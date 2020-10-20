Суд в Баку отказался прекратить дело оппозиционера Иманлы

20 октября 2020, 09:45

Судья отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования члена партии Народного фронта Азербайджана Мухаммеда Иманлы, обвиняемого в преднамеренном распространении коронавирусной инфекции. Сам оппозиционер назвал дело сфабрикованным.

Как сообщал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мухаммед Иманлы, задержанный 16 июля, был привлечен по ст.139-1.1 УК Азербайджана (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима, повлекшее распространение заболевание или создавшее угрозу этого). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 5000 манат (1500-3000 долларов), ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до трех лет.

Подготовительное судебное заседание по делу Иманлы состоялось 19 октября в Сабунчинском районном суде Баку под председательством судьи Миргейдара Зейналова. Заседание проходило в открытом режиме, однако на него не были допущены представители медиа и сторонники Иманлы. В суде объяснили это особым карантинным режимом в связи с пандемией COVID-19, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец активиста Рамиз Иманлы.

"Адвокат Асабали Мустафаев ходатайствовал о прекращении уголовного преследования моего сына. Он отметил, что никаких доказательств того, что мой сын, будучи зараженным коронавирусной инфекцией, преднамеренно вышел из дома и создал угрозу для других людей, нет. Адвокат указал на отсутствие медицинских документов, подтверждающих то, что мой сын был инфицирован до задержания", - сказал отец активиста.

Рамиз Иманлы пересказал то, что его сын заявил на суде. "Мухаммед сообщил, что его забрали из дома 16 июля и только спустя четыре дня предъявили обвинение по ст.139.1. В уголовном деле же написали, что он якобы был задержан 20 июля за нарушение карантинного режима, был доставлен в отделение полиции и в результате тестирования у него выявился COVID-19. Мухаммед сказал, что если у него и было выявлено бессимптомное течение болезни, то он заразился в период с 16 по 20 июля в отделении, где их содержали по пять-шесть человек в тесноте", - рассказал Иманлы.

Однако судья отклонил ходатайство о прекращении уголовного производства.

"После этого адвокат ходатайствовал перевести Мухаммеда под домашний арест до завершения судебного следствия. Асабали Мустафаев просил учесть, что он (подсудимый) с высшим образованием, наличие у него на попечении двух малолетних детей, постоянного места жительства в Баку. Однако судья не удовлетворил и это ходатайство и назначил слушания по существу на 29 октября", - отметил отец активиста.

По его словам, в течение трех месяцев Мухаммеду Иманлы не позволяли звонить родным и не давали встреч с членами семьи.

Адвокат Асабали Мустафаев считает, что права Мухаммеда Иманлы были грубо нарушены.

"Его четыре дня содержали под стражей без решения суда. Все это время он даже не был подозреваемым, которого максимум можно по закону содержать под стражей в течение 48 часов. В уголовном деле указывается, что Иманлы был задержан 20 июля. Однако с 16 июля в СМИ и соцсетях распространялись сообщения о его задержании. Нет в деле и достоверных доказательств того, что Иманлы был заражен коронавирусной инфекцией и нарушил свои обязательства не выходить из дома. Никаких письменных документов нет об этом", - заявил Мустафаев корреспонденту "Кавказского узла".

Член президиума ПНФА Ильхам Гусейн считает, что активиста преследуют по политическим мотивам, на основе сфабрикованного обвинения.

"После акции 16 июля против ПНФА были развернуты репрессии. Около 50 членов партии были задержаны. Шестнадцати членам нашей партии предъявили обвинения в совершении незаконных действий во время акции, хотя многие из них даже не были на шествии, а, кто был, не нарушали общественного порядка, и доказательств обратного нет. А Мухаммеду Иманлы и сыну члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима Мехти Ибрагимову предъявили обвинения в преднамеренном распространении коронавирусной инфекции", - сказал Гусейн.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. 1 августа партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) сообщила, что число ее активистов, задержанных после митинга, возросло до 48. Уголовные обвинения после акции предъявлены 37 активистам. Санкции по статье 233, а также по статье 315.1 - до трех лет лишения свободы, по ст. 186.2.1 - до семи лет.

Координатор Союза "За свободу политзаключенных" Эльшан Гасанов сообщил, что эта структура признала Мухаммеда Иманлы политзаключенным.

"Человека четыре дня содержали без предъявления обвинения в обычной комнате, где нет спального места, нерегулярно кормили. Это уже бесчеловечное обращение. Если он был зараженным, то почему его в тесной комнате содержали вместе с другими лицами? Это откровенно сфабрикованное дело, имеющее политическую подоплеку. В связи с шествием 15 июля были арестованы по уголовным обвинениям 16 членов ПНФА. Мы их всех признали политзаключенными, поскольку достоверных доказательств вины этих лиц не было представлено", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В Сабаильском районном суде подтвердили информацию о судебном процессе по делу Иманлы. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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