Задержания в Ростове-на-Дону подчеркнули претензии чеченских силовиков на особый статус

27 октября 2020, 13:19

Задержания Адама Дотмерзаева и Мусы Ашаханова во время поездки в Ростов-на-Дону продолжили тенденцию задержаний земляков чеченскими силовиками за пределами республики, вопреки практике взаимодействия региональных силовых структур.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября в Ростове-на-Дону были задержаны жители села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни - 31-летний Адам Дотмерзаев и 35-летний Муса Ашаханов. 23 октября в Ачхой-Мартановском райсуде сообщили, что Дотмерзаев и Ашаханов арестованы на два месяца по обвинению в причастности к боевикам. Братья ездили в Ростов-на-Дону, чтобы купить машину, рассказали родственницы арестованных.

Узнав, что задержанные перевезены в Ачхой-Мартан, родственники смогли передать им посылку, но, когда они пожаловались на задержание близких в прокуратуру, силовики стали отрицать, что Дотмерзаев и Ашаханов находятся у них, сообщил 20 октября Правозащитный центр "Мемориал". Источник "Мемориала" утверждал, что Дотмерзаев и Ашаханов до сих пор находятся в Ачхой-Мартане и подвергаются пыткам.

Задержание Адама Дотмерзаева и Мусы Ашаханова в Ростове-на-Дону стало одним из случаев, когда уроженцы Чечни были задержаны чеченскими силовиками в других регионах.

Так, 6 сентября из отеля в Геленджике был похищен Салман Тепсуркаев. Работник гостиницы сообщил "Кавказскому узлу", что за Тепсуркаевым пришли несколько человек, один из которых показал сотруднице на ресепшн удостоверение сотрудника силовой структуры. 30 сентября представитель России в ответ на вопросы Европейского суда по правам человека заверил, что Тепсуркаев не был задержан и не подвергался жестокому обращению. "Комитет против пыток" и активисты движения 1Adat сочли неубедительным это заявление, пояснив, что опознали причастных к похищению Тепсуркаева силовиков.

В Чечне и за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Судьба Тепсуркаева до сих пор остается неизвестной. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники предположили, что молодого человека могли оставить в живых в связи с общественным резонансом его похищения. По их мнению, родные получат шанс увидеть Тепсуркаева в случае объявления его фигурантом какого-либо уголовного дела.

В июне 2017 года в Белоруссии силовики задержали спортсмена Мурада Амриева, который в 2013 году покинул Чечню после задержания и пыток. Его доставили в изолятор в Грозном, а затем освободили под подписку о невыезде. 15 июня 2017 года стало известно, что дело Мурада Амриева прекращено, однако в июле того же года он еще числился в розыске и был вынужден скрываться от преследования. После обращения правозащитника Игоря Каляпина в МВД Амриева сняли с розыска.

В апреле 2017 года семья жителя Грозненского района Джахара Бисултанова заявила о его исчезновении. По словам матери Джахара, утром 11 апреля он отправился в Дагестан на встречу с девушкой, после этого поехал обратно, но домой так и не вернулся. Дагестанские силовики утверждали, что Бисултанова у них нет, а заявление о розыске у матери не приняли и посоветовали обращаться по месту жительства. Семья сообщила об исчезновении Джахара участковому в Чечне, после чего грозненские полицейские опросили его мать и забрали паспорта сына, а потом заявили, что, если в течение семи дней Бисултанов не объявится, его будут считать примкнувшим к незаконному вооруженному формированию, сообщил тогда Правозащитный центр "Мемориал".

По словам матери Бисултанова, ее сын привлек внимание силовиков весной 2016 года, когда съездил в Турцию - в аэропорту Стамбула его задержали и выслали в Москву, там передали чеченским силовикам, которые поставили его на профучет.

Отметим, что в сентябре 2017 года в минском аэропорту была задержана получившая статус беженки в Норвегии уроженка Аргуна Луиза Дудуркаева. Ее отдали отцу, который увез ее, сообщил тогда белорусский правозащитный центр "Весна". Задержанию Дудуркаевой в Минске предшествовало задержание ее силовиками в московском аэропорту, куда девушка прилетела из Мурманска. Полицейские заявили, что жительница Чечни находится в федеральном розыске как лицо, утратившее родственную связь. На этом основании у Луизы Дудуркаевой взяли объяснения, после чего она была отпущена.

Операция силовиков из других регионов должна быть известна местным силовикам

Задержания на территории других регионов без уведомления местных силовиков случаются нередко, сообщил ранее в связи с историей задержания Тепсуркаева в Геленджике корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. В законе "О полиции" четко не прописан алгоритм координации действий силовиков двух регионов, поэтому "случаются такие задержания и вопросы в связи с ними", сказал он.

Тем не менее силовики из других регионов должны уведомлять местных коллег о предстоящих мероприятиях в их регионе, указал Черноусов. Не уведомить местных силовиков об операции могут только в одном случае - "если есть подозрения на коррупцию, есть сомнения в том, что местные могут прикрыть, помешать задержанию", отметил бывший правоохранитель. "Но в таких случаях об операции силовиков одного региона в другом регионе должны быть информированы в центральном аппарате МВД России. Это обязательно. Они даже могут выслать своего сотрудника участия в операции по задержанию. В противном случае к этим силовикам могут быть серьезные претензии", - сказал Евгений Черноусов.

Юрист также добавил, что удостоверение силовика является основанием для проведения каких-то действий только на его территории.

По словам очевидцев, Тепсуркаев при задержании попросил сотрудников гостиницы вызвать полицию. Работники гостиницы нажали тревожную кнопку, но один из похитителей показал удостоверение сотрудника силовой структуры. Затем Тепсуркаева вывели из здания, сообщил ранее "Комитет против пыток".

Если же силовики поехали в другой регион задерживать кого-то, то им надо вызвать на место проведения задержания местных коллег, также у них должно быть, например, решение суда о задержании подозреваемого или обвиняемого, подчеркнул Черноусов.