ЕСПЧ назначил компенсации верующим за преследование в Азербайджане

12 февраля 2021, 13:56

Европейский суд по правам человека одобрил предложение властей Азербайджана выплатить по 4000 евро семи верующим по жалобам на нарушение их прав. Чиновники пытаются уладить поступившие в ЕСПЧ споры до его вердикта, поскольку инициативно суд назначает более высокие компенсации, пояснил юрист Халид Агалиев.

11 февраля ЕСПЧ объявил решения по двум делам из Азербайджана, относительно жалоб семи заявителей на нарушение религиозной свободы. Власти Азербайджана признали нарушение их прав и обязались выплатить им компенсации на 28 тысяч евро, следует из сообщения, опубликованном сегодня на сайте ЕСПЧ. В первом случае речь идет о деле "Ниджат Панахов и другие против Азербайджана". Заявителями были члены религиозной общины "Свидетели Иеговы"* Ниджат Панахов, Шалала Атамова, Мехпара Джафарова и Лала Юсифова. Они пожаловались на вмешательство силовиков, нарушение их прав на свободу и личную неприкосновенность, свободу собраний и свободу вероисповедания, пояснил суд.

"Свидетели Иеговы"* были задержаны полицией 26 мая 2013 года в доме Шалалы Атамовой в городе Шамкире во время религиозного собрания. После допроса они были отпущены. При этом были предупреждены, что без предварительного разрешения им запрещается проведение религиозных собраний. "Свидетели Иеговы"* обжаловали действия полиции в местных судах, однако их заявления не были удовлетворены. В связи с этим верующие обратились в ЕСПЧ, сказано в сообщении суда.

Власти Азербайджана признали нарушение прав и заявили, что готовы выплатить каждому из заявителей компенсацию в размере четырех тысяч евро – всего 16 тысяч евро, после чего ЕСПЧ прекратил рассмотрение дела, сказано в пресс-релизе.

Во втором случае речь идет о деле "Садуллах Гендж и другие против Азербайджана". С жалобой в ЕСПЧ обратился Садуллах Гендж еще двое других жителей Турции – Тугрул Кыраз и Саим Самур. Эти верующие-мусульмане пожаловались на нарушение их прав на свободу и неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и религиозную свободу. 28 апреля 2012 года они участвовали в религиозном собрании в доме их товарища в городе Гяндже. Полиция разогнала собрание, задержав участников. Трое верующих содержались около 20 часов в местной полиции, после чего были отпущены. 7 июня Низаминский райсуд города Гянджи признал в их действиях нарушение закона о свободе вероисповедания, присудил им штраф 2 тысячи манатов (около 1800 евро) и постановил депортировать их, сказано в сообщении ЕСПЧ.

Власти Азербайджана признали нарушение прав и этих заявителей и выразили готовность выплатить им компенсации по четыре тысячи евро. ЕСПЧ согласился с предложением правительства и постановил выплатить заявителям по четыре тысячи евро, следует из пресс-релиза суда.

Суд исключил указанные дела из списка рассматриваемых в виду признания правительством нарушения прав заявителей и готовности выплатить им компенсации, пояснил юрист Института права медиа Халид Агалиев. "Суть деятельности ЕСПЧ заключается в признании прав заявителей, гарантированных Европейской конвенцией. И если правительство признает нарушение этих прав и предлагает более менее справедливую компенсацию, то ЕСПЧ считает вопрос исчерпанным. Однако дела остаются под мониторингом и, если компенсации не будут выплачены, рассмотрение дел может быть восстановлено", – сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, в последнее время власти Азербайджана все чаще стали сами признавать нарушения прав. "Когда власти понимают, что дело идет неминуемо к решению против правительства, то они сами признают нарушения и предлагают компенсации, так как санкции ЕСПЧ могут составить большую сумму", – отметил юрист.

ЕСПЧ не первый раз признает нарушения прав верующих представителей не традиционных религиозных течений и, в частности "Свидетелей Иеговы"*, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "В данном случае речь идет о нарушении прав членов общины "Свидетелей Иеговы"*, которую государство не регистрирует, и последователей мусульманского течения нурсизма. Это течение больше ассоциируется с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвинили в поддержке терроризма и попытке госпереворота в июле 2016 года", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев.

В 2017 году Госдеп и Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью заявляли о проблемах в Азербайджане с религиозными свободами, а также о нарушении прав религиозных меньшинств в стране. Среди тех, кто подвергался преследованиям в Азербайджане, назывались и последователи "Свидетелей Иеговы"*.

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны в России экстремистскими, их деятельность запрещена по решению суда. Материалы о событиях, связанных с иском российского Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России решением суда как экстремистская).