Сергей Меликов госпитализирован из-за коронавируса

02 декабря 2020, 15:44

Врио главы Дагестана Сергей Меликов помещен в больницу для продолжения лечения коронавирусной инфекции. Состояние Меликова удовлетворительное, заверили в пресс-службе главы региона.

Как писал "Кавказский узел", у врио главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился тест на COVID-19, он ушел на самоизоляцию, о чем сообщили 25 ноября в администрации главы Дагестана.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, размещена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов переведен на стационарное лечение для предупреждения осложнений, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Коронавирус у Меликова подтвердился неделю назад, с того момента он находился на самоизоляции. Решение о госпитализации принято по рекомендации медиков, так как на 7-9 сутки заболевания нередко происходит ухудшение состояния, поясняется в сообщении пресс-службы в Instagram.

Состояние Сергея Меликова удовлетворительное, пишет со ссылкой на его пресс-службу "Дагестанская правда".

Напомним, 5 октября пост главы Дагестана покинул Владимир Васильев, и временным главой республики стал Сергей Меликов. 24 ноября он отправил правительство региона в отставку, однако оно продолжит исполнять свои функции до формирования нового состава.

Дагестан намного опережает другие регионы СКФО по абсолютному числу смертей от коронавируса. Ко 2 декабря в Дагестане скончались 968 человек с коронавирусом. По темпам прироста смертей республика также находится на первом месте в округе. За сутки от коронавируса умерли десять жителей Дагестана, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности также скончались от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".