Москвичи почтили память жертв теракта на Дубровке в годовщину трагедии

23 октября 2020, 18:50

Памятные мероприятия в годовщину захвата боевиками Театрального центра в Москве, где шел мюзикл "Норд-Ост", отменены из-за коронавируса, но люди принесли к зданию цветы и детские игрушки. Спустя 18 лет со дня теракта остался спорным вопрос о необходимости штурма и применения усыпляющего газа.

Как сообщал "Кавказский узел", в России ежегодно отмечается годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. Год назад на траурное мероприятие в Москве собралось около 200 человек.

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков. Погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

Памятные мероприятия в 18-ю годовщину теракта отменены из-за пандемии коронавируса. Однако люди принесли к мемориальной доске с именами погибших цветы - красные гвоздики и белые хризантемы. Поскольку среди жертв было много детей, в память о них по традиции приносят игрушки. В целом у здания Театрального центра на Дубровке сегодня было немноголюдно. В понедельник, 26 октября, у мемориала пройдет минута молчания, а позже в церкви на Дубровке состоится поминальная служба, сообщило на своем сайте радио "Эхо Москвы".

Важно, что эта трагедия не забывается, отметила актриса Александра Розовская, пережившая теракт на Дубровке. "Так как эта история коснулась меня лично, для меня очень важно и ценно, когда я вижу, что это не забывается, что о "Норд-Осте" помнят и говорят. Надеюсь, что в какой-то момент мы все же узнаем правду", — процитировало Розовскую издание.

В 2003 году Владимир Путин заявил, что люди в Театральном центре погибли не в результате применения газа, который, по его словам, был безвредным, а в результате "ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании". Лишь 9 марта 2017 года в России было впервые официально заявлено о причинной связи между штурмом и гибелью заложников.

Решение пустить усыпляющий газ в здание театра перед штурмом было наиболее бескровным и эффективным путем, считает один из участников штурма Виталий Демидкин, полковник подразделения "Альфа". "Столько людей сидело в креслах, и все словно мертвые", — рассказал он о заложниках, усыпленных газом. Боевики выдвинули невыполнимое требование — вывод войск из Чечни, подчеркнул он. "Можно было еще протянуть день-два, но мне кажется, в этом случае жертв было бы еще больше. Дальше мучить людей, наверное, смысла не было", — приводятся слова Демидкина на сайте телеканала "Царьград".

К сегодняшней годовщине "Новая газета" разместила на сервисе Sound Сloud подкаст о том, как журналистка издания Анна Политковская вела переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке. В основу подкаста лег репортаж, написанный Политковской об этих днях. Текст читает народная артистка России Чулпан Хаматова.

Отметим, что в сентябре на сочинском кинофестивале "Кинотавр" состоялась российская премьера фильма Ивана Твердовского "Конференция", посвященного теракту на Дубровке. Действие фильма происходит непосредственно в нынешнюю годовщину теракта, осенью 2020 года. На вечер памяти в здании Театрального центра собираются люди, над которыми довлеет посттравматический синдром. Ряд эпизодов фильма представляет собой детальную реконструкцию событий тех дней, благодаря чему лента похожа на документальную.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по данным адвоката Игоря Трунова, компенсации от властей получили лишь 60 из тысячи потерпевших, но остальным обращаться в ЕСПЧ уже поздно. Организация "Норд-Ост", защищающая интересы пострадавших, наряду с другими аналогичными организациями просят Госдуму рассмотреть законопроект об обязанности государства помогать жертвам теракта. Для лоббирования этого закона в сентябре 2019 года была создана общероссийская Ассоциация жертв терактов.

Такой закон необходим, но в парламенте мало кто это понимает, указал Игорь Трунов. "Совершенно очевидно, что деньги не решают все проблемы, единую выплату проедают. Люди получают инвалидность, повреждается здоровье, длительное реабилитационное лечение необходимо на специализированных, недешевых курортах. Кроме того, остаются сироты, [забота о которых] ложится на плечи стареньких бабушек и дедушек. Все это не оплачивается, поэтому нужен закон, защищающий пострадавших", — пояснил "Кавказскому узлу" Игорь Трунов 13 сентября 2019 года.