Вспышка коронавируса произошла в женской колонии на юге Грузии

06 января 2021, 01:52

В женской тюрьме в регионе Квемо Картли у 23 заключенных выявлен коронавирус. Пенитенциарная служба утаивает истинные масштабы распространения COVID-19 среди заключенных, уверены аналитики.

Как писал "Кавказский узел", традиционное рождественское шествие "Алило" в Грузии отменено в связи с пандемией. Священнослужители поздравят жителей с Рождеством из машин воскурением ладана, пением и окроплением святой водой. 4 января Минздрав Грузии сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса - новый штамм был выявлен у 50-летнего мужчины, который приехал из другой страны.

На 5 января в Грузии зарегистрировано 2316 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 232 079. 2646 человек умерли. В Грузии самый высокий, по сравнению с соседними Арменией и Азербайджаном, уровень заболеваемости коронавирусом - 6171,45 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Заместитель руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе рассказал о носителе нового "британского" штамма коронавируса. По словам Имнадзе, у него не было истории поездок, но он контактировал с человеком, у которого такая история была. «У него нет истории путешествий. Но до того, как он заболел, он контактировал с человеком, у которого была история путешествий. Этого человека больше нет в Грузии», - сказал Имнадзе в эфире «Мтавари архи».

Советник Генерального секретаря ООН Гиоргий Пхакадзе высказал удивление в связи с обнаружением нового штамма. На своей странице в соцсети Facebook он напомнил, что власти Грузии сообщают о закрытых границах. "Тем не менее, есть категория людей, которые свободно перемещаются за границу, не соблюдая карантин", - отметил он.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния сообщила, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее. «В одном из трех подозрительных случаев был подтвержден новый видоизмененный штамм COVID. Единственное, что известно на данный момент, что этот тип штамма распространяется быстрее. Соответственно, требуется больше осторожности как при использовании средств индивидуальной защиты, так и при обеспечении соблюдения установленных правил в бизнес-среде и местах публичных собраний», - заявила она «Общественному вещателю».

У 23 заключенных женской тюрьмы в селе Мтисдзири (регион Квемо Картли) был выявлен коронавирус, пишет 5 января "Спутник-Грузия".

Тестирование было проведено у 329 женщин-заключенных, у 23 из них текст оказался положительным, хотя симптомов, характерных для коронавируса, у них не было. На фоне подтвержденных случаев в тюрьме Специальная пенитенциарная служба начала тестирование заключенных.

Журналист Элисо Киладзе в эфире "Мтавари архи" обвинил пенитенциарную службу в сокрытии информации о смерти заключенного от коронавируса в Ксанском исправительном учреждении, а адвокат Лексо Кобаидзе заявил, что количество зараженных в тюрьмах довольно велико, есть даже тяжелобольные, но пенитенциарная служба скрывает эту информацию.

Заместитель главы оперштаба по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава сообщил 5 января, что большинство новых случаев заражения зафиксировано в Тбилиси - 961. В рекордсменах также Имеретия - 420 новых случаев, Самегрело - Земо Сванети - 201 новый случай, Кахети - 185, Квемо Картли - 142, Аджария - 125, пишет "Спутник-Грузия".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования COVID-19, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".