20 октября 2020, 18:35

Схрон с оружием обнаружен в Ингушетии

Силовики нашли тайник с автоматом АК-47 и боеприпасами к нему в лесном массиве у села Берд-Юрт Сунженского района Ингушетии, которое расположено недалеко от места спецоперации в Чечне 11 октября.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Чечне. Перестрелка произошла в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии. В связи с проведением спецоперации силовики усилили свои посты в Сунженском районе Ингушетии, рассказали жители ингушского села Берд-Юрт. Убитые при спецоперации в Серноводском районе Чечни были опознаны как Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве Сунженского района Ингушетии схрон с оружием и боеприпасами, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Ингушетии. 

В ходе обследования лесного массива на северо-восточной окраине села Берд-Юрт 17 октября в бетонной трубе плотины на реке Асса был обнаружен белый полиэтиленовый мешок. В нем находились "автомат АК-74, семь магазинов к АК и 207 патронов калибра 5,45 мм",  говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В сообщении пресс-службы МВД по Ингушетии не сообщается, было ли уничтожено найденное оружие и боеприпасы.

Примечание:

"Схрон с боеприпасами найден в Чечне", "Тайник с боеприпасами найден в Чечне", "Одним из убитых в Ингушетии назван Аслан Гадаборшев".

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