Ученики тбилисской школы переведены на дистанционное обучение

26 октября 2020, 19:24

Тбилисская школа №161 закрыта на карантин после того, как у одного из педагогов был выявлен коронавирус.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября власти Тбилиси сообщили, что в городе закрыты на карантин 42 детских сада после того, как среди их персонала и воспитанников подтвердились тесты на коронавирус. Все 11 тысяч сотрудников детских садов будут проверены на коронавирус, заявил глава агентства по управлению детскими садами города Каха Гванцеладзе. 24 октября три образовательных учреждения были закрыты на карантин в городе Хашури после того, как тесты на коронавирус подтвердились среди их персонала и воспитанников.

Власти Тбилиси разрешили с 12 октября приступить к работе 180 детским садам, закрытым с марта из-за эпидемии коронавируса, три из них отложили открытие. 14 октября стало известно, что в Тбилиси закрылись два детсада и школа. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ученики тбилисской школы №161 с сегодняшнего дня переведены на дистанционное обучение после того, как у педагога начальных классов был выявлен коронавирус. В здании начали проводить дезинфекцию, сообщила корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир грузиноязычной телекомпании "Рустави 2".

"Педагог сдал анализы в пятницу (23 октября), а вчера (25 октября) поздно вечером позвонил и сообщил, что выявлен коронавирус. Педагога с ребенком перевели для лечения в гостиницу", - сказала заместитель директора школы Роза Какулия в эфире телекомпании. По ее данным, все контактировавшие с педагогом люди изолированы.

На сегодня в Грузии подтверждены 30 303 случая заражения COVID-19. 11 370 человек за период пандемии выздоровели, 215 - умерли. В карантинном режиме находятся 3769 человек, под наблюдением в стационаре - 3832, в ковидном отеле - 2249, следует из информации, размещенной на правительственном сайте Stopcov.ge.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".