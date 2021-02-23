Популярность исламской медицины в Дагестане возросла на фоне эпидемии коронавируса

23 февраля 2021, 03:32

Коронавирус заставил многих жителей Дагестана обратить внимание на лечение по исламу, которое становится все более популярным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" врачи исламской медицины. Многие методы, применяемые специалистами исламской медицины, известны с древних времен, доказаны современной наукой, а также имеют аналоги у других народов, считают эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист Владимир Севриновский опубликовал 27 декабря 2020 года исследование о клиниках исламской медицины в Дагестане и Чечне, где исламские экзорцисты изгоняют из местных жителей и приезжих джиннов и борются с колдунами. Такие клиники работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.

Интерес к лечению по исламу особенно возрос с началом эпидемии коронавируса в Дагестане, рассказал 22 февраля корреспонденту "Кавказского узла" врач, специалист по исламской медицине Мухаммад-хаджи Абдурахманов.

«Вирус сказался не только на физическом состоянии людей, но и на психологическом. Участились панические атаки, бессонница, депрессия. В таком состоянии иммунитет только ослабляется, и вирусу легче проникнуть в организм человека. И даже если человек перенес болезнь в легкой форме, то из-за страха перед неизвестной болезнью и депрессии у него появляется бессонница, повышается давление. Участились обращения и молодых людей, у которых стало повышаться давление на фоне перенесенного COVID в легкой форме», - рассказывает врач.

Абдурахманов по специальности врач-стоматолог, но около 15 лет во время поездки в хадж заинтересовался методикой лечения пророка Мухаммада. Вернувшись в Дагестан, он стал практиковать исламскую медицину. «Ислам учит правильному образу жизни с самого рождения. Мусульманину предписано, как правильно питаться, какой режим соблюдать, определено время сна и отдыха, когда жениться и так далее. Медицина же в исламе – это, в первую очередь, чтение Корана и молитв. У каждой болезни по исламу есть духовные и физические проявления. Духовные – это порча, сглаз, колдовство, одержимость джиннами. Их диагностировать медицинскими аппаратами или анализами невозможно. Но при этом состояние человека ухудшается, у него постоянно чувство страха, сомнения, паники. В таком случае лучшее лечение – чтение Корана и правильный режим. Священной в исламе считается и вода из источника Зам-Зам. В Коране и по Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) упомянуты мед и продукты пчеловодства, как являющимися целительными для людей. Кроме того, целебными считаются тмин, масло черного тмина и оливковое масло. Есть еще ряд продуктов, которые рекомендовал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) для очистки кишечника, верхних дыхательных путей. Разновидностью лечения Пророка, а благословит его Аллах и приветствует, является и хиджама – кровопускание», - поясняет специалист.

В Махачкале у Абдурахманова есть кабинет хиджамы, но в планах у него открыть большой исламский медицинский центр. Параллельно с Абдурахмановым работают и специалисты по гирудотерапии и фитотерапии. «Хиджама помогает людям с повышенным давлением, у кого есть проблемы с суставами, опорно-двигательным аппаратом. Но сейчас, после перенесенного COVID даже в легкой форме, больше людей стали обращаются со сгущением крови, проблемами с желудочно-кишечным трактом. В зависимости от показаний мы воздействуем на определенные биологические точки, делаем кровопускание», - отмечает Абдурахманов.

Государственной поддержки у открывающих подобные кабинеты нет, и единственным источником финансирования является плата клиентов, отметил он. «Сегодня очень много появилось людей, практикующих подобные лечения. Но важно в этой ситуации во избежание осложнений обращаться к тем, кто соблюдает стерилизацию, знает свое дело. Раз есть спрос, появляется и много лже-специалистов. Но это не только в исламской медицине, но и в традиционной», - пояснил он.

Из-за эпидемии коронавируса у людей появился интерес к альтернативным методам лечения

Пандемия особенным образом сказалась на мнительных и слабых людях, у которых начали развиваться панические атаки, появился страх перед неизвестной болезнью, сказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор Ахмад, который вот уже 23 года практикует лечение от сглаза и колдовства, а также изгнание джиннов.

По его словам, во многом это произошло и из-за того, как преподносилась эта болезнь средствами массовой информации. «Люди осознали, что смерть находится рядом, и в любой момент она может забрать их. Вследствие этого появился страх и неустойчивость. И в таком состоянии каждый человек начал искать выход для себя из этой ситуации, который наиболее удобен, и к которому есть доверие у каждого. Ведь произошло это не просто так, а вследствие разочарования в обычной медицине, по вполне понятным многим из нас причинам. Так и появился интерес у народа и ещё большая востребованность в альтернативных методах лечения, а в частности, в исламской медицине», - отметил он.

