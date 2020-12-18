Минздрав Нагорного Карабаха назвал проблему коронавируса второстепенной

18 декабря 2020, 19:24

С начала обострения конфликта число случаев заражения коронавируса в Нагорном Карабахе выросло в 2,5 раза, в больницах проходит лечение 61 инфицированный. Карабахский Минздрав считает ситуацию стабильной и не занимается обновлением статистики по COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", Нагорный Карабах перестал обновлять статистику по коронавирусу с 27 сентября, когда в зоне конфликта начались полномасштабные боевые действия, завершившиеся только к 10 ноября.

Перед осенним обострением конфликта карабахские власти в очередной раз продлили действие чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса еще в апреле. К утру 26 сентября в Нагорном Карабахе заразился 421 человек, из которых двое умерли, 338 выздоровели, 81 находился в больнице. Число проведенных тестов на COVID-19 составляло 14 245.

На сегодняшний день в Республиканском медицинском центре в Степанакерте от коронавируса лечится 61 больной: 46 - в отделении общей терапии и 15 - в реанимации, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в больнице. С 1 до 18 декабря от коронавируса скончались 14 пациентов, сообщил представитель медцентра. Однако данные о числе смертей от коронавируса за все время пандемии он предоставить не смог.

Лаборатория в Степанакерте продолжает проводить тестирование на COVID-19, работа не прекращалась и в дни войны - тогда образцы отправлялись в Армению, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор степанакертского Центра эпидемиологии и гигиены Офелия Григорян. С начала пандемии сделаны 16 344 теста, из которых 1484 оказались положительными. Таким образом, общее число случаев заражения выросло с 26 сентября в 2,5 раза.

"После войны лаборатория в Степанакерте начала полноценно действовать, восстановлена работа по профилактике инфекций и дезинфекции. Тестирование для всех проводится бесплатно", - отметила Григорян.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Статистика по COVID-19 в Нагорном Карабахе до сих пор не публикуется, поскольку "тема коронавируса отошла на второй план", сказала Офелия Григорян. По ее словам, во время войны был зафиксирован рост заболевания коронавирусом, но на сегодня ситуация стабилизировалась. "Лаборатория и ее сотрудники полноценно работают. Роста эпидемии в республике не наблюдается. Потому все наши усилия направлены на решение послевоенных проблем", - заявила сотрудница Центра эпидемиологии.

Работники центра выезжают в районные общины, где проводят дезинфекцию зданий, особенно учебных заведений, напоминают на встречах о правилах безопасности. "У нас есть соглашение с российскими миротворцами, которое обеспечивают безопасное посещение некоторых населенных пунктов. Мы посещаем сообщества, из которых получаем звонки", - рассказала директор Центра эпидемиологии и гигиены карабахского Минздрава.

Российский миротворческий контингент был введен в зону конфликта по условиям соглашения о прекращении огня. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе.

В министерстве заверили, что все медучреждения имеют все необходимое для лечения граждан. "До войны дезинфицирующие средства в больших количествах были в наличии, особенно в учебных заведениях, а степанакертский офис международной организации Красный Крест продолжает предоставлять нам помощь - дезинфицирующие принадлежности, маски, халаты", - сказала Офелия Григорян.

И в различных учреждениях, и в учебных заведениях, и в продаже есть защитные средства в достаточном количестве, заверила начальник отдела эпидемиологии и гигиены Аскеранского района Нагорного Карабаха Ирада Хачатрян. Она также назвала ситуацию с коронавирусом стабильной. "Мы не прекращали работу даже во время войны. На данный момент ситуация с коронавирусом стабильная, эпидемии не наблюдается. Возможно, это оттого, что во время войны все население переболело", - сказала Хачатрян корреспонденту "Кавказского узла".

В этих условиях эпидемиологи переключились на иные насущные задачи. "Мы проводим ежедневный анализ состояния воды в районе и готовимся к проведению детских прививок", - сообщила Ирада Хачатрян.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на Южном Кавказе. Динамика распространения вируса отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Противоэпидемиологические правила гигиены в школах соблюдаются так же, как и до войны, указала директор школы №7 в Степанакерте Анаида Погосян. "Здание ежедневно дезинфицируется. Учителя проводят уроки в маске, а дети носят их по желанию. Дезинфицирующие средства - в каждом классе. Температура детей измеряется постоянно. Больных за все это время не зафиксировано", - сообщила Погосян корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта София Бабаян рассказала, что добровольно пошла сдавать тест на коронавирус после возвращения в Нагорный Карабах из Еревана. "В лаборатории очереди не было. Меня сразу приняли, тест взяли. Через сутки сообщили, что у меня все в порядке – коронавируса нет. За тест не заплатила ни копейки", - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

По словам таксиста Армена Авакяна, он заразился коронавирусом в Ереване. "Там меня изолировали, вылечили. Сейчас еще я не очень хорошо чувствую запахи и вкус, но пусть пройдет еще пару недель, потом пойду сдавать тест. Благо, в Степанакерте это бесплатно", - сказал житель Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Беженцы продолжают возвращаться в Нагорный Карабаха, только за 17 декабря миротворцы сопроводили из Армении 451 человек. Всего к 18 декабря миротворцы сопроводили более 41 тысячи беженцев, еще около 30 тысяч человек выехали из Армении в Карабах самостоятельно.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".