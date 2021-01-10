10 января 2021, 16:17

Спасатели отчитались о ликвидации лесных пожаров в Сочи

Все природные пожары в Сочи потушены, сообщило сегодня МЧС. Правоохранители завели 15 административных дел после пожаров в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно, что новые природные пожары произошли в Сочи на склоне горы около аэропорта и на территории Дагомысского лесничества близ села Барановка. Пожар около аэропорта был потушен в тот же день, а площадь пожара в лесничестве достигла 500 квадратных метров, сообщили в мэрии.

Оперативные службы в Сочи потушили все лесные пожары, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю. "Все природные пожары в Сочи ликвидированы", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Число административных протоколов в отношении сочинцев, которые нарушили правила пожарной безопасности в лесу, достигло 15, информирует агентство.

Напомним, посещение лесов в Краснодарском крае ограничено до 11 января из-за высокой пожароопасности. Этому решению властей предшествовала серия лесных пожаров, в том числе в Сочинском нацпарке, произошедшая в новогодние праздники. Следователи возбудили 13 административных дел на жителей Сочи после природных пожаров, а по уголовному делу о природном пожаре в городе ведется розыск подозреваемых, сообщило 7 января МВД.

Примечание:

"Четыре человека задержаны по подозрению в поджоге лесов на Кубани", "Режим ЧС введен из-за пожаров в Северском районе", "Лесные пожары в Сочи потушены".

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