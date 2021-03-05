Чолиев попросил политического убежища в России

05 марта 2021, 05:13

Гражданин Туркменистана Розгельды Чолиев, отчисленный из вуза в Карачаево-Черкесии после критики в адрес туркменского президента, третий день находится в аэропорту Москвы, дожидаясь решения о политическом убежище. В случае высылки Чолиева в Турцию, откуда он и прибыл в Москву, его могут выдать в Туркменистан, где он подвергнется преследованию, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", что в декабре 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* сообщил об угрозах со стороны руководства вуза в Карачаево-Черкесии, которым подвергся туркменский студент Розгельды Чолиев. Ему угрожали депортацией в Туркмению за посты в соцсетях с критикой президента Бердымухамедова. Чолиева отчислили из вуза в Карачаево-Черкесии после критики в адрес туркменского президента. При попытке вернуться в Черкесск к жене и ребенку 2 марта его задержали в аэропорту Москвы. Чолиев заявил, что нуждается в политическом убежище, но ему не дали обратиться в миграционную службу.

Чолиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что находится в нейтральной зоне международного аэропорта "Шереметьево". Российские пограничники угрожают принудительной высылкой обратно в Турцию, сказал он.

"В течение трех дней ко мне подходят пять-шесть раз в день пограничники, угрожают, кричат и оскорбляют... Вчера (3 марта) пограничник мне сказал, что в аэропорту в Турции меня ждет туркменский консул. Он посоветовал ему рассказать о своей ситуации. Я отказался и сказал, что мне требуется политубежище в России. Тогда мне сказали, что свяжутся с консулом Туркмении в России и будут решать, что со мной делать", - пояснил Чолиев.

Он рассказал, что с женой в России не оформлял брак в ЗАГСе, и ребёнок, родившийся в мае 2020 года, записан на фамилию жены. "Когда родился сын, мы с женой поговорили и решили, что у него ее фамилия будет. Но о том, что мы муж и жена, все руководство университета знает", - пояснил он.

По словам Чолиева, его супруга продолжает учиться на филологическом факультете вуза, но из-за него на неё оказывают давление. "Вчера вечером (3 марта) жена звонила. Сказала, что комендант общежития передала ей требование прийти в полицию и сдать отпечатки пальцев", - рассказал он.

Бывший студент отметил, что не собирался изначально просить убежище в Турции, тем более что вероятность получения там этого статуса крайне невелика.

Чолиев сказал, что рассчитывал продолжить учебу в вузе, но шансов почти нет. "Я хотел восстановиться. Жена приходила к проректору и сказала, что ей трудно жить одной - болеет, ребенок есть, никто не помогает", - пояснил он. "Однако проректор сказал, что если я приеду в Карачаево-Черкесию, меня отправят в Москву, а потом в Туркменистан... потому что я оговорил свои имя и фамилию", - рассказал бывший студент.

Чолиев указал также, что по совету адвоката из "Гражданского содействия"* позвонил по телефону 112 и попросил, чтобы к нему пришел сотрудник полиции и принял заявление с просьбой об убежище. Вечером 4 марта явилась сотрудница и взяла письменное обращение, рассказал он.

С 2020 года он и его жена не могут общаться с родственниками в Туркменистане, так как к родным приходили сотрудники спецслужб и предупредили, что молодых людней ищут, сказал Чолиев. "Я шесть месяцев не разговаривал с родителями. Моя мама сказала, чтобы я не приезжал в Туркменистан. Человек из туркменской службы безопасности сказал, что если я в интернете высказывал мнение, то меня посадят в тюрьму", - подчеркнул он.

Правозащитники помогают Чолиеву получить убежище в России

Директор программы по Центральной Азии Правозащитного центра "Мемориал"* Виталий Пономарев рассказал, что Чолиева отказались впускать в Россию в связи с карантином по COVID-19 еще до прохождения паспортного контроля в аэропорту. "Потом выяснилось, что он отчислен из университета. Чолиев сказал, что у него жена и ребёнок в России. Но ему указали, что в таком случае его виза не соответствует заявленной цели. Чолиева хотели отправить обратно в Турцию, но он отказался и заявил, что хочет просить убежища", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Чолиева в Турции не было ни работы, ни жилья, ни шанса получить убежище, считает правозащитник. "В Турции сотни тысяч фактических беженцев, которые живут там без статуса, без легальных документов. Их чаще всего не трогают, но иногда могут кого-то держать в депортцентрах. У Чолиева был риск, что его вышлют в Туркменистан из Турции", - пояснил он.

Если Чолиеву удалось передать письменное обращение в полицию с просьбой об убежище, то миграционные органы не могут не отреагировать на его заявление, сказал Пономарев.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина сообщила, что по поводу Чолиева подготовила обращение к омбудсмену Москальковой. "Я объяснила, что... существует право на обращение за убежищем. Оно зафиксировано в Европейской конвенции в 14-й статье, в 63-й статье Конституции России и в статье 4 закона "О беженцах". В законах четко сформулировано, что иностранный гражданин или лицо без гражданства может обратиться за убежищем в пункте пограничного контроля при приезде в Россию, независимо от того, есть ли у него виза", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ганнушкиной, наличие визы не означает, что человек имеет право въехать в страну. "Но право на обращение за убежищем - это одно из основополагающих прав человека... В убежище могут отказать, но принять заявление, рассмотреть и обоснованно принять решение обязаны. И такая возможность должна быть у человека в пункте пограничного контроля", - отметила председатель комитета.

То, что в России у Чолиева есть близкие люди - жена и сын - также является основанием для того, чтобы просить хотя бы временное убежище в стране, считает она. "Наличие родственников - это одно из оснований. Но это тоже не 100-процентное разрешение (вопроса)", - резюмировала Ганнушкина.