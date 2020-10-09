Дагестан вернул лидерство по новым смертям от COVID-19 в СКФО

09 октября 2020, 12:27

За сутки в Дагестане от коронавируса скончались шесть пациентов, а всего в СКФО зафиксировано 11 смертей от COVID-19. Ставрополье осталось лидером по числу новых заражений.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября Ставрополье сравнялось с Дагестаном по числу новых смертей от коронавируса, в обоих регионах за сутки скончались по три пациента с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО от коронавируса скончались 11 пациентов, из этого числа шесть смертей пришлись на Дагестан, три – на Ставрополье и по одной на Кабардино-Балкарию и Ингушетию, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за время пандемии в округе составило 1344. Лидером по этому показателю является Дагестан – 672, на втором месте Ставрополье – 343, на третьем Кабардино-Балкария – 103. В Ингушетии – 86, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 41, а в Карачаево-Черкесии – 29.

За минувшие сутки в СКФО зафиксировано 488 новых заражений коронавирусом. Из этого числа 157 пришлись на Ставрополье, 82 – на Дагестан, на третьем месте Карачаево-Черкесия – 80. В Кабардино-Балкарии – 70, в Ингушетии – 55, в Северной Осетии – 38, а в Чечне – 6.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений коронавирусом за все время пандемии в СКФО достигло 62 331. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 17 443, на втором месте Дагестан – 14 182, на третьем Кабардино-Балкария – 8188. В Карачаево-Черкесии – 7757, в Северной Осетии – 6142, в Ингушетии – 6140, в Чечне – 2479.

Ставрополье также является лидером и по выздоровевшим от COVID-19. Количество излечившихся пациентов в крае достигло 12 582, на втором месте Дагестан – 12 327, на третьем Кабардино-Балкария – 6658. В Карачаево-Черкесии – 4978, в Северной Осетии – 4922, в Ингушетии – 5027, а в Чечне – 1966.

На утро 9 октября в СКФО число пациентов с коронавирусом составило 12 527. Наибольшее число активных больных также на Ставрополье – 4518, на втором месте Карачаево-Черкесия – 2750, на третьем Кабардино-Балкария – 1427. В Дагестане – 1183, в Северной Осетии – 1150, в Ингушетии – 1027, а в Чечне – 472, следует из данных Роспотребнадзора.

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан – там проживает 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".