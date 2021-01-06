Баласанян обвинил азербайджанских военных в нарушении границы

06 января 2021, 11:24

Азербайджанская сторона не соблюдает условия соглашения и направляет военных вглубь Нагорного Карабаха, заявил секретарь Совбеза непризнанной республики Виталий Баласанян. Демаркация границы Азербайджана и Армении проводится по советским военным картам, а на занятых Азербайджаном территориях пока нет гражданской администрации, рассказали эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 5 января староста села Шурнух Сюникской области Армении, в котором проводится демаркация границы, рассказал, что армянская и азербайджанская стороны договариваются о расположении погранпостов в селе, а вопрос создания нейтральной зоны пока открыт.

24 декабря 2020 года представители Азербайджана провели работы по демаркации границы в селе Шурнух и потребовали передать им часть этого населенного пункта с 12 домами. Эти дома находятся восточнее дороги Горис – Капан, которую азербайджанская сторона считает пограничной. 2 января староста Шурнуха сообщил, что в селе появился азербайджанский военный пост, а жителям восточной части населенного пункта велено выселиться к 5 января. На спорном участке разместились также армянские пограничники и российские военные. 4 января жители выселились из 12 домов. Девять семей остались в Шурнухе, владельцы еще трех домов уехали к родным. Некоторые из выселенцев перед уходом подожгли свои жилища.

Баласанян обвинил азербайджанскую сторону в нарушении договоренности

Вооруженные силы Азербайджана нарушают договоренности и продвигают свои позиции вглубь Нагорного Карабаха, заявил секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян.

"Азербайджан неоднократно нарушает сегодняшние условные границы Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). На линии соприкосновения также периодически бывают нарушения: фиксированная линия соприкосновения не сохраняется, азербайджанцы продвигают свои позиции", - привел 5 января его слова "Sputnik Армения".

В частности, по словам Баласаняна, нарушения со стороны Азербайджана зафиксированы в направлении Агдама, Аскерана, Степанакерта и Кармир Шука (Красный Базар). "О зафиксированных нарушениях сообщаем российскому миротворческому контингенту, правда, поднятые вопросы пока решаются частично, однако в этом направлении наблюдаются положительные тенденции", - сказал Баласанян.

11-12 декабря 2020 года в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар). Позднее на армянских позициях у этих сел были обнаружены тела девяти солдат. 27 декабря еще один вооруженный инцидент произошел около села Агдам (Акаку) Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда - Мартуни). Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего и ранении еще одного при нападении отряда из шести человек в направлении. Все нападавшие убиты, заявило ведомство.

Демаркация границы проводится по советским картам

Государственная граница между Азербайджаном и Арменией определяется сейчас по картам генштаба Вооруженных сил СССР, согласно линии административной границы между этими республиками в советское время, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт, глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.

По его словам, в настоящее время азербайджанские военные взяли под контроль государственную границу в Зангиланском и Губадлинском районах, в том числе на участке в селе Шурнух. До создания пограничной инфраструктуры границу охраняют азербайджанские военные, сообщил Абилов.

"Что касается противоположной стороны, то там стоят армянские военные и российские пограничники. Границы Армении охраняют пограничные войска ФСБ РФ. Они были ранее размещены у границ с Турцией и Ираном, а теперь по просьбе правительства Армении привлечены и для охраны границы страны с Азербайджаном. Собственно, с участием и российских силовиков проводится демаркация границы. Их не следует путать с российскими миротворцами, которые размещены в самом Нагорно-Карабахском регионе", - сказал Абилов.

Азербайджанские военные вправе применять оружие, если будут попытки несогласованного перехода границы Азербайджана и нарушители не остановятся после предупреждения, добавил эксперт. "Если кто-то незаметно проникнет и будет задержан, то может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 318 УК Азербайджана "Незаконное пересечение государственной границы", которая при отягчающих обстоятельствах предусматривает лишение свободы до 5 лет", - отметил Абилов.

Он полагает, что хозяйственная деятельность граждан Армении на перешедших под контроль Азербайджана территориях будет прекращена. "Теперь азербайджанская сторона будет распоряжаться территорией по своему усмотрению. Компенсации армянским гражданам, чьи интересы как-то пострадали в результате восстановления границы, должны выплатить власти Армении. Они же должны обустроить их", - отметил эксперт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре 2020 года признал, что села Шурнух и Воротан в Сюникской области являются проблемными участками на границе и пообещал их жителям компенсации. При этом Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

Заселение занятых Азербайджаном территорий возможно лишь после разминирования

В Губадлинском и Зангиланском районах Азербайджана, расположенных на границе с Арменией, пока нет гражданской администрации, сообщил 5 января корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов.

"На освобожденных территориях создаются комендатуры под руководством начальников районных отделов полиции. Для возвращения населения пока условий нет. Во-первых, там практически нет гражданской инфраструктуры – все дома и социальные объекты разрушены. Во-вторых, пока там не будет разминирования, людям возвращаться опасно", - сказал Гасанов.

При этом, по его словам, для сельскохозяйственной деятельности в этих районах уже создается инфраструктура. "Подводятся линии электропередачи. Водные источники позволяют быстро наладить систему орошения. Очень быстро можно возвести жилые и хозяйственные постройки для фермеров", - отметил Гасанов.

Территории этих районов пригодны для земледелия и животноводства, пояснил он. "На пахотных землях можно разводить фрукты, овощи, зерновые, технические культуры, хлопок, а пастбища использовать для выпаса мелкого и крупного рогатого скота. Причем, хозяйственную деятельность можно начать и до массового возвращения населения. Сначала могут быть созданы фермерские хозяйства и возделываться культуры, не требующие большого количества работников. Может быть использован опыт европейских стран, где высокий уровень автоматизации позволяет использовать минимальное количество людей. Но, опять-таки, для реализации и этих бизнес-проектов необходимо прежде всего провести разминирование", - подчеркнул Аваз Гасанов.

Представители Минобороны Азербайджана 5 января оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись полномасштабные боевые действия. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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