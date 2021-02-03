Труба подачи газа. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

03 февраля 2021, 08:05

Две жительницы Хасавюрта пострадали при взрыве газа

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в тяжелом состоянии госпитализированы  жительница Хасавюрта и ее 14-летняя дочь.

В Дагестане два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси, сообщил информированный источник. "Взрыв газа произошел в частном доме в городе Хасавюрте. Пострадали два человека - мать и 14-летняя дочь", – привел в ночь на 3 февраля его слова "Интерфакс".

При этом источник не уточнил дату и время происшествия. Эти данные также отсутствуют и на сайте Управления МЧС по Дагестану.

Правоохранители проводят проверку после взрыва и устанавливают его причину, сказано в публикации. Пострадавшие находятся в реанимации, их состояние тяжелое, добавил источник.

На сайтах Управления МЧС по Дагестану и МЧС России к 07.00 нет сообщений относительно взрыва газа в Хасавюрте.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 15 февраля 2020 года после взрыва газа в частном доме в Махачкале 53-летняя местная жительница была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. А еще ранее, 26 января 2020 года, взрыв газа произошел в подвале жилой пятиэтажки в Махачкале. Тогда пострадал проходивший мимо ребенок.

Примечание:

"Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Пострадавшая при взрыве газа девочка из Дагестана отправлена в Нижний Новгород", "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 февраля 2021, 10:29

03 февраля 2021, 09:40

03 февраля 2021, 08:57

03 февраля 2021, 07:10

  • Жители Нальчика пожаловались на стихийные свалки

    Мусорки в Нальчике часто бывают переполненными из-за нехватки контейнеров, что приводит к возникновению стихийных свалок на некоторых улицах, заявили пользователи Instagram, позиционирующие себя в качестве жителей города.

03 февраля 2021, 06:28

  • Житель Азербайджана умер после подрыва на мине

    Трое жителей Физулинского района проникли на территорию, где шли боевые действия во время осеннего обострения карабахского конфликта и подорвались на мине. Один из них скончался, двое других получили ранения, сообщило агентство по разминированию ANAMA.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи