Студенты СКФУ выступили против дистанционного обучения

15 декабря 2020, 05:14

Студенты расположенного в Ставрополе Северо-Кавказского федерального университета создали петицию с требованием пересчитать оплату обучения в связи с переходом вуза с очного на дистанционный формат.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Ставропольского края продлили до 6 февраля дистанционный формат обучения в вузах. С 14 декабря на дистанционное обучение также переведены школы восьми городов края.

Студенты Северо-Кавказского федерального университета - крупнейшего в Северо-Кавказском федеральном округе вуза, расположенном в Ставрополе, выступили против оплаты удаленного формата обучения по цене очного, потребовали перерасчёта стоимости обучения с начала пандемии и возврата части денег. Они пожаловались на техническую неприспособленность вуза к удалённому формату и неготовность к нему студентов и преподавателей. Кроме того, очники заявили, что потратились на "удалёнку", закупая техоборудование и услуги, плюс оплата жилья на случай резкого перехода на очный формат. Всё это вкупе с основной платой за обучение ударило по семейным бюджетам, указывают студенты.

Соответствующая петиция, адресованная ректору СКФУ и губернатору Ставрополья, была размещена 8 декабря на сайте change.org. Ее автор Тамара Аджиева перечислила трудности, с которыми студенты столкнулись при переходе на дистанционное обучение. По данным на 05.14 мск сегодня, 15 декабря под петицией стоит 467 подписей.

Один из тех, кто подписал петицию, ставропольский блогер Анатолий Крячко, у которого родственники обучаются в вузе, рассказал, что подобная петицию - далеко не первая. По его словам, впервые такую петицию опубликовали студенты МГУ, а остальные вузы «подхватили».

«Дело в том, что подобная ситуация создает все условия для коррупции, а мы все знаем, какова она в сфере образования. Вот представьте: преподаватель «не видит» студента. Это ему на руку, ведь он отмечает не пришедших, то есть не подключившихся. А раз так, то можно их «доить». Разумеется, речь идет только о нечистых на руку учителях. Ситуация затронула массу людей. Требования обучающихся вполне справедливы: в Ставропольском крае остро стоит проблема доступности гаджетов, компьютеров, ноутбуков. Да, рынок предоставляет огромный выбор, но одно дело, когда ты живешь в райцентре, а другое – когда в селе или деревне, где нет сети», - рассказал Крячко корреспонденту "Кавказского узла".

Также проблема состоит в том, чтобы обеспечить студентов компьютерами, отметил Крячко. Семья, в которой двое или трое детей, вынуждена закупать новые компьютеры, однако государство не заботится о компенсации. Вуз не готов к подобным образовательным схемам, технические качества не позволяют СКФУ работать в формате "удаленки", констатирует Крячко.

"Примитивщина - лекция в зуме. И этим все заканчивается. Дело не в капризах студентов - против такой схемы возражают и преподаватели. Следует прислушаться к потребителям услуг – то есть к студентам", - сказал он.

По данным 13 декабря, в Ставропольском крае выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 30 736. За сутки в крае умерли пять человек из числа инфицированных COVID-19, общее число умерших - 626 человек. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«Исходя из пункта 1.1 договора «Об оказании платных образовательных услуг» форма обучения устанавливается очная, полагаем, что дистанционный формат обучения не отвечает всем требованиям и условиям очного формата обучения. В соответствии с пунктом 4.3 того же договора исполнитель обязан осуществлять обучение обучающегося по виду, уровню образования, направленности образовательной программы и форме обучения, указанным в пункте 1.1 данного договора. Ссылаясь на пункт 1.2, изменения в Положение об оказании платных образовательных услуг в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказском федеральном университете», утвержденное ученым советом СКФУ от 8.10.2020, стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании может быть снижена в иных случаях, не предусмотренных Положением об оказании платных образовательных услуг ФГАОУ ВО «Северо-Кавказском федеральном университете», - сказано в тексте петиции.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" студенты, обучающиеся в вузе платно, высказали удивление в связи с тем, что вынуждены платить за обучение в дистанционном формате.

«Я не понимаю, почему я должна платит за то, что сижу дома. Половина непонятно, что рассказывает преподаватель», - рассказала студентка третьего курса Ирина.

По ее словам, чтобы обучаться удаленно, ее семья была вынуждена организовать «отдельное место работы», так как родители часто бывают дома и мешают образовательному процессу. «Как можно сидеть и слушать лекцию, если рядом гремят тарелками, например?» - задалась вопросом собеседница.

Иван, студент третьего курса, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в связи с переформатированием обучения его семья была вынуждена сильно потратиться на покупку техники. «Отцу пришлось купить новый компьютер. Это недешево – в 45 тысяч рублей вышло… Отец работает за своим компьютером, у меня до этого не было. Компьютер оформлен в кредит», - рассказал студент.

Комментариями руководства СКФУ и студенческого профсоюза вуза относительно претензий студентов "Кавказский узел" пока не располагает.

На условиях анонимности один из преподавателей СКФУ сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в университете знают о петиции, однако официальной реакции пока нет. «Да, студентов, жаждущих знаний, можно понять: люди платили деньги за то, чтобы я читала лекции вживую. Считается, что так лучше усваивается материал. Я согласна с этим, но не полностью», - прокомментировала учитель.

По ее словам, в одной из групп у нее есть студент, который до пандемии учился неудачно, однако «буквально расцвел на удаленке». «В это сложно поверить, но заядлый троечник стал отличником. Конечно, это психология», - рассказала преподаватель.

Программа не может быть усвоена полностью, а студенты из-за пандемии не должны нести финансовые потери в виде трат на компьютеры и прочие гаджеты, считает при этом она.

Главный редактор издания "Акценты", политолог Антон Чаблин считает, что сторонам необходимо было решить вопрос внутри университета. По мнению эксперта, стороны не решились пойти друг другу на встречу, зная о проблемах.

«Тут правых и виноватых нет. Конечно же, студенты должны понимать, что существуют форс-мажорные ситуации, обстоятельства, на которые вуз не может повлиять. Университету надо платить заработную плату преподавателям, платить за аренду помещений. Вуз оказался в финансовых клещах. В то же время в университете должны понимать, что люди заплатили за очное обучение. И вуз должен идти навстречу», - сказал Чаблин корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что СКФУ выполняет правительственный план, согласно которому вуз должен сам себя кормить. «Политика Москвы – федеральный вуз должен выйти на самоокупаемость. Таков правительственный план», - указал Чаблин.

Московский адвокат Евгений Черноусов назвал ситуацию в вузе "патовой". «Случай беспрецедентный. Университет выполняет указ президента, отказаться не может. В то же время договор не предполагает ухода студентов на удаленное обучение по причине форс-мажора – например, из-за чумы, землетрясения или коронавируса. В договоре не идет речь о форс-мажорах. Законодательство никак не регламентирует происходящее. Здесь должно вмешаться Минобразования. Надо понять, что думает федеральный центр. Кремль должен прокомментировать, как действовать вузу, но должен войти в положение студентов. Но кто будет платить студентам? Контракты никаких выплат не подразумевают. Затягивать ситуацию нельзя – действительно, студенты не получают должного образования», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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