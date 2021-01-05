Девять семей остались в Шурнухе после выселения

05 января 2021, 03:44

Временное жилье предоставлено девяти семьям, которые вынуждены были покинуть свои дома в Шурнухе после передачи части села Азербайджану. Владельцы еще трех домов уехали к родным. Некоторые из выселенцев перед уходом подожгли свои жилища.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2020 года представители Азербайджана провели работы по демаркации границы в селе Шурнух Сюникской области Армении и потребовали передачи им части этого населенного пункта с 12 домами. Эти дома находятся восточнее дороги Горис – Капан, которую азербайджанская сторона считает пограничной. 2 января староста Шурнуха сообщил, что в селе появился азербайджанский военный пост, а жителям восточной части населенного пункта указано выселиться к 5 января. На спорном участке разместились также армянские пограничники и российские военные. 4 января жители выселились из 12 домов. Хозяину одного из них разрешили остаться, но он отказался жить в ста метрах от границы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре признал, что села Шурнух и Воротан в Сюникской области Армении являются проблемными участками на границе и пообещал их жителям компенсации. При этом Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

Девять из 12 семей, которые вынуждены были покинуть свои дома после того, как часть села Шурнух (азербайджанское название Шурнуху) перешла под контроль Азербайджана, остались жить в селе. По словам вице-губернатора Сюника Нарека Бабаяна, хозяйка одного из домой, пожилая женщина переехала к дочери в Капане до тех пор, пока не будет решен вопрос с ее собственным жильем. Еще две семьи переехали в Горис к родственникам. Остальные поселились в пустующих домах в Шурнухе. "Люди попросили два временных дома. Губернатор предоставил им это жилье. И на данный момент девять из этих 12 семей проживают в селе", - цитирует его слова 4 января News.am.

Бабаян также отметил, что в настоящее время идет обсуждение строительства новых квартир для выселенных.

Всего в Шурнухе проживает 45 семей. Бабаян заверил, что у сельчан не будет проблем с доступом на пастбища и пашни. Однако, по его словам, некоторые местные жители организовали "свои полевые работы в районе Кубатлу, у жителей будут проблемы в этом отношении".

Кроме того, по словам Бабаяна, проблемы не возникнут и в связи со школой. "В Интернете были распространены материалы и фотографии в связи с библиотекой. Хочу сообщить, что все книги перевезены, для врага книг не осталось", - отметил вице-губернатор.

Жители не только покинули свои дома в Шурнухе, но и подожгли их, сообщает Telegram-канал "Re:public of Artsakh". На видео, опубликованном на канале, которое длится 05.43 минуты, видно большое пламя, полыхающее в ночи. На фоне мужчина произносит длинный монолог на армянском языке.

Видео опубликовал местный житель Арарат Агабекян, пишет News.am. "Никол, вот тебе новогодний подарок от шурнухца. Это временно. Я снова возведу свой дом", - приводит его слова издание.

Еще одно видео из Шурнуха опубликовал азербайджанский Telegram-канал "AzDem". "Наши воины повесили флаг на азербайджанской стороне села Шурнуху", - говорится в подписи к видео, на котором военнослужащие стоят около дома. Один из них снимает куртку, залезает на крышу дома и срывает армянский флаг, который затем бросает на землю.

Отсутствие четко оговоренных границ вызывает проблемы и у жителей Гегаркуникской области Армении, где находится Соткский рудник. Часть рудника оказалась на перешедшей под контроль Азербайджана территории Кельбаджарского района. Для возобновления работы рудника потребуются длительные переговоры и демаркация границы, указали как азербайджанские, так и армянские аналитики. Сельчане не верят, что смогут снова работать на Соткском руднике после переговоров Армении и Азербайджана о границах, поэтому некоторые нашли новую работу.