10 ноября 2020, 14:10

НАК отчитался о предотвращении на Северном Кавказе 15 терактов

С начала года в Северо-Кавказском федеральном округе предотвращены 15 террористических актов, ликвидированы 23 ячейки международных террористических организаций, сообщил глава Национального антитеррористического комитета.

Об успехах силовиков отчитался сегодня на заседании Федерального оперативного штаба председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, "нейтрализованы" 35 и задержаны 53 "бандита", обнаружены и уничтожены более 130 схронов и тайников с оружием. Это позволило "сохранить тенденцию к стабилизации оперативной обстановки в регионе", отмечается в сообщении на сайте НАК.

В публикации не уточняется, в каких городах предотвращены террористические акты.

"Кавказский узел" писал, в частности, что 7 октября пресс-служба Ставропольского краевого управления ФСБ сообщила о задержании в Ставрополе 23-летнего предполагаемого сторонника ИГ*, который, по данным силовиков, планировал взорвать здания прокуратуры и суда. На опубликованных силовиками видеокадрах показано, как подозреваемый в подготовке теракта покупал гвозди и изоленту. По версии ФСБ, у него на квартире были изъяты детали самодельного взрывного устройства, а сам задержанный признался в своих намерениях. Задержанного арестовали на два месяца.

* - ИГ (Исламское государство) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

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