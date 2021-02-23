23 февраля 2021, 03:32
Популярность исламской медицины в Дагестане возросла на фоне эпидемии коронавируса
Коронавирус заставил многих жителей Дагестана обратить внимание на лечение по исламу, которое становится все более популярным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" врачи исламской медицины. Многие методы, применяемые специалистами исламской медицины, известны с древних времен, доказаны современной наукой, а также имеют аналоги у других народов, считают эксперты.
Как сообщал "Кавказский узел", журналист Владимир Севриновский опубликовал 27 декабря 2020 года исследование о клиниках исламской медицины в Дагестане и Чечне, где исламские экзорцисты изгоняют из местных жителей и приезжих джиннов и борются с колдунами. Такие клиники работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.
Интерес к лечению по исламу особенно возрос с началом эпидемии коронавируса в Дагестане, рассказал 22 февраля корреспонденту "Кавказского узла" врач, специалист по исламской медицине Мухаммад-хаджи Абдурахманов.
«Вирус сказался не только на физическом состоянии людей, но и на психологическом. Участились панические атаки, бессонница, депрессия. В таком состоянии иммунитет только ослабляется, и вирусу легче проникнуть в организм человека. И даже если человек перенес болезнь в легкой форме, то из-за страха перед неизвестной болезнью и депрессии у него появляется бессонница, повышается давление. Участились обращения и молодых людей, у которых стало повышаться давление на фоне перенесенного COVID в легкой форме», - рассказывает врач.
Абдурахманов по специальности врач-стоматолог, но около 15 лет во время поездки в хадж заинтересовался методикой лечения пророка Мухаммада. Вернувшись в Дагестан, он стал практиковать исламскую медицину. «Ислам учит правильному образу жизни с самого рождения. Мусульманину предписано, как правильно питаться, какой режим соблюдать, определено время сна и отдыха, когда жениться и так далее. Медицина же в исламе – это, в первую очередь, чтение Корана и молитв. У каждой болезни по исламу есть духовные и физические проявления. Духовные – это порча, сглаз, колдовство, одержимость джиннами. Их диагностировать медицинскими аппаратами или анализами невозможно. Но при этом состояние человека ухудшается, у него постоянно чувство страха, сомнения, паники. В таком случае лучшее лечение – чтение Корана и правильный режим. Священной в исламе считается и вода из источника Зам-Зам. В Коране и по Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) упомянуты мед и продукты пчеловодства, как являющимися целительными для людей. Кроме того, целебными считаются тмин, масло черного тмина и оливковое масло. Есть еще ряд продуктов, которые рекомендовал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) для очистки кишечника, верхних дыхательных путей. Разновидностью лечения Пророка, а благословит его Аллах и приветствует, является и хиджама – кровопускание», - поясняет специалист.
В Махачкале у Абдурахманова есть кабинет хиджамы, но в планах у него открыть большой исламский медицинский центр. Параллельно с Абдурахмановым работают и специалисты по гирудотерапии и фитотерапии. «Хиджама помогает людям с повышенным давлением, у кого есть проблемы с суставами, опорно-двигательным аппаратом. Но сейчас, после перенесенного COVID даже в легкой форме, больше людей стали обращаются со сгущением крови, проблемами с желудочно-кишечным трактом. В зависимости от показаний мы воздействуем на определенные биологические точки, делаем кровопускание», - отмечает Абдурахманов.
Государственной поддержки у открывающих подобные кабинеты нет, и единственным источником финансирования является плата клиентов, отметил он. «Сегодня очень много появилось людей, практикующих подобные лечения. Но важно в этой ситуации во избежание осложнений обращаться к тем, кто соблюдает стерилизацию, знает свое дело. Раз есть спрос, появляется и много лже-специалистов. Но это не только в исламской медицине, но и в традиционной», - пояснил он.
Из-за эпидемии коронавируса у людей появился интерес к альтернативным методам лечения
Пандемия особенным образом сказалась на мнительных и слабых людях, у которых начали развиваться панические атаки, появился страх перед неизвестной болезнью, сказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор Ахмад, который вот уже 23 года практикует лечение от сглаза и колдовства, а также изгнание джиннов.
По его словам, во многом это произошло и из-за того, как преподносилась эта болезнь средствами массовой информации. «Люди осознали, что смерть находится рядом, и в любой момент она может забрать их. Вследствие этого появился страх и неустойчивость. И в таком состоянии каждый человек начал искать выход для себя из этой ситуации, который наиболее удобен, и к которому есть доверие у каждого. Ведь произошло это не просто так, а вследствие разочарования в обычной медицине, по вполне понятным многим из нас причинам. Так и появился интерес у народа и ещё большая востребованность в альтернативных методах лечения, а в частности, в исламской медицине», - отметил он.
