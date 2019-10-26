Москвичи почтили память жертв теракта на Дубровке

26 октября 2019, 16:08

Около 200 человек собрались в Москве на траурную церемонию в годовщину теракта в Театральном центре. Компенсации от властей получили лишь 60 из тысячи потерпевших, остальным обращаться в ЕСПЧ уже поздно, сообщил адвокат Игорь Трунов.

Как сообщал "Кавказский узел", в России ежегодно отмечается годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. Российским властям невыгодно вспоминать о трагедии, считает сотрудник центра Карнеги Андрей Колесников.

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков, погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

Сегодня 10:00 мск к театральному центру в Москве пришли, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", около 200 человек. Это были бывшие заложники, их родственники, родные погибших и сочувствующие им люди. В руках у участников мероприятия были детские игрушки, цветы и свечи.

Мероприятие организовано региональной общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов "Норд-Ост". Ровно в 10:00 прозвучал реквием-посвящение "Норд-Осту", после этого присутствующие почтили память убитых минутой молчания. Затем в воздух были выпущены белые шары. Во время траурной церемонии многие присутствующие не могли сдержать слез. Люди обнимались, подбадривая друг друга. На протяжении траурной церемонии люди не общались, и если говорили, то старались делать это вполголоса или шепотом.

Когда шары окончательно скрылись из виду, организаторы акции зачитали с импровизированной сцены имена всех убитых. Фотографии погибших были выставлены на ступеньках театрального центра, к каждому снимку была поставлена отдельная свеча. Около 12:00 мероприятие завершилось, но толпа у театрального центра не уменьшалась – уходящие заменялись новыми людьми, передал корреспондент "Кавказского узла".

Среди пришедших – люди самых разных возрастов. Часть участников траурной церемонии – школьники, ученики старших классов, которые рассказали, что приехали к театральному центру, чтобы вживую увидеть участников тех событий. "Я приехал без родителей, с одноклассником. О теракте я услышал еще лет 10 назад – к нам в гости приезжал дальний родственник одного из заложников. Мы с другом специально стоим в толпе людей, чтобы прочувствовать всю трагичность тех дней, как бы пережить боль вместе с ними. Не подумайте, что это мазохизм, просто мы очень сочувствуем людям", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" ученик одной из московских школ Игорь.

Рядом со школьниками стояла женщина лет 40 с ребенком на руках. Участница митинга сообщила, что среди заложников была ее двоюродная сестра. "Каждый год я снова и снова переживаю три дня безумия и боли. 17 лет назад я приехала сюда, не понимая, что происходит, как вообще театральный центр могли захватить террористы. И главное, почему именно сегодня, когда мюзикл пошла смотреть моя сестра. Мы с мужем и теткой места себе не находили, не ели и не спали. Так переживали, что мама сестры потом месяц лечилась от гипертонии. Слава богу, для нас все закончилось благополучно. Сестра вышла из пекла живой", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина, представившаяся Марией.

К одной из фотографий подошел крупный мужчина в форме, его лицо было закрыто маской. Один из присутствующих предположил, что это силовик, который участвовал в штурме здания, но на вопросы корреспондента "Кавказского узла" мужчина отвечать не стал.

Родственники погибших беседовали с журналистами неохотно. В короткой беседе с корреспондентом "Кавказского узла" женщина, у которой, по ее словам, погиб при теракте сын, посетовала, что до сих пор неясно, кто принял решение об использовании газа, что именно он содержал и насколько необходимым было его применение. "Мы не получили ответа ни на что. Нам просто ничего не говорят", – сказала она, отказавшаяся представиться.

В 2003 году Владимир Путин заявил, что люди в Театральном центре погибли не в результате применения газа, который, по его словам, был безвредным, а в результате "ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании". Лишь 9 марта 2017 года в России было впервые официально заявлено о причинной связи между штурмом и гибелью заложников.

Большинство пострадавших не получили компенсаций от государства

Все обратившиеся в ЕСПЧ жертвы теракта получили выплаты, однако подавляющее большинство решило обращаться в Европейский суд слишком поздно, и получить компенсацию от властей они уже не смогут, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону адвокат Игорь Трунов, представлявший интересы жертв теракта в ЕСПЧ. "Потерпевшими признаны около тысячи человек, но в ЕСПЧ подали жалобы только около 60 человек. Остальные либо побоялись, либо было не до этого. По решению ЕСПЧ тем, кто подал жалобу, назначена компенсация в виде нескольких миллионов евро, что после разделения на всех, конечно, не самая большая сумма, но хоть что-то. Узнав об этом, остальные 900 пострадавших тоже решили взыскать с государства ущерб, однако для подачи жалобы в ЕСПЧ необходимо пройти все судебные инстанции в России. Но сделать это уже невозможно – банально по срокам давности", – констатировал Трунов.

Он напомнил, что предлагал рассмотреть законопроект о жертвах терактов, однако "инициатива безвозвратно захлебнулась". "Законопроект спрятали. Это, конечно, неверно, ведь остается много нуждающихся. Их просто бросили на произвол судьбы, чего нет ни в одной цивилизованной стране. Это неверные политически шаги, потому что терроризм – это, разумеется, штука политическая", – указал Игорь Трунов.

Идея новой общественной организации не встретила единодушия

Во время акции с импровизированной трибуны выступила Марина Попова – родственница одного из членов экипажа самолета, который разбился в 2015 году над Синайским полуостровом. Она предложила создать новую общественную организацию, которая занималась бы помощью родственникам жертв терактов. В организацию, по мнению Поповой, должны войти не только родные погибших на Дубровке, но и родные погибших и пострадавших при терактах в Беслане, в московском метро и прочих.

Эта идея вызвала неоднозначную реакцию у участников митинга. Пожилой мужчина, чья дочь была среди заложников, констатировал, что если жертвам терактов государство кое-как, но помогает, то родные пострадавших остаются ни с чем". "Вот представьте: человек после террористической атаки стал инвалидом и прикован к коляске. Ему выплатили разовую компенсацию, плюс государство ежемесячно подбрасывает какие-то копейки. Но человек не может передвигаться самостоятельно – это означает, что к нему прикован кто-то из родных. Человек вынужден отказаться от работы и полностью посвятить себя за уходу за инвалидом. Но пособия явно недостаточно для комфортного проживания двух человек. Денег не хватит даже на самые необходимые вещи, такие как одежда, обувь. Думаю, общественная организация помощи родственникам могла бы исправить ситуацию – не обязательно платить деньги, можно помогать ухаживать", – сказал мужчина, представившийся Дмитрием.

Его брат Константин высказал иную точку зрения. "Данным вопросом не должно заниматься общество – уходом за инвалидами обязано заниматься государство. Если мы будем брать на себя все расходы, то власти продолжат на нас "ездить" – мол, они там сами разберутся. Необходимо отстаивать свои права и законодательно продумать, как помочь родственникам пострадавшим при терактах. Первое, что приходит на ум – увеличить пособие", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Создание организации в значительной степени поспособствует укреплению общества, но отдалит его от власти, считает Егор, родственник одного из заложников. "Сегодня мы снимем с государства обязанность заботиться о нас, а завтра что, пенсию отменят? Бесплатное образование? Медицину? Но если уж дошло до того, что нас в упор не видят, то образование организации вполне обосновано", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".