Аналитики объяснили инцидент в Гадрутском районе нечеткими договоренностями сторон

14 декабря 2020, 19:22

Азербайджанские военные должны вернуться к исходным позициям после наступления в районе карабахских сел Хцаберд и Хин Тахер, считают опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. Инцидент в Гадрутском районе обусловлен нечеткими договоренностями между сторонами конфликта, и позиция России должна быть жестче, указали эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные 11 и 12 декабря атаковали два армянских села в Гадрутском районе - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар), которые жители покинули еще во время военных действий. Ранения получили трое военных Нагорного Карабаха. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер – российские миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил сегодня глава администрации Гадрутского района.

Вечером 12 декабря на место конфликта прибыли российские миротворцы. Азербайджанским военным удалось установить контроль над селом Хин Тахер, сообщил глава села Хцаберд. Азербайджанская сторона сегодня объявила инцидент вынужденной антитеррористической операцией. Ее было решено провести в связи с тем, что с 26 ноября по 8 декабря в Гадрутском районе четыре азербайджанских военных были убиты, а еще три человека получили ранения при нападениях оставшихся там вооруженных отрядов, указали в совместном заявлении Службы госбезопасности и Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные должны вернуться к исходным позициям, покинув села Хцаберд и Хин Тахер, уверен первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Давайте проанализируем эту ситуацию от противного и начнем с вопроса, что будет, если азербайджанские военные не отойдут к прежним позициям? Если они не отойдут, это будет означать создание прецедента, в соответствии с которым азербайджанская сторона или армянская сторона в любой момент могут произвольно, исходя из своих возможностей и желаний, продвигаться в ту или иную сторону, захватывая те или иные территории в зоне ответственности российских миротворцев. Это, в свою очередь, будет означать дискредитацию миссии российского миротворческого контингента. Не говоря о том, что это создает угрозу не только обеим сторонам, но и для российских солдат и офицеров. Поэтому я уверен, что должны быть предприняты все меры для восстановления статус-кво на момент подписания трехстороннего заявления", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Константин Затулин.

Он отметил, что российские миротворцы размещаются в тех или иных районах, согласно договоренностям сторон. "Мне не известны все подробности этого процесса. Я думаю, что история с этими селами - хороший повод, чтобы стороны официально определили механизм работы с российскими миротворцами. Это нужно для обращения к ним в случае, если есть необходимость размещения миротворцев в каком-то определенном месте", - указал депутат.

10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В регион введены российские миротворцы, а в Баку российские и турецкие военные работают в совместном центре по контролю за соблюдением перемирия. По условиям соглашения о режиме прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" 13 ноября была опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе, основанная на трехстороннем заявлении. 13 декабря Минобороны России опубликовало новую карту расположения миротворцев, где российские миротворческий контингент взял под свой контроль села Хин Тахер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Как пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель армянской партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян, на опубликованную новую карту добавлены новые российские наблюдательные пункты, куда входят Хин Тахер и Хцаберд. "Надо понимать, что у миротворческой миссии ограниченный состав, она не может взять на себя охрану границ. Охрана границ - единственное право и обязанность Республики Арцах (Нагорного Карабаха)", - заявил Ханумян.

Затулин призывает не питать иллюзий на счет того, что все стороны будут добропорядочно соблюдать договоренности. "Армения обязалась освободить передаваемые Азербайджану районы Карабаха. От Азербайджана требовались умеренность, аккуратность проявления доброй воли. Но не стоит питать иллюзий. То, что произошло, имеет причинно-следственную связь с парадом победы, который прошел в Баку. Вдохновение явно создается воинственными речами, которые произносятся с высоких трибун", - сказал он.

В Баку 11 декабря прошел парад, посвященный завершению боев в Нагорном Карабахе. В нем приняли участие более трех тысяч военных, зрителям были продемонстрированы около 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятой на вооружение, беспилотники, трофейная техника армий Карабаха и Армении. В параде приняли участие и турецкие военные. Отметим, что 10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне.

