Две жительницы Хасавюрта пострадали при взрыве газа

03 февраля 2021, 08:05

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в тяжелом состоянии госпитализированы жительница Хасавюрта и ее 14-летняя дочь.

В Дагестане два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси, сообщил информированный источник. "Взрыв газа произошел в частном доме в городе Хасавюрте. Пострадали два человека - мать и 14-летняя дочь", – привел в ночь на 3 февраля его слова "Интерфакс".

При этом источник не уточнил дату и время происшествия. Эти данные также отсутствуют и на сайте Управления МЧС по Дагестану.

Правоохранители проводят проверку после взрыва и устанавливают его причину, сказано в публикации. Пострадавшие находятся в реанимации, их состояние тяжелое, добавил источник.

На сайтах Управления МЧС по Дагестану и МЧС России к 07.00 нет сообщений относительно взрыва газа в Хасавюрте.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 15 февраля 2020 года после взрыва газа в частном доме в Махачкале 53-летняя местная жительница была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. А еще ранее, 26 января 2020 года, взрыв газа произошел в подвале жилой пятиэтажки в Махачкале. Тогда пострадал проходивший мимо ребенок.