Грузия готовится к пику эпидемии коронавируса

27 октября 2020, 04:38

Существенное увеличение числа заражения коронавирусом ожидается в Грузии в середине ноября, в больницах потребуются новые места, заявили эпидемиологи. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране наблюдается нехватка медперсонала. Эксперты и жители обвиняют власти в провале системы здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 25 на 26 октября в Грузии зафиксировано 1872 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 30 303 случая инфицирования COVID-19. За сутки в стране умерли 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число умерших из числа инфицированных достигло 215.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения COVID-19 на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Грузии свободными остаются, по данным на 26 октября, 249 коек во всех больницах страны, сообщает "Интерпрессньюс" со ссылкой на министерство здравоохранения.

По прогнозам Национального центра по контролю над заболеваниями и общественным здоровьем, к середине ноября в стране ожидается существенный прирост числа зараженных, но, по мнению заместителя руководителя центра Пааты Имнадзе, система здравоохранения должна справиться.

"Из всех зараженных примерно 80 процентов будут лечиться дома или в так называемых COVID-гостиницах. Так что ежедневно в больницах, по нашим подсчетам, не потребуется более четырех тысяч мест", - заявил Имнадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ежедневно выздоравливают несколько сотен человек, так что коечный фонд постоянно обновляется.

По данным правительства Грузии, сейчас в больницах находится 3 832 зараженных в среднем и тяжелом состоянии, еще 2 249 человек находятся в COVID-гостиницах, дома проходят лечение, а также находятся на самоизоляции 3 769 человек.

Иного мнения придерживается бывший директор клиники "Медальфа" в Батуми, представитель "Единого национального движения" Леван Антадзе, который считает, что буквально через несколько дней в клиниках не станет хватать мест, и придется оборудовать дополнительные госпитали.

"Придется переоборудовать спортивные комплексы, чтобы установить там койки с больными и наладить там работу медперсонала", - заявил Антадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Врачи в Батуми пожаловались, что из-за дефицита мест в клиниках, оборудованных для лечения инфицированных коронавирусом, пациентов с COVID-19 приходится госпитализировать в обычные больницы. В Минздраве отметили, что из-за роста числа зараженных решение о том, куда везти пациента, принимают сотрудники скорой помощи.

"Правительство полностью провалило летние месяцы, когда у нас было время для того, чтобы подготовиться ко второй волне. Если бы с самого начала правильно организовали распределение зараженных, то сегодня мы не столкнулись бы с такой ситуацией, когда по несколько дней люди с симптомами COVID-19 не могут попасть в больницу", - также отметил Антадзе.

По его словам, еще не поздно правильно оборудовать пункты приема анализов аппаратами компьютерной томографии, чтобы сразу направлять людей с пораженными легкими на лечение. "Сегодня скорая помощь завалена работой, потому что на одного пациента нужно три рейса - доставить его в лихорадочный центр, там снять одни анализы, потом отвезти на компьютерную томографию, а потом по распределению в ту или иную больницу. Все это можно сделать одним рейсом, и тогда количество свободных бригад увеличится", - считает Антадзе.

Кроме того, Антадзе считает, что нужно было организовать тренинги для семейных врачей еще летом. "А они начались только в сентябре", - посетовал он.

Так же считает эксперт Центра стратегических исследований Грузии Тамаз Хунджуа. "Система здравоохранения уже провалилась. Бригады скорой помощи реагируют через несколько часов, клиники не могут принять пациентов из-за загруженности. Помимо всего прочего, очень высокий процент заражений среди персонала", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Хунджуа считает, что число заражаемых в сутки на самом деле выше. "Скорее всего, до выборов 31 октября правительство будет пытаться скрыть реальный масштаб заражений, но во второй половине ноября мы узнаем реальные цифры", - заявил он.

Хунджуа считает, что реальное число зараженных можно посчитать, используя методику Всемирной организации здравоохранения. "Согласно этой рекомендации, нужно брать цифру умерших на этот день, а количество заболевших - за две недели до этого. Если брать официальные данные за две недели назад и сравнивать со случаем зафиксированных смертей от COVID-19, то получится выше двух процентов. Но если предположить большую цифру заражений, то тогда статистика летальных случаев укладывается в среднюю по миру", - отметил он.

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе также отметила, что помимо ограниченного коечного фонда еще острее стоит вопрос о кадрах. "Нам необходим не только фонд коек. Мы должны принять к сведению, какие есть возможности у Грузии с точки зрения наличия врачей, чтобы управлять количеством пациентов. Опираясь именно на это, мы пытаемся сдержать, отсрочить распространение вируса. Потому что есть риск того, что общее число заболевших будет большое", – цитирует ее "Спутник-Грузия".

Жители Ахалкалаки опасаются выходить на улицу из-за коронавируса

В Тбилисской центральной инфекционной больнице 24 октября умер врач Ахалкалакской скорой помощи. По словам начальника службы скорой помощи Ахалкалакского муниципалитета Ерема Езояна, 70-летний доктор был госпитализирован 19 октября, и с тех состояние его было стабильно тяжелым.