Отметим, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".
По его словам, под исламской медициной подразумеваются методы лечения и врачевания, пришедшие из Сунны Пророка. Любое лечение, которое не запрещено исламом и не противоречит ему, применяется наряду с исламским лечением, добавил доктор Ахмад. «Это могут быть таблетки, уколы, капельницы, хирургические операции или использование различных трав. Если все это дозволено исламом, то можно использовать в лечебных целях. Человек - это не только тело, но еще и душа. Что касается исцеления духовной части, то она также должна быть здоровой, поскольку от этого зависит здоровье тела. Для исцеления же душевных болезней используются разрешённые заклинания в виде Корана, дуа (мольб) и азкаров - поминание Аллаха. Поэтому нужно к лечению подходить и с физической и с духовной стороны. При этом не игнорировать и других врачей, не пренебрегать медицинским обследованием. Важно совмещать все имеющие возможности для лечения», - считает доктор Ахмад.
К каждому обратившемуся, отмечает он, необходимо искать индивидуальный подход. «Человек зачастую обращается в психологически подавленном состоянии. Он может до этого обойти других специалистов и все равно не излечиться. Поэтому надо с ним вести и определенную работу, постараться разгрузить его. Для этого всего нужны знания. В исламе есть "золотое правило", которое всеми признается – знание прежде слова или дела. Перед тем, как что-то сделать или сказать, нужно иметь соответствующие знания. Каждый при лечении проявляет себя по-разному. И все это надо предусматривать заранее, предугадывать, какая может быть реакция», - отметил доктор Ахмад.
Люди сталкиваются в жизни со сглазом и порчей
Мусульмане отдают все большее предпочтение исламской медицине, так как она идет от Пророка, сказал корреспонденту "Кавказского узла" помощник муфтия Мухаммад Кахиби.
«Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) передает какую-либо информацию, для верующего человека она является самой достоверной в плане практичности и пользы. Та же хиджама, лечение от сглаза, колдовства - это все передано в таких книгах и сборниках, как «Сахих аль-Бухари», «Сахих Муслим». Люди сталкиваются в жизни и со сглазом, и с порчей, и с другими заболеваниями. Они ищут излечение, подходят к ученым, алимам, богословам, имамам, которые им говорят, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) передал, что этому есть лечение. Что излечение в определенной процедуре, например, хиджама, защита от джинна и шайтана - в чтении указанных коранических аятов, молитв. И люди к этому склоняются. Они идут и проводят это лечение», - пояснил Махаммад Кахиби.
Открытие пунктов по оказанию исламской медицины не регламентируется муфтиятом республики, отметил он. «Открытие кабинетов с услугами исламской медицины не имеет никакого отношения к муфтияту. Их открытие не согласовывается с муфтиятом. Но оказание медпомощи, которую применял посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), является Сунной», - добавил он.
Полезные свойства применяемых в исламской медицине продуктов доказаны наукой
В исламской медицине применяются продукты, чьи полезные свойства доказаны и современной наукой, сказал корреспонденту «Кавказского узла» доктор медицинских наук, профессор Ахмед Азизов.
«В основе лечения по исламу лежат продукты пчеловодства, разные травы, тмин и тминное масло. Об их полезных свойствах упоминается в Коране, какие-то из них в своей практике использовал и пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Но сейчас у исламской медицины более широкое понятие, в нее добавлены методы лечения, которые появились позже и не имеют исторической привязки к периоду, в котором жил наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)», - говорит доктор.
Популярность исламской медицины в Дагестане обусловлена высокой степенью доверия к ней со стороны верующих мусульман, отметил он. «Дагестан – это исламская республика, здесь много верующих. И поэтому люди воспринимают с большим уважением все, что касается религии, и в том числе пророческой медицины. Люди следует религии и считают, что лечение, указанное Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), намного эффективнее, чем те лекарства, которые изобретены фармацевтами, далекими от ислама», - сказал профессор.
В излечении больных, их успокоении, снятии боли большую роль играет и психологический настрой, а также отношение к самому методу лечения, пояснил доктор. «Любая вещь, которой доверяет человек, может помочь. Фактор веры, самовнушение зачастую срабатывают положительно и помогают человеку справиться с недугами. В науке есть понятие «плацебо» или, как его называют, «эффект пустышки». Больному дают абсолютно нейтральное вещество под видом исцеляющего лекарства, и после его приема часть ничего не подозревающих пациентов идет на поправку. Срабатывает самовнушение», - рассказал Азизов.
