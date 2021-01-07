Богослужения на юге России прошли с санитарными ограничениями и онлайн

07 января 2021, 15:56

Большинство храмов в регионах Южного федерального округа были открыты для прихожан во время рождественской литургии при соблюдении санитарных норм. Жители республик Северного Кавказа ответили на заочные поздравления глав регионов в соцсетях комментариями, касающимися проблем с ЖКХ и выплат медработникам.

Как писал "Кавказский узел", проведение праздничных богослужений по случаю Рождества Христова в храмах на юге России было анонсировано с соблюдением ограничений из-за пандемии коронавируса. Прихожанам было рекомендовано носить маски, а пожилым верующим - наблюдать за службами по видеотрансляциям. В 2016-2019 годах празднование Рождества Христова в регионах юга России проходило при усиленных мерах безопасности.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. Верующие Армянской апостольской церкви, основной религиозной организации в Армении и Нагорном Карабахе, отметили Рождество сегодня, 6 января. При этом в Грузии традиционное рождественское шествие "Алило" в этот раз отменено в связи с пандемией коронавируса.

Жители регионов ЮФО смогли посетить ночные богослужения на Рождество

Рождественские богослужения прошли в храмах Ростовской области с соблюдением санитарных норм, жители Ростова-на-Дону встретили Рождество Христово в 56 храмах, сообщает сегодня Donday. По данным издания, здание кафедрального собора было оцеплено полицией, которая также проверяла наличие масок. По фотографиям, сделанным в соборе, видно, что лицевые маски надели также и священнослужители. Социальную дистанцию прихожанам в соборе соблюсти не удалось из-за большого количества людей, информирует «Блокнот.Ростов».

Традиционного крестного хода, который проводится ежегодно в ночь с 6 на 7 января на Соборной площади Ростова-на-Дону перед Кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы, в этом году не было. Торжественные богослужения по случаю Рождества Христова в храмах Ростова-на-Дону прошли с соблюдением противоэпидемических ограничений из-за коронавируса. При этом богослужение по случаю Рождества Христова желающие могли посмотреть по телевизору - прямая трансляция службы из Ростовского Кафедрального собора. Опрошенные "Кавказским узлом" верующие с пониманием отнеслись к необходимости соблюдать санитарные правила и поделились семейными традициями празднования Рождества.

В Краснодарском крае рождественские богослужения в ночь прошли более чем в 500 кубанских храмах, сообщает сегодня «Россия. Кубань». «За соблюдением социальной дистанции и наличием средств индивидуальной защиты строго наблюдали. Также для предупреждения распространения COVID-19 помещения храмов и иконы дезинфицировали. В церквях дежурили волонтеры и казаки», - говорится в сообщении телеканала на сайте. По данным канала, в Свято-Екатеринском кафедральном соборе Краснодара на входе проводили обработку рук, прихожанам выдавали маски.

Жители Волгоградской области также смогли посетить храмы в рождественскую ночь. Так, Казанский собор Волгограда был переполнен верующими, некоторые из которых не должным образом одели лицевые маски, сообщил сегодня V1.ru.

Во время рождественских богослужений в храмах Волгограда верующим предлагали надеть маски и воспользоваться антисептиками. Прихожане старались соблюдать меры безопасности, однако правило дистанции игнорировалось ввиду большого скопления людей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон опубликовали свои поздравительные обращения с Рождеством на официальных сайтах администрации и епархии. Ранее сообщалось, что ночные богослужений 7 января в регионе отменены, они прошли в онлайн-формате, утренние же молитвы в храмах прошли по расписанию, сообщила «Адыгея сегодня».

В Калмыкии архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан 6 января обратился к верующим с призывом лично посетить богослужение, соблюдая при этом санитарные нормы. «Жду вас либо в полночь, либо утром на праздничном богослужении в честь Рождества Христова. Поспешите в храм к пришедшему на землю Спасителю, не удовлетворяясь лишь просмотром Литургии по телевизору», - цитирует архиепископа РИА «Калмыкия» 7 января.

В связи с пандемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, а верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастившегося, а помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку нельзя, а иконы, крест и Евангелие должны также регулярно протирать дезинфицирующим раствором, пишет сегодня РИА "Новости".



Жители ряда республик СКФО отреагировали на поздравления глав регионов негативными комментариями

Богослужение в Свято-Успенском соборе Махачкалы прошло с соблюдением санитарных норм, обусловленных эпидемиологической обстановкой, отмечается на сайте Махачкалинской епархии. На сайте также опубликованы фотографии Божественной литургии, на который видны только присутствующие в соборе священнослужители без прихожан.

Рождественские литургии прошли в большинстве храмов Северной Осетии, на которые прихожане приходили целыми семьями, сообщает сегодня «Россия.Алания».

Рождественские богослужения прошли и в храмах Ставропольского края. Так, Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе Ставрополя, информирует сегодня ГТРК «Ставрополье». На кадрах опубликованного на сайте канала телесюжета виден заполненный людьми храм, все, кроме священнослужителей, были в лицевых масках. «Вход в храм был возможен только в масках», - сообщил автор сюжета.

Руководители ряда республик СКФО опубликовали сегодня на официальных сайтах поздравления с Рождеством, адресованные православным жителям регионов. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем поздравлении отметил активное участие православных религиозных организаций во всех сферах жизни республики. Главы Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана подчеркнули важность межконфессионального согласия.

Пользователи Instagram в комментариях на поздравления глав республик в их личных аккаунтах опубликовали благодарность за поздравление, однако некоторые комментарии касались проблемных моментов. Так, на личной странице в соцсети Махмуд-Али Калиматова два разных пользователя опубликовали одинаковые комментарии по поводу давления, оказываемого на работников республиканской станции скорой помощи и медицины катастроф после их жалоб по поводу невыплаты стимулирующих надбавок за работу с больными коронавирусом.

«После наших требований к руководству по поводу невыплаты нам стимулирующих выплат за работу с короновирусными больными нам создаются проблемы на работе: начали массово увольнять медработников или подводить к тому, чтобы мы уволились многочисленными замечаниями и выговарами. Изначально нас было 90 человек, на данный момент многих уволили, в том числе работников с многолетним стажем», - сообщили пользователи под никами alleroeva_95_ и _tochieva_77_____.

Несколько комментариев под поздравлением главы Дагестана Сергея Меликова на его странице в Instagram связаны с отключением электричества в Махачкале. «Когда будет чистая вода в Каспийске?» - написал ashamaev__. «Свет дайте - люди мерзнут!» - пожаловался lakec900. «Хуршилова вторые сутки без света, люди мерзнут», - согласился omari_mama.

После сильного ветра без света оставались жители Махачкалы, а также население Кизлярского, Карабудахкентского, и Тарумовского районов Дагестана, однако в ночь с 6 на 7 января подача электроэнергии была возобновлена, со ссылкой на пресс-службу компании “Россети Северный Кавказ” сообщили 7 января «Махачкалинские извести».

На сайте главы Чечни, а также на личных страницах Рамзана Кадырова в Instagram и «ВКонтакте» на 15.05 мск сегодня поздравлений с Рождеством опубликовано не было. В профиле храм Михаила Архангела в Грозном в «ВКонтакте» сегодня было опубликовано краткое поздравление православных христиан с Рождестовм, а также размещены фотографии праздничного убранства и икон в соборе без присутствия в нем священнослужителей и прихожан.

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