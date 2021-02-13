Осетинский фудблогер прославился раздачей еды нуждающимся

13 февраля 2021, 19:50

Житель Северной Осетии Аслан Габуев стал популярным фудблогером благодаря благотворительным акциям – он готовит еду и развозит ее нуждающимся. Ассоциация благотворительных фондов "Пища жизни" занимается организацией питания в приютах Владикавказа и угощает пенсионеров на местном блошином рынке.

Идея благотворительных акций пришла к Аслану Габуеву после смерти отца. "После сорока дней мне приснился сон, что я готовлю и угощаю нуждающихся. Я проснулся, смотрю в потолок и думаю – как это интересно, совместить готовку на природе (то, что я очень люблю) с таким благородным делом. И у меня в голове сразу возникла такая тема – готовим и угощаем. Рассказал людям в близком окружении, они поддержали меня, сказали: Аслан, это был вещий сон, это, прям, крутая тема, будет очень оригинально и благородно. И я начал. Если я могу протянуть руку помощи человеку, который нуждается в моей помощи, и я могу ему хотя бы чем-то помочь, я протягиваю. Этой мой жизненный девиз – помоги ближнему", – рассказал Аслан Габуев корреспонденту "Кавказского узла".

Габуев по профессии врач, он работает старшим медицинским специалистом в фармацевтической компании. "Я заканчивал медакадемию, поступил в ординатуру. Рядом не было женщин, приходилось самому готовить. Потом этот опыт у меня перерос в большое желание готовить. Мой отдых – это мангал, котел, разжигание костра и просто любое приготовление пищи. Это мое удовольствие", – пояснил он.

Аслан Габуев публикует ролики о своих акциях в Instagram-паблике "Готовим и угощаем", который ведет с ноября 2019 года. К 13 февраля число подписчиков блога достигло 125 тысяч. По словам Габуева, на популярность в соцсетях он не рассчитывал. "Я не ожидал, что кто-то обратит на меня внимание. Думал, буду делиться этим со своими друзьями, родственниками, знакомыми. На то, что это будет интересно другой аудитории, я не рассчитывал. С каждым роликом я понимал, что аудитория становится все больше и больше", – отметил фудблогер.

Аслан покупает продукты и развозит еду за свой счет, помощь деньгами он не принимает. "Очень много людей мне пишут в личку: Аслан, а как вам помочь, а давайте мы вам денег переведем. Я говорю: ребята, я деньги ни от кого не беру, если вы хотите принять участие, можете просто присоединиться к этой акции, приехать ко мне, взять друзей, подруг и просто вместе с нами приготовить и угостить. Люди в последнее время очень, прям, активно пишут и хотят помогать нуждающимся – просто купить продукты кому-то, что-то передать. Я не против, чтобы кто-то со мной ездил, и думаю, надо как-то объединяться – если есть желание помогать, то давайте вместе", – призвал Габуев.

Он рассчитывает, что акция перерастет в более масштабный проект. "Я думаю о каком-то проекте, который бы объединял людей. Судя по реакции, я думаю, что до этого и дойдет. Было бы здорово, если каждый человек хотя бы чем-то, хотя бы раз в месяц поделился: куском хлеба, килограммом мяса. Люди стали бы добрее, мы стали бы дружнее. Это было бы здорово", – пояснил фудблогер.

В ближайших планах у Аслана Габуева мастер-класс для воспитанников детского дома, у которых нет возможности учиться готовить. "Мне это очень нравится – я получаю колоссальное удовольствие, когда вижу глаза детишек, которые радуются. Может, не столько пище приготовленной, сколько конфеткам и печенькам. И я хочу двигаться дальше", – сказал Габуев.

Одной из героинь роликов Аслана Габуева стала мать шести детей Зита Арчегова – фудблогер привозил ей кастрюлю шашлыка из баранины и другие продукты. По словам Арчеговой, Габуеву дали ее номер в одном из благотворительных фондов. "Аслан мне помог не один раз – несколько раз привозил угощения для моей семьи. А на Новый год он устроил такой сюрприз: пришел с подарками одетый как Дед Мороз. Я очень благодарна", – сказала Зита Арчегова корреспонденту "Кавказского узла".

Младшему ребенку Арчеговой три года, старшему – 13. Она живет на съемной квартире, работает техничкой в букмекерской конторе. "На детей я получаю пособия по 300 и 150 рублей. Бывает, что иногда выделяют какую-то материальную помощь. За квартиру я плачу 13 тысяч. Сын ходит на хоккей – это 2500 рублей в месяц, плюс за садик еще надо платить", – сказала она.

"Пища жизни" помогает людям в приютах и торговцам блошиного рынка

Бесплатной раздачей еды занимается во Владикавказе и ассоциация благотворительных фондов "Пища жизни". По словам координатора проекта Тамары Нестеренко, во Владикавказе ассоциация помогает людям, оказавшимся в приютах, и организует раздачу еды на улицах.

"В приютах хорошо кормят. У нас задача не в том, чтобы голодных спасать от смерти, а в том, чтобы оказывать внимание людям. Это такой контингент людей, которым, может быть, этого внимания не хватает. Это пожилые люди, это дети, у которых сейчас родителей рядом нет. Мы организуем вегетарианское питание в социальном приюте для пожилых людей и людей, оказавшихся в кризисной ситуации – там в основном старики, какие-то одинокие мамочки, которые остались без жилья. Кто-то временно бывает, кто-то постоянно живет. Это детский приют – там находятся детки, родители которых сейчас в каких-то судебных делах, и пока неизвестно, с кем останутся дети, где они будут жить", – рассказала Нестеренко корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно информации на сайте "Пищи жизни", это единственная в России волонтерская неправительственная организация по обеспечению людей питанием в условиях чрезвычайных ситуаций. Помимо Владикавказа, ассоциация занимается благотворительностью в Краснодаре, Сочи, Волжском и других городах России.

Волонтеры фонда раздают еду на блошином рынке "Привоз", который работает по выходным в центре Владикавказа. "Там старики выходят в основном – дедушки, бабушки, которые нуждаются. Они выносят старые вещи и продают, чтобы заработать копеечку. И мы просто их угощаем – пончик для них, и то радость. Прохожие там тоже не сильно обеспеченные люди бывают в основном, и они тоже рады угоститься. Мы один раз даже не пришли на "Привоз", и уже наши бабули говорят: "Почему вас не было? Мы вас ждали", – добавила Тамара Нестеренко.

По ее словам, ранее фонд также организовывал питание в центре для ветеранов, но сейчас из-за ситуации с коронавирусом волонтеры раздают еду только на улице. "В центре досуга ветеранов у нас были полноценные обеды с десертами. Мы предлагали приходить со своей посудой, чтобы могли домой забирать. Но даже те, кто рядом живет, не хотели – им было стыдно. Ветераны были в большом восторге, им очень нравилось, приходили специально на обеды. Там танцуют, поют, и им было приятно, что о них заботится благотворительный фонд", – рассказала Тамара Нестеренко.

В планах фонда – адресно развозить еду семьям, оказавшимся в сложной ситуации. "Нам всегда нужны волонтеры, только обязательно с медицинской книжкой", – отметила Нестеренко. Она также сообщила, что основными жертвователями являются местные предприниматели.