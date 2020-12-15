Девушка смотрит в окно, на котором нарисован силуэта человека в медицинской маске. 1 декабря 2020 г. Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko

15 декабря 2020, 10:02

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до конца года

Власти Краснодарского края до 31 декабря продлили режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В регионе отменены все массовые праздничные мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 15 декабря срок ограничений из-за коронавируса, в том числе масочного режима и самоизоляции жителей старше 65 лет.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Краснодарском крае, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 31 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", - сказано в сообщении, опубликованном 14 декабря на странице оперативного штаба Кубани в Instagram.

По данным штаба, на территории региона сохраняется масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра, запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек. "Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечнососудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения со страницы оперштаба Кубани в Instagram https://www.instagram.com/p/CIyO5ptBgWE/В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти региона отменили все массовые рождественские и новогодние гулянья с конца декабря до середины января, написал со ссылкой на пресс-службу администрации края "Интерфакс".

Напомним, в Краснодарском крае к 14 декабря было выявлено 24 555 случаев заражения коронавирусом. 16 579 человек за период пандемии выздоровели, 713 - умерли. Число активных больных составило 7263.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина можно узнать в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пенсионерка скончалась после госпитализации из санатория в Сочи", "Места для тестирования на COVID-19 оборудованы на курортах Сочи", "Круглосуточный прием пациентов с COVID-19 организован в трех краснодарских поликлиниках".

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