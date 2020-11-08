Временный центр приема пациентов открыт в Адыгее из-за эпидемии

08 ноября 2020, 02:51

В Майкопе открыт временный центр для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса. Открытие центра связано с пиком заболеваемости в республике, сообщил Минздрав Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября в Адыгее выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 6241.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Адыгее открылся временный Центр для приема больных с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и коронавируса, пишет 7 ноября "Адыгэ макъ".

Центр открыт в Майкопе, где зафиксировано больше всего таких больных. По данным Минздрава Адыгеи, сейчас в республике наблюдается пик заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, "зачастую ежедневно врачу регистрируется около 50 вызовов", - информируют "Юга.ру".

Работать центр будет на период эпидсезона. Он расположен на улице Победы, 30. Пациенту придется добираться до центра самостоятельно, его осмотрит терапевт, а в случае наличия показаний ему сделают ПЦР-анализ на коронавирус.