Некоторые методы лечения по исламу пересекаются со способами лечения, принятыми у других народов, подчеркнул профессор. «Китайская традиционная медицина использует биологически активные точки организма человека, различные меридианы тела, которые имеют связь с внутренними органами. Это достаточно продвинутое учение. Нечто подобное есть и в исламе. Это хиджама, кровопускание. При хиджаме воздействуют определенным образом на те или иные точки или места, имеющие связь с внутренними органами. Так получается метод рефлексотерапии – воздействие на внутренние органы через кожу. Само кровопускание также имеет значение. Потеря крови в малых порциях способствует ее обновлению, стимулируется кроветворная функция организма», - пояснил он.
Кроме того, отметил Азизов, ежедневные ритуалы, совершаемые мусульманами, также благотворно сказываются на здоровье. «Очень большое значение имеет и совершение ежедневных намазов. Поклоны, совершаемые во время молитв, при правильном выполнении серьезным образом растягивают позвоночник и таким образом разгружают его. Правильно совершенное омовение воздействует на различные биологически активные точки организма человека, а использование холодной воды стимулирует жизненную энергию», - считает профессор.
В психологической работе важно опираться на религиозные и культурные особенности
Для верующего мусульманина исламская медицина является не альтернативой, а основополагающим лечением, которое стоит на первом месте, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра психологической помощи и психологической посткризисной реабилитации, кандидат психологических наук, профессор Роза Ганиева.
«Для мусульманина медицина, применявшая Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), не подвергается никакому сомнению, для верующего это базовая медицина. Индекс доверия к ней намного выше. Никто не может подвергать сомнению то, что предполагает ислам. Многие сталкиваются со специалистами традиционной медицины, для которых это бизнес. И нередко покупаемые препараты оказываются некачественными», - говорит она.
В психологической работе с людьми важно опираться на религиозные и культурные особенности пациента, отметила Ганиева. «Мы в своей работе учитываем и религиозный, и культурный факторы. Видя это, у клиентов повышается уровень доверия. А благодаря этому возрастает и результативность нашей работы, она более эффективна. А в условиях пандемии это особенно нужно. Так как человек сталкиваясь с неизвестной болезнью, начинает паниковать, опасаясь за свое здоровье. В этой ситуации наш главный совет – укреплять иммунитет и веру. Это то, что в наших руках. Поэтому люди еще больше обращаются к религии и к медицине Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), укрепляют иммунитет и свою связь со Всевышним. Больше ничего мы сделать не можем», - отметила психолог.
В Дагестане и Ингушетии лечение занимаются в основном ученые-алимы
Практика применения медицины Пророка существует на Северном Кавказе с момента проникновения ислама в регион, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" исполняющая обязанности заведующего отделом этнографии Кавказа музея «Кунтскамера», кандидат исторический наук Макка Албогачиева.
«Из полевых материалов мы знаем, что старшие наши дедушки и бабушки лечили больных чтением аятов из Корана. Духовная составляющая ислама всегда была в авангарде, даже в советский период [...] Люди, которые лечили чтением аятов Корана и даже обладали приемами остеопатии, были во многих населенных пунктах. Известно, что в конце XIX - начале XX веков применялось лечение травами, медом и прополисом», - отметила она.
Раньше, рассказала она, подобные лечение практиковали женщины. «Считалось, что если женщина за одну ночь увидит во сне луну и солнце, то она получила благословение на лечение людей, в том числе от сглаза или порчи. Такая практика была в старину. Но сейчас это уже отходит, если женщины и лечат, то делают это приватно, в основном помогают знакомым и близким», - отметила Албогачиева.
По ее словам, на территории Дагестана и Ингушетии лечением занимаются частные лица и, как правило, это ученые-алимы, у которых есть высшее исламское образование. «В Чечне всех, кто занимается изгнанием джинном, излечением от сглаза и порчи, собрали вместе в Исламском центре в Грозном, где они и проводят все процедуры на основе ислама», - пояснила она.
Альтернативная медицина широко распространена в Чечне. В 2008 году по инициативе муфтията республики в Грозном открылся Центр исламской медицины, который, в частности, выдает сертификаты специалистам по лечебному кровопусканию. Минздрав Чечни с конца 2019 года ввел правила лицензирования народных целителей. Наряду с этим власти Чечни ведут кампанию против увлечения местных жителей магией, задерживают и принуждают к публичным раскаяниям местных колдунов.
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Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"