Новые природные пожары произошли в Сочи

09 января 2021, 12:28

Один крупный природный пожар - близ международного аэропорта Сочи - потушен, продолжает гореть лесная подстилка на площади 500 квадратных метров в Дагомысском лесничестве в районе села Барановка, сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 января спасатели сообщили о крупном лесном пожаре в Хостинском районе Сочи. 4 января стало известно, что площадь лесных пожаров в Краснодарском крае составила 129 гектаров, из них три гектара - в Сочинском нацпарке. 5 января глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что все пожары в Сочи с конца прошлого года произошли по вине людей, пять человек уже задержаны. 6 января сочинские спасатели отчитались, что потушили последние лесные пожары в ауле Лыготх и поселке Дагомыс. Посещение лесов ограничено до 11 января из-за высокой пожароопасности, объявили власти края. Полиция завела 13 дел на жителей Сочи после пожаров.

Новые природные пожары произошли на склоне горы напротив аэропорта и на территории Дагомысского лесничества в районе села Барановка. Близ аэропорта загорелись сухая трава и мусор на площади 400 квадратных метров. Площадь природного пожара в районе села Барановка составила 500 квадратных метров, сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

По его словам, ситуация обострилась ночью из-за ветра, который раздувает тлеющий валежник. Угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем, пишет "Интерфакс".

Пожар близ аэропорта потушен в 11.28 мск. "Ликвидирован открытый огонь на участке леса в районе села Молдовка (напротив аэропорта). В данный момент на этой территории наблюдается небольшое задымление, производится полив во избежание повторного возгорания", - цитирует Снегирева ТАСС.