскими сайтами.

Чолиева в январе этого года отчислили из университета, так как он пропускал занятия из-за работы в кафе. По совету проректора, курирующего работу с иностранными гражданами, Чолиев записался на подготовительные курсы.

В конце апреля семье туркменских студентов из-за предстоящих родов потребовались деньги. В Туркменистане свободная конвертация валюты не разрешена, поэтому Розгельды Чолиев обратился в консульство своей страны в России с просьбой разрешить его родителям в Ашхабаде конвертировать по официальному курсу 500 долларов США и переслать их в Россию.

Но матери студента в Центральном банке Туркменистана сообщили, что гражданам Туркменистана, дети которых обучаются за рубежом, разрешено конвертировать и переводить не более 200 долларов США в месяц, и отказались сделать для нее исключение. Университет также не помог, а 2 мая у молодой семьи родился сын Джелалетдин.

Розгельды Чолиев выразил свое возмущение бюрократизмом туркменских властей в интернете, разместив в середине мая видеозаписи на оппозиционных каналах "Turkmenia - Birleşeliñ! Объединяемся! Unite!" и Halkyn Sesi, информировал Правозащитный центр "Мемориал".

"Через два-три дня после выхода первого видео проректор пришел в нашу общагу и попросил одного студента вызвать меня на беседу в комнату коменданта. Вместе с ним были двое туркмен из нашего университета. Он спросил: почему я выпустил видео и призывал выходить на улицу, выступать против президента Бердымухамедова, критиковал посольство? Я ответил, что я против нынешней политики в Туркменистане, против нарушений прав человека, в том числе и своих. В ответ проректор заявил, что я опозорил университет и опорочил честь своей страны. Он сказал, что дает мне 20-25 минут, чтобы собрать вещи, и что меня отправят в консульство в Москву, а оттуда - в Туркменистан. В моем присутствии он позвонил в туркменское консульство", - процитировал студента Правозащитный центр.

Проректор рассказал студенту, что ранее консульство уже связывалось с ним, обвинило Чолиева в терроризме и попросило депортировать его. Проректор пригрозил, что студентом займется ФСБ, и потребовал под угрозой депортации из России удалить видео и не размещать новые. Чолиев согласился.

По словам Чолиева, в мае 2020 в интернете появились четыре его видео. В одном из них, опубликованном 23 мая, он призывал студентов-туркмен объединяться и действовать, критиковал туркменских силовиков.

Спустя несколько дней после разговора с проректором Чолиева на улице остановил неизвестный в гражданской одежде, который представился сотрудником ФСБ. После беседы в машине неизвестного тот потребовал от бывшего студента удалить видеозаписи на Youtube.

На родственников Чолиева в Туркменистане также началось давление. У его отца, работающего медбратом в военном госпитале под Ашхабадом, силовики потребовали вызвать Чолиева домой, заставить того не выступать в интернете, и пригрозили проблемами на работе и конфискацией имущества.

18 сентября Чолиев вылетел в Турцию, где хотел установить контакты с участниками протестного движения. В августе и в конце сентября на странице группы "Turkmenia - Birleşeliñ! Объединяемся! Unite!" в youtube он разместил новые видеоролики c критикой туркменских властей и призывами выйти на протесты.

Эти обращения вызвали новое давление на его родственников. Отца постоянно вызывают в полицейский участок и допрашивают по одному-два дня. Мать студента в конце сентября также приглашали в полицию Арчабильского этрапа Ашхабада, где потребовали, чтобы ее сын больше не выступал в интернете. Брата Мердана Чолиева, работавшего специалистом по установке видеокамер в спортгородке, понизили в должности после звонка его начальнику из полиции и пригрозили увольнением. Сестру Гульшат Чолиеву, около 10 лет проработавшую в государственном операторе сотовой связи компании "Алтын Аср", в конце сентября понизили в должности и перевели на работу из центрального аппарата компании в один из пунктов по продаже SIM-карт.

Родные Розгельды Чолиева, братья Батыр, Мекан и сестра Шемшат, которые обучаются в вузах России, Украины, Индии, после начала кампании давления опасаются возвращаться в Туркменистан.