Отметим, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

По его словам, под исламской медициной подразумеваются методы лечения и врачевания, пришедшие из Сунны Пророка. Любое лечение, которое не запрещено исламом и не противоречит ему, применяется наряду с исламским лечением, добавил доктор Ахмад. «Это могут быть таблетки, уколы, капельницы, хирургические операции или использование различных трав. Если все это дозволено исламом, то можно использовать в лечебных целях. Человек - это не только тело, но еще и душа. Что касается исцеления духовной части, то она также должна быть здоровой, поскольку от этого зависит здоровье тела. Для исцеления же душевных болезней используются разрешённые заклинания в виде Корана, дуа (мольб) и азкаров - поминание Аллаха. Поэтому нужно к лечению подходить и с физической и с духовной стороны. При этом не игнорировать и других врачей, не пренебрегать медицинским обследованием. Важно совмещать все имеющие возможности для лечения», - считает доктор Ахмад.

К каждому обратившемуся, отмечает он, необходимо искать индивидуальный подход. «Человек зачастую обращается в психологически подавленном состоянии. Он может до этого обойти других специалистов и все равно не излечиться. Поэтому надо с ним вести и определенную работу, постараться разгрузить его. Для этого всего нужны знания. В исламе есть "золотое правило", которое всеми признается – знание прежде слова или дела. Перед тем, как что-то сделать или сказать, нужно иметь соответствующие знания. Каждый при лечении проявляет себя по-разному. И все это надо предусматривать заранее, предугадывать, какая может быть реакция», - отметил доктор Ахмад.

Люди сталкиваются в жизни со сглазом и порчей

Мусульмане отдают все большее предпочтение исламской медицине, так как она идет от Пророка, сказал корреспонденту "Кавказского узла" помощник муфтия Мухаммад Кахиби.

«Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) передает какую-либо информацию, для верующего человека она является самой достоверной в плане практичности и пользы. Та же хиджама, лечение от сглаза, колдовства - это все передано в таких книгах и сборниках, как «Сахих аль-Бухари», «Сахих Муслим». Люди сталкиваются в жизни и со сглазом, и с порчей, и с другими заболеваниями. Они ищут излечение, подходят к ученым, алимам, богословам, имамам, которые им говорят, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) передал, что этому есть лечение. Что излечение в определенной процедуре, например, хиджама, защита от джинна и шайтана - в чтении указанных коранических аятов, молитв. И люди к этому склоняются. Они идут и проводят это лечение», - пояснил Махаммад Кахиби.

Открытие пунктов по оказанию исламской медицины не регламентируется муфтиятом республики, отметил он. «Открытие кабинетов с услугами исламской медицины не имеет никакого отношения к муфтияту. Их открытие не согласовывается с муфтиятом. Но оказание медпомощи, которую применял посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), является Сунной», - добавил он.

Полезные свойства применяемых в исламской медицине продуктов доказаны наукой

В исламской медицине применяются продукты, чьи полезные свойства доказаны и современной наукой, сказал корреспонденту «Кавказского узла» доктор медицинских наук, профессор Ахмед Азизов.

«В основе лечения по исламу лежат продукты пчеловодства, разные травы, тмин и тминное масло. Об их полезных свойствах упоминается в Коране, какие-то из них в своей практике использовал и пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Но сейчас у исламской медицины более широкое понятие, в нее добавлены методы лечения, которые появились позже и не имеют исторической привязки к периоду, в котором жил наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)», - говорит доктор.

Популярность исламской медицины в Дагестане обусловлена высокой степенью доверия к ней со стороны верующих мусульман, отметил он. «Дагестан – это исламская республика, здесь много верующих. И поэтому люди воспринимают с большим уважением все, что касается религии, и в том числе пророческой медицины. Люди следует религии и считают, что лечение, указанное Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), намного эффективнее, чем те лекарства, которые изобретены фармацевтами, далекими от ислама», - сказал профессор.

В излечении больных, их успокоении, снятии боли большую роль играет и психологический настрой, а также отношение к самому методу лечения, пояснил доктор. «Любая вещь, которой доверяет человек, может помочь. Фактор веры, самовнушение зачастую срабатывают положительно и помогают человеку справиться с недугами. В науке есть понятие «плацебо» или, как его называют, «эффект пустышки». Больному дают абсолютно нейтральное вещество под видом исцеляющего лекарства, и после его приема часть ничего не подозревающих пациентов идет на поправку. Срабатывает самовнушение», - рассказал Азизов.

