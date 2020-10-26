Арестованы двое увезенных чеченскими силовиками из Ростова-на-Дону

26 октября 2020, 12:56

Жители чеченского села Самашки Адам Дотмерзаев и Муса Ашаханов, которые, по данным правозащитников, были задержаны силовиками в Ростове-на-Дону и подверглись пыткам, арестованы на два месяца по обвинению в причастности к боевикам, сообщили в суде Ачхой-Мартановского района. Братья ездили в Ростов-на-Дону, чтобы купить машину, рассказали родственницы арестованных.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября в Ростове-на-Дону были задержаны жители села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни - 31-летний Адам Дотмерзаев и 35-летний Муса Ашаханов. Узнав, что задержанные перевезены в Ачхой-Мартан, родственники смогли передать им посылку, но когда они пожаловались на задержание близких в прокуратуру, силовики стали отрицать, что Дотмерзаев и Ашаханов находятся у них, сообщил 20 октября Правозащитный центр "Мемориал". Источник "Мемориала" утверждал, что Дотмерзаев и Ашаханов до сих пор находятся в Ачхой-Мартане и подвергаются пыткам.

Жители села Самашки Адам Дотмерзаев и Муса Ашаханов обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ), и 23 октября постановлением Ачхой-Мартановского райсуда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница райсуда.

Сотрудник пресс-службы Управления МВД по Ростовской области отказался назвать корреспонденту "Кавказского узла" причину задержания уроженцев Чечни, сославшись на статью 7 Федерального закона "О персональных данных", запрещающую распространять персональные данные задержанных без их согласия.

Часть 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании, а также участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании) предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Адам и Муса - двоюродные братья, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" родственница одного из обвиняемых. "Адаму 31 год, он не женат, нигде не работает. Семья у них большая. У них тяжело болен отец. Недавно перенес операцию. Родные боятся говорить ему о том, что Адама задержали: боятся, что его сердце не выдержит", - пояснила женщина.

Ее слова подтвердила Айна, мать Адама Дотмерзаева. Она сообщила, что Адам и его двоюродный брат Муса поехали в Ростов-на-Дону, чтобы там купить машину и перепродать ее в Чечне. "Они раньше привозили оттуда колеса", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что в Ростове-на-Дону живет близкая родственница, которая помогала братьям найти продавцов запчастей для автомобилей.

Айна подтвердила, что ее муж перенес операцию, и в Грозный на днях должны приехать врачи, которые будут решать вопрос о его госпитализации в одну из московских клиник. "Мы мужу не говорим, что случилось с Адамом, что его задержали", - рассказала мать Дотмерзаева.

Мать Мусы Ашаханова сообщила, что ее 35-летний сын женат, у него трое детей. "Они поехали в Ростов-на-Дону, чтобы купить запчасти или машину, а потом продать ее здесь", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина и, сославшись на плохое самочувствие, отказалась продолжать разговор.

Адвокат задержанных Адама Дотмерзаева и Мусы Ашаханова, представившийся Олегом, отказался сообщать корреспонденту "Кавказского узла" какие-либо данные о своих подзащитных. Комментариями представителей следствия относительно предъявленных задержанным обвинений "Кавказский узел" пока не располагает.

Правозащитники рассказали о тактике чеченских силовиков

Похищения людей чеченскими силовиками в других регионах - не редкость, отметил корреспонденту "Кавказского узла" член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. "Самый яркий последний пример – Салман Тепсуркаев. Люди приехали в Краснодарский край, схватили человека и увезли. Все делалось под камеры. Известно, кто это сделал, были видны лица, известны должности", - напомнил Орлов.

В сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Чеченские силовики могут действовать безнаказанно по всей России, они "чувствуют себя вольготно" и в других регионах, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев. "Это лишь вопрос технологии. Правоохранители других регионов предпочитают не связываться с чеченскими силовиками, тем более, когда те увозят своих же земляков. Чечня имеет особый статус в России, это чувствуют и чеченские силовики. Это происходит лишь благодаря попустительству коллег... Впрочем, факты копятся, подозрения подтверждаются, и такие похищения не могут продолжаться вечно", - считает Борщев.

Обычно сами чеченские силовики по своим каналам они связываются с коллегами из другого региона, те производят задержание и передают людей правоохранителям из Чечни, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. "В данном случае, насколько известно, произошло именно так. Это стандартная схема работы [силовиков]… Последним похищенным действительно является Тепсуркаев. Кто похищал, известно; люди установлены, мы знаем, что это за сотрудники", - сказал правозащитник.

По его предположению, двух задержанных мужчин хотят принудить к признанию в том, что они собирались уехать воевать в Сирию. "Цель пыток - добиться признания, что они собирались воевать в Сирии. Я уж не знаю, о каких временах идет речь. Им пытаются вменить участие в террористической организации", - рассказал Каляпин, добавив, что родственники задержанных в КПП не обращались – по данным Каляпина, им это не советует адвокат.