По словам Езояна, в общей сложности коронавирус был выявлен у 12 сотрудников скорой помощи, в том числе у пятерых врачей. "В настоящее время 12 человек на самоизоляции, у всех болезнь протекает в форме обычного гриппа. Но нам пришлось расформировать бригады, остался только один здоровый врач", - рассказал Езоян корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что теперь помимо местной бригады муниципалитет обслуживает одна из соседнего муниципалитета Ниноцминда. "Они работают посменно - сутки наша бригада, следующие сутки - бригада из Ниноцминда. Естественно, что нагрузка при этом невероятная", - рассказал Езоян.

О том, что скорость реагирования на вызовы скорой помощи значительно ухудшилась, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" и редактор местного издания Jnews Кристина Марабян.

"Ахалкалаки сам по себе маленький город, но в муниципалитет входят еще 63 населенных пункта. И дороги в сельской местности отвратительные - скорая помощь доезжала до деревень в среднем за один час после вызова. А сейчас время увеличилось до нескольких часов, поскольку одна бригада сутки обслуживает 42 тысячи человек", - отметила Марабян.

Однако, по ее словам, пока говорить об обвале системы здравоохранения в муниципалитете говорить не приходится, не в последнюю очередь потому, что местные жители очень дисциплинированы. "Даже когда просто наблюдаешь за городом, то отмечаешь, что людей по улицам перемещается мало, у всех маски. Люди пытаются соблюдать безопасную дистанцию между друг другом", - отметила она.

Житель Ахалкалаки Рубен признался, что местные жители напуганы. "Никто не проводит масштабного тестирования, и люди подозревают, что на самом деле зараженных очень много. Поэтому жители муниципалитета стараются реже выходить из домов, реже контактировать друг с другом", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кристины Марабян, опасения местных жителей подтверждаются даже в ходе предвыборной кампании. "По нашей информации, несколько человек одного из кандидатов заболели COVID-19, еще несколько кандидатов не пришли к нам в редакцию на предвыборную дискуссию - явились только два кандидата. Так что люди всерьез опасаются COVID", - отметила она.

Клиники Грузии готовятся к пику второй волны эпидемии

Инфицирование коронавирусом медперсонала подтверждено и в Гурии. "У пяти сотрудников в Озургети подтвержден коронавирус. Состояние их здоровья удовлетворительное, они бессимптомны и находятся в изоляции. Эпидемиологи исследуют источник инфекции", - сказала начальник Озургетской районной службы Нана Гулиадзе в эфире "Рустави 2".

Генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Амиран Гамкрелидзе привел в качестве примера халатного отношения жителей Грузии к рекомендациям врачей массовое заражение коронавирусом на свадьбе в Квемо Картли.

«Основным источником 107 новых случаев заражения в Квемо Картли является снова многолюдное собрание, в частности, большое свадебное застолье. Это вызвало вспышку эпидемии в регионе, которая распространилась на учебные заведения», - сказал Гамкрелидзе в эфире "Рустави 2".

Врач Серго Чихладзе на своей странице в соцсети Facebook предложил перевести школы на онлайн-обучение.

«В существующей эпидситуации оптимальнее всего перейти на онлайн-обучение в школах. Особенно, когда большинство уже открытых садов и школ перешли в онлайн из-за заболевших учителей и учеников. Однако правительство бездействует и не принимает никаких мер. Это свидетельствует о том, что либо «Грузинская мечта» целенаправленно заинтересована в усилении паники у населения, чтобы активность избирателей была очень низкой 31 октября. Низкая активность выгодна правящей силе, поскольку она имеет административный ресурс. Или второй вариант - депрессивное правительство настолько растеряно, а управление правительством настолько сорвано, что даже элементарное решение и оценка ситуации сложны в правительстве «Грузинской мечты», - написал Чихладзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

26 октября на карантин после выявленного у одного из педагогов коронавируса закрыта тбилисская школа №61.

Клиники Грузии готовятся к пику второй волны эпидемии, которая ожидается на второй-третьей неделе ноября. "Корпорация "Эвекс" для лечения COVID-19 в масштабах страны выделила 634 койкомест. Из них в Тбилиси 377. Их предоставляют две клиники - стоматологический госпиталь и госпиталь имени И. Бокерия. Эти две клиники полностью переоборудованы под COVID-профилированные клиники, где осуществляется прием и лечение только COVID-пациентов", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы корпорации "Эвекс".

По ее словам, в регионах "Эвекс" принимает COVID-пациентов в трех госпиталях - в Кобулети, Поти и Кутаиси (257 койкомест). Несмотря на резкий прирост количества выявленных случаев инфицирования, выделенные места еще не были задействованы полностью. В случае необходимости корпорация готова предоставить еще дополнительные места.

К приему инфицированных детей готовятся две клиники - имени Ц. Цицишвили и "Больница матери и ребенка имени Иашвили в Батуми.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".