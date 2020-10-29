29 октября 2020, 18:47

Глава района в Адыгее заподозрен в превышении полномочий

Глава Гиагинского района Адыгеи нанес бюджету района и собственникам земли ущерб в 12 миллионов рублей тем, что дал указание захоронить отходы со свалки на землях сельхозназначения, сообщило следствие.

Начато расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса России) в отношении главы Гиагинского района, сообщило управление Следкома по Адыгее. По данным следствия чиновник, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за неисполнение решения суда о рекультивации несанкционированной свалки у станицы Гиагинская, дал указание подчиненным захоронить отходы на землях сельскохозяйственного назначения. 

"Действия чиновника повлекли за собой загрязнение почвы химически вредными веществами", - отмечается в сообщении на сайте ведомства. Сумма ущерба владельцам земли и бюджету района составила 12 миллионов рублей.

Глава Гиагинского района Адыгеи задержан, сообщил сегодня источник. Он "задержан и находится сейчас в изоляторе временного содержания, против него возбуждено уголовное дело",  - приводит слова источника "Интерфакс".

На сайтах прокуратуры, МВД и управления Следкома по Адыгее на 18:45 29 октября не содержится информации о задержании главы Гиагинского района. На сайте администрации Гиагинского района к этому времени также нет комментариев относительно уголовного преследования главы района.

Санкции части 2 статьи 286 Уголовного кодекса России предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

Примечание:

"Чиновник в Адыгее обвинен в загрязнении реки Фарс", "Жители станицы в Адыгее выступили против строительства мусорного завода", "Вывоз мусора в Адыгее с 2019 года передан единому оператору".

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