Пользователи соцсети поспорили по поводу акции в Баку против домашнего насилия

07 марта 2021, 08:14

Сотрудницы театра ADO 6 марта провели перфоманс в центре Баку, на котором выступили против нарушения прав женщин в Азербайджане. Мнения пользователей Facebook относительно акции разделились.

Акция против домашнего насилия прошла 6 марта на улице Низами.

Сотрудницы театра ADO выстроились в ряд с футболками в руках, на которых были лозунги: "Ты женщина и должна терпеть", "Бьет - значит, любит", "Наберись терпения". Перед ними стояли тазики, некоторые из них изображали процесс стирки белья, сообщил 6 марта haqqin.az.

Актрисы представили два перформанса: "Смотри на меня" и "Голос женщины", в них они показали женщин, которые подвергаются домашнему насилию и страдают из-за патриархальных взглядов. Режиссёром первого выступила актриса Искра Таррант, второго - французская актриса Эльза Фуртадо, сообщил телеканал Meydan TV на своей странице в Facebook. Перформансы прошли при поддержке Gender Hub Azerbaijan, говорится в сообщении.

По данным на 08.00 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 757 комментариев. Большинство авторов комментариев негативно восприняли перфоманс.

"Это неадекватная акция. Свобода женщин, это не то, что говорят, женская свобода - это совсем другое", - написал Rustem Cavadov.

"Разве, когда женщина готовит еду, убирает дом и приглядывает за детьми, она становится рабом? Я не понимаю этого. Избиение - это несправедливо", - написал Anar Zahidoğlu.

Некоторые пользователи призвали не подменять понятие свободы безнравственностью. "Не стоит путать женскую свободу и безнравственность. Свобода, которую некоторые из них пропагандировали, обычная безнравственность", - указал Nicat Huseynov.

"Целью этой идеологии является не защита прав женщин, а побуждение невежественных женщин к безнравственным поступкам", - считает Aqil Yusifov.

Часть пользователей поддержала акцию. "Никто не может никого к чему-либо принуждать, никто в современном мире не может никого заставлять что-либо делать", - прокомментировала пост Nura Məmmədli.



"Хороша такая простая, культурная и значимая акция", - считает Sevil Cabbarova.

"Да здравствуют права женщин! Руки прочь от женщин!!! Остановите насилие!" - написала Leyli Aliyeva.

"Браво всем, кто способен требовать (соблюдения) своих прав!" - поддержал акцию Ordukhan Temirkhan Babirov, комментируя сообщение о перфомансе на странице театра ADO в Facebook. Сообщение, опубликованное 6 марта, по данным на 08.00 мск сегодня собрало 97 комментариев.

"Если бы вы думали об исламе... то вы бы не только о правах женщин (думали), но и правах человека", - отметила Рана Кабрайилова.

Сообщения опубликованы на азербайджанском языке, их перевод сделан с использованием сервиса Facebook.

"Кавказский узел" сообщал, что азербайджанские активистки и ранее пытались привлечь внимание властей к проблеме домашнего насилия. 8 марта 2020 года участницы шествия феминисток в Баку указали властям на эту проблему. Организаторы акции призвали обеспечить равные права мужчин и женщин на работу и образование, а также присоединиться к Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием над женщинами. Одна из участниц акции подверглась травле и попыталась покончить с собой. Прокуратура возложила вину за произошедшее на активистов феминистского движения.

4 февраля сотрудники полиции помешали активисткам, которые вышли к Дому правительства в Баку, провести акцию протеста против домашнего насилия. Поводом для уличного протеста стало убийство 32-летней женщины, пояснила одна из участниц акции.