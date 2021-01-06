Староста Шурнуха сообщил о переговорах с азербайджанскими пограничниками

06 января 2021, 02:49

Армянская и азербайджанская стороны договариваются о расположении пограничных постов в Шурнухе, вопрос создания нейтральной зоны пока открыт, сообщил староста села Акоп Аршакян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей статье обвинил недоброжелателей в попытке начать войну на окраинах Шурнуха.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2020 года представители Азербайджана провели работы по демаркации границы в селе Шурнух Сюникской области Армении и потребовали передачи им части этого населенного пункта с 12 домами. Эти дома находятся восточнее дороги Горис – Капан, которую азербайджанская сторона считает пограничной. 2 января староста Шурнуха сообщил, что в селе появился азербайджанский военный пост, а жителям восточной части населенного пункта указано выселиться к 5 января. На спорном участке разместились также армянские пограничники и российские военные. 4 января жители выселились из 12 домов. Девять семей остались в Шурнухе, владельцы еще трех домов уехали к родным. Некоторые из выселенцев перед уходом подожгли свои жилища.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре признал, что села Шурнух и Воротан в Сюникской области Армении являются проблемными участками на границе и пообещал их жителям компенсации. При этом Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

Староста села Шурнух Акоп Аршакян сообщил, что представители армянских и азербайджанских пограничных войск при участии российских миротворцев ведут переговоры по поводу того, где будут располагаться погранпосты в селе. "На данный момент обсуждается вопрос, где будут дислоцированы войска двух стран. Пока неизвестно, будет ли нейтральная зона", - цитирует его слова 5 января "Спутник-Армения".

Аршакян считает, что армянская сторона должна на основе карт доказать, что часть села, переданная Азербайджану, на самом деле принадлежит Армении. "Мы должны обнародовать все документы", - отметил он. Староста также рассказал о настроениях жителей Шурнуха. По его словам, сельчане немного растеряны, но сохраняют "боевой настрой".

По словам бывшего главы научно-технического отдела ГНКО "Центр геодезии и картографии" Айка Авдаляна, для определения точных границ между Арменией и Азербайджаном должна быть создана специальная комиссия. "В качестве основы сейчас приняты военные карты советского времени, и сейчас проводятся предварительные работы по демаркации. В будущем она должна быть уточнена, должна быть проведена длительная и долгая работа на основе переговоров", - приводит его слова издание.

По его словам, при помощи GPS можно четко определить границы на местности, но остается открытым вопрос - удовлетворяют ли стороны советские карты. Авдалян также прокомментировал карты Google или "Яндекс.Карты", назвав их "любительскими". "Они не выступают никакой основой для каких-либо работ. В Армении есть специалисты, оборудование, они могут проводить соответствующую работу. Но сам процесс очень долгий, сложный", - резюмировал Авдалян.

Заместитель мэра города Горис Ирина Йолян рассказала о жителе Шурнуха, который перед уходом сжег свой дом и снял видеоролик с обвинениями в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Сжегший свой дом в селе Шурнух - участник уже трех войн Арарат, известный всем как Ашхарапет [...] В дни войны Ашхарапет воодушевлял всегда больше всех, [...] говорил всегда что-то поддерживающее, не было недостатка и в юморе. Сегодня в его голосе чувствовались тревога, разочарование и большая боль. От неразберихи, жесткой реальности сердце болит. Как правило, беспокоит всегда будущее, но сейчас думаю: каким было бы наше настоящее?" - написала Йолян на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал 4 января статью "Истоки 44-дневной войны", в которой порассуждал о причинах осеннего обострения карабахского конфликта. Упомянул Пашинян и о Шурнухе, сообщает "Радио Азатутюн".

"Информация, которой я располагал, заключалась в том, что деэскалация ситуации или прекращение войны невозможно без катастрофических последствий для Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении. И, следовательно, было принято решение бороться против этих катастрофических последствий. В результате мы получили более катастрофические последствия? Возможно", - отметил премьер.

Пашинян считает, что ситуация в Шурнухе возникла бы по всем возможным сценариям. "Мы знаем только, что по всем сценариям однозначно были бы "лайвы" главы села Шурнух, потому что район Кубатлы был бы передан Азербайджану по всем [...] сценариям, пограничный спор по поводу 20 домов в Шурнухе и Воротане был бы по всем сценариям. Но теперь мы знаем, что, прежде чем дойти до границы с Шурнухом, мы боролись за каждую пядь земли. Мы бы боролись и по сценарию мирной передачи? Значит, война должна была бы начаться не у подступа к Горадизу, а у подступа к Шурнуху. По этому сценарию война на подступах к Шурнуху по крайней мере закончена, хотя сейчас некоторые не жалеют сил, делают все возможное и невозможное, чтобы на окраинах Шурнуха снова началась война", - пишет премьер-министр.

Telegram-канал Caucasian Bureau 5 января опубликовал видео из Шурнуха. Автор видео снимает село, российских миротворцев. Чуть вдалеке виднеется азербайджанский флаг, развевающийся над крышами. "Некоторые люди разбирают свои дома. Вон азербайджанцы расположились там. Вот миротворцы, ребята, здесь охраняют покой наш. Все нормально, контролируют. Все спокойно, говорят", - говорит автор ролика, затем переходит на армянский язык. При этом дата съемки не уточняется.

Отсутствие четко оговоренных границ вызывает проблемы и у жителей Гегаркуникской области Армении, где находится Соткский рудник. Часть рудника оказалась на перешедшей под контроль Азербайджана территории Кельбаджарского района. Для возобновления работы рудника потребуются длительные переговоры и демаркация границы, указали как азербайджанские, так и армянские аналитики. Сельчане не верят, что смогут снова работать на Соткском руднике после переговоров Армении и Азербайджана о границах, поэтому некоторые нашли новую работу.