Некоторые методы лечения по исламу пересекаются со способами лечения, принятыми у других народов, подчеркнул профессор. «Китайская традиционная медицина использует биологически активные точки организма человека, различные меридианы тела, которые имеют связь с внутренними органами. Это достаточно продвинутое учение. Нечто подобное есть и в исламе. Это хиджама, кровопускание. При хиджаме воздействуют определенным образом на те или иные точки или места, имеющие связь с внутренними органами. Так получается метод рефлексотерапии – воздействие на внутренние органы через кожу. Само кровопускание также имеет значение. Потеря крови в малых порциях способствует ее обновлению, стимулируется кроветворная функция организма», - пояснил он.

Кроме того, отметил Азизов, ежедневные ритуалы, совершаемые мусульманами, также благотворно сказываются на здоровье. «Очень большое значение имеет и совершение ежедневных намазов. Поклоны, совершаемые во время молитв, при правильном выполнении серьезным образом растягивают позвоночник и таким образом разгружают его. Правильно совершенное омовение воздействует на различные биологически активные точки организма человека, а использование холодной воды стимулирует жизненную энергию», - считает профессор.

В психологической работе важно опираться на религиозные и культурные особенности

Для верующего мусульманина исламская медицина является не альтернативой, а основополагающим лечением, которое стоит на первом месте, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра психологической помощи и психологической посткризисной реабилитации, кандидат психологических наук, профессор Роза Ганиева.

«Для мусульманина медицина, применявшая Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), не подвергается никакому сомнению, для верующего это базовая медицина. Индекс доверия к ней намного выше. Никто не может подвергать сомнению то, что предполагает ислам. Многие сталкиваются со специалистами традиционной медицины, для которых это бизнес. И нередко покупаемые препараты оказываются некачественными», - говорит она.

В психологической работе с людьми важно опираться на религиозные и культурные особенности пациента, отметила Ганиева. «Мы в своей работе учитываем и религиозный, и культурный факторы. Видя это, у клиентов повышается уровень доверия. А благодаря этому возрастает и результативность нашей работы, она более эффективна. А в условиях пандемии это особенно нужно. Так как человек сталкиваясь с неизвестной болезнью, начинает паниковать, опасаясь за свое здоровье. В этой ситуации наш главный совет – укреплять иммунитет и веру. Это то, что в наших руках. Поэтому люди еще больше обращаются к религии и к медицине Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), укрепляют иммунитет и свою связь со Всевышним. Больше ничего мы сделать не можем», - отметила психолог.

В Дагестане и Ингушетии лечение занимаются в основном ученые-алимы

Практика применения медицины Пророка существует на Северном Кавказе с момента проникновения ислама в регион, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" исполняющая обязанности заведующего отделом этнографии Кавказа музея «Кунтскамера», кандидат исторический наук Макка Албогачиева.

«Из полевых материалов мы знаем, что старшие наши дедушки и бабушки лечили больных чтением аятов из Корана. Духовная составляющая ислама всегда была в авангарде, даже в советский период [...] Люди, которые лечили чтением аятов Корана и даже обладали приемами остеопатии, были во многих населенных пунктах. Известно, что в конце XIX - начале XX веков применялось лечение травами, медом и прополисом», - отметила она.

Раньше, рассказала она, подобные лечение практиковали женщины. «Считалось, что если женщина за одну ночь увидит во сне луну и солнце, то она получила благословение на лечение людей, в том числе от сглаза или порчи. Такая практика была в старину. Но сейчас это уже отходит, если женщины и лечат, то делают это приватно, в основном помогают знакомым и близким», - отметила Албогачиева.

По ее словам, на территории Дагестана и Ингушетии лечением занимаются частные лица и, как правило, это ученые-алимы, у которых есть высшее исламское образование. «В Чечне всех, кто занимается изгнанием джинном, излечением от сглаза и порчи, собрали вместе в Исламском центре в Грозном, где они и проводят все процедуры на основе ислама», - пояснила она.

Альтернативная медицина широко распространена в Чечне. В 2008 году по инициативе муфтията республики в Грозном открылся Центр исламской медицины, который, в частности, выдает сертификаты специалистам по лечебному кровопусканию. Минздрав Чечни с конца 2019 года ввел правила лицензирования народных целителей. Наряду с этим власти Чечни ведут кампанию против увлечения местных жителей магией, задерживают и принуждают к публичным раскаяниям местных колдунов.