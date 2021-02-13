Госпиталь для пациентов с коронавирусом закрыт в Прохладном

13 февраля 2021, 10:05

Завершил работу госпиталь для лечения зараженных коронавирусом в Центральной райбольнице Прохладного, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

В Прохладном прекратил работу открытый ранее в Центральной райбольнице госпиталь для лечения зараженных коронавирусом пациентов, сообщил Минздрав региона. "Сейчас в стенах медицинского учреждения проводятся регламентные работы по дезинфекции. По завершении подготовительных мероприятий в Центральной районной больнице муниципалитета, на базе которой действовал госпиталь, начнется приём пациентов для оказания помощи в плановом порядке", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 12 февраля на странице ведомства в Instagram.

К 09.55 мск 13 февраля эта публикация набрала 935 отметок "нравится" и 27 комментариев. Большинство их авторов положительно восприняли новость о закрытии отделения для пациентов с COVID-19. "Спасибо огромное за хорошую новость. Всем здоровья!" – написал пользователь vik361015. "Дай Аллах, чтобы не открывали по такому поводу", – отметила amida.marshenkulova.

Напомним, что госпиталь для лечения зараженных коронавирусом пациентов в Центральной районной больнице в Прохладном был открыт 11 мая 2020 года.

За сутки в Кабардино-Балкарии зафиксирована одна смерть от коронавируса, общее число умерших от COVID-19 пациентов в регионе достигло 353. За сутки тесты на коронавирус подтверждены у 80 пациентов, а общее число случаев заражения коронавирусом достигло 19 785, следует из данных, опубликованных 12 февраля на сайте "Стопкоронавирус.рф". О динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".