Российские миротворцы не установили пост в районе сел Хцаберд и Хин Тахер из-за нехватки сил, полагает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Во-первых, там размещались группы войск обороны Нагорного Карабаха. Во-вторых, не предполагалось, что там могут быть бои. Контингент миротворцев ограничен - 1950 человек. Важнее было разместить их в тех местах, через которые проходят коммуникационные дороги между Арменией и Карабахом. Еще раз подчеркиваю, что руководство миротворческих сил, а также власти Карабаха, не допускали, что азербайджанские военные могут вновь пойти в наступление", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Константин Сивков.

Он уверен, что азербайджанские военные должны вернуться к исходным позициям. "В трёхстороннем заявлении четко написано, что стороны остаются в тех местах, где были в момент подписания документа. Очевидно, что после прекращения войны деревни были под контролем армянских военных, там были их посты, но азербайджанские военные почему-то решили, что могут нарушить перемирие и пойти в наступление. Согласно обязательствам, которые взяла на себя азербайджанская сторона, военные должны оставить занятые после прекращения войны позиции и вернуться к исходным позициям. Там должны остаться армянские силы и российские миротворцы. Здесь все очевидно", - отметил Константин Сивков.

При этом он подчёркивает, что все зависит от позиции России. "Без соответствующего давления со стороны России азербайджанцы не отойдут на прежние позиции. Это надо четко понимать. Но здесь есть другой важный фактор. Если азербайджанцы остаются на своих позициях, не отходят назад, то это будет прецедент, означающий, что таким образом можно захватывать новые территории. Российской стороне следует действовать очень жестко, вплоть до объявления ультиматума с требованием отойти назад. В противном случае будет применена военная сила", - указал Сивков.

События в Нагорном Карабахе тревожные, но ситуация была "оперативно купирована", заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Информации действительно мало. Мы действительно следим. Действительно, это дополнительная нагрузка для наших миротворцев. Весьма оперативно осуществлялись контакты. Это вся информация, которую мы можем предоставить", - отметил Песков.

Возобновление боевых действия в зоне карабахского конфликта могло стать результатом не четко сформулированных договоренностей, считает полковник запаса Генштаба ВС России, специалист по противовоздушной обороне Михаил Ходаренок.

"Одна сторона считает, что, согласно подписанному заявлению, этот район вместе с этими деревнями должен быть передан им, а другая сторона настаивает, что, раз там были их силы, то деревни были фактически под их контролем в момент подписания документа. Нарушение перемирия стало результатом договоренностей, которые сформулированы так, что дают возможность для разночтений", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Ходаренок.

По его словам, чтобы избежать дальнейшей эскалации, следует вернуться к прежним позициям. "Это было бы оптимальное решение для всех сторон. Если есть подписанное заявление, то все должны его выполнять. Нельзя допустить возобновления боевых действий. Тем более, что российские миротворцы не могут вступать в бой, пока нет угрозы непосредственно их жизни", - отметил Ходаренок.

Он также полагает, что миротворцы не были изначально размещены в районе этих деревень, поскольку никто не ожидал, что возможно нарушение перемирия. "Кроме этого надо учитывать, что российские миротворцы находятся на территории, которая юридически считается территорией Азербайджана. То есть для установления постов миротворцы должны получить согласие не только армянской стороны, но и азербайджанской. В этом случае, возможно, не было достигнуто согласие всех сторон для размещения постов и взятия под свой контроль ситуации вокруг спорных населенных пунктов", - подчеркнул Ходаренок.

Возле гарнизона российских миротворцев в Степанакерте 13 ноября прошла акция местных жителей, которые потребовали решить вопрос с наступлением азербайджанской армии на села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. После нарушения перемирия в Гадрутском районе не исключены аналогичные инциденты и на других территориях Нагорного Карабаха, в том числе в подконтрольном российским миротворцам Лачинском коридоре, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"