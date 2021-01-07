Верующие в Ростове-на-Дону смирились с ограничениями в храмах на Рождество

07 января 2021, 03:44

Торжественные богослужения по случаю Рождества Христова в храмах Ростова-на-Дону прошли с соблюдением противоэпидемических ограничений из-за коронавируса. Опрошенные "Кавказским узлом" верующие с пониманием отнеслись к необходимости соблюдать санитарные правила и поделились семейными традициями празднования Рождества.

Как писал "Кавказский узел", праздничные богослужения по случаю Рождества Христова в храмах на юге России были анонсированы с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Прихожанам рекомендовано носить маски, а пожилым верующим - наблюдать за службами по видеотрансляциям.

В связи с пандемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, а верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастившегося, а помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку нельзя, а иконы, крест и Евангелие должны также регулярно протирать дезинфицирующим раствором, пишет сегодня РИА Новости.

Традиционного крестного хода, который проводится ежегодно в ночь с 6 на 7 января на Соборной площади Ростова-на-Дону перед Кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы, в этом году не было. О том, что его проведение не планируется, еще в прошлом году сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Ростовскую епархию.

При этом богослужение по случаю Рождества Христова желающие могли посмотреть по телевизору - прямая трансляция службы из Ростовского Кафедрального собора, которую возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, началась в 23.40 мск 6 января и продлилась до 02.00 мск сегодня, 7 января. Торжественные богослужения прошли также во всех 56 храмах города.

Корреспондент «Кавказского узла» в ночь с 6 на 7 января посетил храм в честь Казанской иконы Божией Матери. У храма стояли не менее десяти полицейских в форме, несколько казаков, сотрудники МЧС, а также пожарная машина.

На входе в храм стояли дезинфицирующие средства, входящим измеряли температуру, все приходящие на богослужение надевали медицинские маски либо шли уже в них. Около полуночи в храме было чуть более двух десятков прихожан, которые соблюдали социальную дистанцию - все они свободно разместились в помещении храма.

Несколько силовиков, сотрудники МЧС и люди в штатском также дежурили у небольшого Никольского храма в Ворошиловском районе города, где к полуночи собрались чуть более десяти человек.

Корреспондент «Кавказского узла» пообщался с несколькими верующими у храмов в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

«Пришел на рождественскую службу в первый раз. Я уже переболел и не боюсь, хотя все (противоэпидемические) меры, естественно, соблюдаю. Пришел, так сказать, отдохнуть душой. Особых традиций в нашей семье нет. Это моя личная инициатива. Наверное, так к вере и приходят - каждый сам», - сказал системный администратор Михаил.

«В силу возраста я редко прихожу на службы, так как очень тяжело. Но в этом году решил обязательно сходить: мало ли, какие ограничения ещё введут и снова из дома будет не выйти, как весной. Хочется приобщиться к православному празднику. В нашей большой семье обычно больше отмечаем Новый год, Рождество отмечаем скромнее. Тут уже скорее личный вопрос веры. Часть семьи ходит в храм, а часть ограничивается просмотром трансляции праздничной службы по телевизору», - рассказал пенсионер Кирилл Артемович.

«Сегодня осталось очень мало людей, которые являют миру подлинный образ православной жизни. Для меня сегодняшняя ночь - уникальная возможность почувствовать таинственное веяние Божией благодати, ощутить любовь Христову, услышать слово Христово, несмотря на эпидемию. К сожалению, даже среди моих знакомых некоторые относятся к церковным праздникам как к формальности, а в этот раз кто-то еще и остался дома из-за эпидемии», - сказал метролог Александр Фролов.

"Иду в храм, потому что это большой важный праздник. Я в маске, в кармане антисептик для рук и на всякий случай перчатки. Если попросят - надену. Поэтому заболеть не боюсь. Тем более, мне кажется, что положительные эмоции, полученные сегодня, помогут мне пережить все трудности этой эпидемии. В семье стараемся отмечать Рождество не менее празднично, чем Новый год: дарим друг другу небольшие подарки и ходим в храм», - рассказала кассир София Полякова, пришедшая с ребенком.

«Рождество - важнейший праздник для верующих, светлый и радостный. Я рада, что могу прийти в церковь. Само собой, я не против масок и социальной дистанции, это элементарно и просто - мне это не мешает радоваться Рождению Христа и молиться. В семье мы поздравляем друг друга и дальних родственников. Пожалуй, самый любимый праздник», - сообщила продавец одного из сетевых магазинов Илона.

«С детства я люблю Рождество. Решила и детей, и внуков воспитывать в традициях празднования Рождества как важного праздника. Рада, что коронавирус не помешал праздновать, так как могли бы закрыть храмы. Заразиться не боюсь, так как меры предосторожности, гигиены тщательно соблюдаю, считаю их правильными и всем близким велела соблюдать. Готовим дома праздничную кутью, конечно. Ещё не так давно молодежь ходила колядовать по соседям с колядками, песнями, но сейчас детей, конечно, не отпустишь на такое - время сложное, обстановка, как говорится, напряженная», - сказала пенсионерка Александра Акимовна.

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