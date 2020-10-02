Обыск у бывшего муфтия Ингушетии подчеркнул стремление властей не допустить новых протестов

02 октября 2020, 10:01

Обыски и допросы бывшего муфтия Ингушетии Магомеда Хаштырова и имама Адама Малороева, как и открытие филиала центрального ДУМ, связаны с желанием властей минимизировать вероятность новых протестных акций в республике, указали депутат Закрий Мамилов и представители духовенства.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября силовики обыскали домовладение бывшего и.о. главы Духовного центра мусульман Ингушетии Магомеда Хаштырова, увезли его и имама Адама Малороева во Владикавказ, где допросили, задавая вопросы о протестах против соглашении о границе Ингушетии и Чечни. Адвокат Магомед Беков предположил, что следственные действия связаны с избранием муфтия Ингушетии Исы Хамхоева. Обыски у Хаштырова прошли после открытия филиала центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) в СКФО, обратил внимание адвокат.

Магомед Хаштыров с апреля исполнял обязанности главы Духовного центра мусульман региона, поскольку его непосредственный начальник, муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, умер после заражения коронавирусом. В августе Хаштыров выдвинул свою кандидатуру на пост муфтия, но избран был Иса Хамхоев, ранее в течение 15 лет возглавлявший Духовный центр мусульман Ингушетии.

Обыски и допросы членов муфтията за пределами Ингушетии выглядят как "психологическая обработка", попытка запугать представителей духовенства, поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов.

"У силовиков и власть имущих еще свежи в памяти осенние события 2018 года, когда во время протестных мероприятий муфтият в полном составе поддержал митингующих. (Муфтият Ингушетии выразил поддержку протестующим, но в уличных акциях его представители не участвовали. - Прим. "Кавказского узла".) Не исключено, что приговоры [лидерам протеста] - а, судя по всему, оправдательных приговоров не будет - вызовут новую волну недовольства народа, могут быть стихийные митинги, одиночные пикеты, демонстрации. Этого власть боится, и поэтому проводятся такие вот упреждающие мероприятия. Поэтому последние действия силовиков в отношении представителей духовенства - попытки запугать имамов мечетей, муфтият, дать понять, что и для них найдутся камеры в СИЗО Нальчика и Владикавказа", - сказал депутат.

Соглашение о границе с Чечней, подписанное в сентябре 2018 года, спровоцировало массовые протесты в Ингушетии. 26 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества. Правозащитный центр "Мемориал" считает лидеров протестов политзаключенными.

По словам Мамилова, Ахмед Сагов был сторонником соглашения о границе с Чечней, и его назначение руководителем параллельной муфтияту Ингушетии структуры – филиала ЦДУМ - приведет к разногласию в обществе и расколу. "Это на руку федеральному центру. К сожалению, [глава Ингушетии Махмуд-Али] Калиматов, продолжая политику своего предшественника [Юнус-Бека Евкурова], ни разу не встретился ни с одной общественной организацией, [...] чтобы консолидировать общество", - посетовал депутат парламента Ингушетии.

Имам одной из мечетей республики на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла, что имамов пригласил министр по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков. "По его словам, муфтият республики во главе с Исой-Хаджи Хамхоевым вел неправильную политику. Нам же посоветовал в своих проповедях уделять внимание только тем социальным вопросам, которые волнуют прихожан. По его словам, не нужно в своих проповедях поднимать политические вопросы, которые решены давно и по закону. Это он сказал о землях Пригородного района. Также министр заявил, что подписанное Евкуровым и Кадыровым соглашение о передаче земель – законное, и посоветовал в своих проповедях этих вопросов не касаться", - рассказал имам.

Он добавил, что эти слова министра вызвали недовольство собравшихся имамов. "Люди стали высказывать чиновнику свои претензии о том, что все документы были подписаны без согласования с народом, но, судя по всему, наши возражения министром не были услышаны", - сказал представитель духовенства.

Абадиев указал на роль Москвы в создании филиала ЦДУМ

Обыски и допросы представителей муфтията проведены по инициативе не Калиматова, а федерального центра, который не намерен мириться с тем, что духовенство Ингушетии вновь возглавил Иса Хамхоев, убежден руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев.

"Происходившие на территории Ингушетии акции протеста были всецело поддержаны муфтиятом республики, тем самым была допущена непозволительная для федерального центра вещь - тандем духовенства и политических организаций", - сказал Абадиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в открытии филиала ЦДУМ заинтересован в первую очередь также федеральный центр. Москва намерена "приложить все усилия" для того, чтобы поставить во главе духовенства Ингушетии "абсолютного лояльного действующей власти" человека, считает глава Ассоциации мусульман.

При этом новых протестов, тем более массовых, в Ингушетии не будет, поскольку ни одна из общественных организаций не планирует каких-либо акций с требованием освобождения политзаключённых, добавил он. "Я думаю, что подобные инициативы будут пресекаться лицами, поставленными во главе некоторых общественных организаций, как это произошло после начала арестов. Убеждён, что дальше слов дело не пойдёт ни после вынесения приговоров [лидерам протестного движения], ни до них", - сказал Муса Абадиев.

Напомним, что конфликт муфтията с властями Ингушетии начался еще до соглашения о границе. 27 мая 1018 года муфтият постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, объяснив это притеснением работников Духовного центра мусульман и имамов. В сентябре 2019 года Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста о ликвидации муфтията. Решение о ликвидации не остановит работу имамов и алимов, заверил тогда представитель духовенства республики.

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