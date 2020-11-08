Сотрудник в защитном костюме берет анализ . Фото пресс-службы Минздрава Дагестана http://minzdravrd.ru/news/item/2644

08 ноября 2020, 02:51

Временный центр приема пациентов открыт в Адыгее из-за эпидемии

В Майкопе открыт временный центр для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса. Открытие центра связано с пиком заболеваемости в республике, сообщил Минздрав Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября в Адыгее выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 6241. 

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Адыгее открылся временный Центр для приема больных с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и коронавируса, пишет 7 ноября "Адыгэ макъ".

Центр открыт в Майкопе, где зафиксировано больше всего таких больных. По данным Минздрава Адыгеи, сейчас в республике наблюдается пик заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, "зачастую ежедневно врачу регистрируется около 50 вызовов", - информируют "Юга.ру".

Работать центр будет на период эпидсезона. Он расположен на улице Победы, 30. Пациенту придется добираться до центра самостоятельно, его осмотрит терапевт, а в случае наличия показаний ему сделают ПЦР-анализ на коронавирус.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"15 школьных классов закрыты на карантин в Ингушетии", "Госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 возобновил работу в Черкесске", "Пользователей соцсети обеспокоили двухнедельные каникулы в школах Кабардино-Балкарии".

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