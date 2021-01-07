Волгоградские верующие встретили Рождество в храмах во время пандемии

07 января 2021, 01:53

Во время рождественских богослужений в храмах Волгограда верующим предлагали надеть маски и воспользоваться антисептиками. Прихожане старались соблюдать меры безопасности, однако правило дистанции игнорировалось ввиду большого скопления людей.

Как писал "Кавказский узел", православные Юга России отмечают Сочельник в условиях пандемии. Верующим при посещении рекомендовано носить маски, а пожилым - наблюдать за службами по видеотрансляциям.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. В связи с пандемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, а верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастившегося, а помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку нельзя, а иконы, крест и Евангелие должны также регулярно протирать дезинфицирующим раствором, сообщило 6 января РИА Новости.

В Сочельник в Казанском кафедральном соборе в Волгограде рождественская служба началась 6 января в 17.00 мск, на прихрамовой площади дежурили двое полицейских, передал корреспондент "Кавказского узла". В ворота собора люди заходили свободно, рамок-металлоискателей не было.

Перед церковью стояла украшенная ель, у стены собора работники заканчивали установку рождественского вертепа. Перед службой сотрудницы храма продезинфицировали иконы и вымыли полы. В храм люди заходили в масках. На входе служительница церкви измеряла у всех температуру и напоминала о необходимости следования мерам безопасности. Она показывала всем на расклеенные на полу красные полосы и просила соблюдать дистанцию. Некоторые прихожане обрабатывали руки антисептиком, который находился на столике. Бесплатных масок в храме не было.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе на юге России, публикуются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

25 декабря в храме отпевали его настоятеля протоиерея Вячеслава Жебелева, скончавшегося в госпитале от коронавирусной инфекции тремя днями ранее, а 3 января скончалась от той же болезни супруга священника - матушка Татьяна, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" служитель собора.

Новый настоятель храма протоиерей Алексей Кузнецов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в Казанском соборе, как и во всех церквях Волгоградской области, при входе на стендах размещаются памятки, напоминающие о мерах предосторожности. «Напоминаем о ношении масок [...] В храмах сделана разметка - мы напоминаем о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Все сотрудники и священнослужители Казанского собора ежедневно проходят процедуру термометрии», - сообщил священник.

Он рассказал, что на средства благотворителей и прихожан собор приобрел бесконтактные дезинфекторы для обработки рук при входе, а также рециркуляторы для обеззараживания воздуха. «Если человек чувствует себя не очень хорошо, то таких людей мы просим оставаться дома. Людям, достигшим 65-летнего возраста также рекомендуем находиться дома. Многие интересуются, доходит ли молитва домашняя до Бога. Если наша молитва чистая, мы обращаемся к Господу от всего сердца, то такая молитва будет услышана независимо от того, совершается она в храме или дома», - отметил Кузнецов.

Он также напомнил прихожанам о том, что прикладываться к иконам в условиях пандемии не обязательно, а если человек не может прийти в храм, то он может, позвонив по телефону, заказать любую требу и попросить о молитве. «Священнослужители совершают богослужение без масок и без перчаток. Но во время совершения исповеди, а также когда мы навещаем прихожан на дому, священнослужители надевают средства защиты», - ответил настоятель храма.

Рождественская служба началась в Казанском кафедральном соборе с колокольного звона. В Сочельник молились около ста человек, к полуночи количество прихожан увеличилось втрое. Большинство молящихся были в масках, многие женщины - в перчатках. Часть прихожан спустили маски с носа. Единицы были на службе без средств защиты. Безопасная дистанция не соблюдалась: люди стояли на службе вплотную друг к другу. Служительница собора иногда напоминала собравшимся о соблюдении мер предосторожности, но ее просьбы игнорировались. Такая же ситуация наблюдалась и в храмах преподобного Сергия Радонежского и св. Иоанна Предтечи.

Пандемия не напугала волгоградских верующих

Условия, в которые верующие празднуют Рождество, в этом году изменились, отметил инженер-строитель Анатолий Лучинин. «Это домашнее мероприятие. Лучше перед своим иконостасом [помолиться] . Раньше ходили по гостям. Случаи смертельные были, поэтому лучше остерегаться массовых скоплений», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Валерия Голосова зашла в храм с ребенком до Сочельника, чтобы поставить свечи за здравие родственников. Верующая рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что Рождество в семье празднуют дома, в праздничной службе она и члены ее семьи принять участие не смогут. «Муж в ночную (смену) работает, а у меня [маленький ребенок] на руках. Не с кем оставить. Сама я не боюсь [посещать храм], но людям старше 60 лет не рекомендую туда ходить», - сказала Голосова.

Она рассказала, что ее знакомые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. «Спасибо, Господи! Никто не умер», - перекрестилась верующая.

Пенсионерка Вера Васильевна шла мимо храма домой из магазина, в руках несла две сумки с продуктами. Пенсионерка рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что всю жизнь проработала на фабрике «8 марта». По ее словам, в Казанский собор ее впервые в пять лет привела мама. «С тех пор так я и хожу в церковь. Это мой первый дом. Коронавируса я не боюсь [...] Так что на службу приду и отстою ее до самого конца», - сказала Вера Васильевна корреспонденту "Кавказского узла".

Начальник участка РЖД Юрий Коломейцев с женой вошли через ворота во двор Казанского собора. Супруги сказали корреспонденту "Кавказского узла", что посещать храм во время пандемии им не страшно, хотя среди их знакомых были люди, переболевшие опасной инфекцией. «Всю службу не планируем отстоять. Просто поставим свечи во здравие и через какое-то время домой [пойдем]», - сказал Юрий Коломейцев.

Дети семьи Юрия и Розы Оглы наблюдали, как у стен храма в импровизированном вертепе служители расставляли фигурки. Роза Оглы рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в цыганском поселке все семьи «ждут и празднуют Рождество». «Мы верим в Бога и чтим православные традиции. Мы всегда посещаем службу, а дети наши колядуют», - сказала она. Юрий Оглы сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не боится посещать храм во время пандемии. "Бог с нами, он нас защитит. Храм – святое место. Мы тут не заразимся", - сказал он. По словам прихожанина, никто в их общине не заразился пока опасной инфекцией, а при первой возможности все члены его семьи привьются вакциной от коронавируса.

Перед тем, как войти в храм, все члены семьи надели маски. "Защита нам не помешает", - сказала Роза Оглы.

«Службу накануне Рождества Христова – Сочельник [...] я немного отстою. Потом часа на два домой схожу, поужинаю, отдохну. Возьму супругу и внуков, и опять в храм - уже на ночную службу. До утра отстоим, если внуки смогут», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Евгений Котовец.

Пенсионер рассказал, что он бывший офицер ракетных войск. За время службы его семья сменила несколько гарнизонов. По словам пенсионера, «думать о Боге тогда было не принято, да и некогда». Сейчас же семья считает себя воцерковленной - соблюдает все православные традиции, отметил Котовец.

«Конечно, мы стараемся защитить себя от инфекции. Войдем в храм в масках и перчатках. Я знаю, что в церкви проводятся все санитарные мероприятия - иконы антисептиком протирают. Надеемся, что не заразимся. Дети наши с внуками переболели еще в сентябре. За них мы не боимся. А сами будем остерегаться, как сможем», - сказал военный пенсионер.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".