Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в угрозах полицейскому

02 декабря 2020, 20:29

Мужчина явился с ножом в дом сотрудника отдела ГИБДД по Черекскому району и угрожал его семье расправой за привлечение к административной ответственности, сообщили следователи.

По данным следствия, вечером 18 октября на дороге Урвань-Уштулу сотрудники отдела ГИБДД по Черекскому району для проверки документов остановили автомобиль и привлекли водителя к ответственности за отсутствие полиса обязательного страхования. В тот же день водитель выяснил адрес полицейского, составившего административный материал, и явился к нему с ножом. Узнав, что полицейского нет дома, он стал угрожать его 63-летнему отцу, что расправится с ним и его сыном, если тот еще раз составит в отношении него административный материал, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК России (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть первая статьи 318 УК России предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.