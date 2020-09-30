На карантин закрыты еще четыре школы в Волгоградской области

30 сентября 2020, 19:19

Число школ, переведенных на дистанционное обучение в связи с COVID-19 в Волгоградской области, увеличилось до 53.

Как сообщал "Кавказский узел", школы Волгоградской области из-за эпидемии коронавируса весной были переведены на дистанционное обучение. В новом учебном году занятия было решено возобновить в традиционном формате. Родители школьников усомнились в эффективности предусмотренных в учебных заведениях мер профилактики COVID-19 и заявили, что не считают дистанционное обучение приемлемой альтернативой. К 29 сентября из-за случаев заражения коронавирусом на дистанционное обучение были переведены ученики 49 школ в регионе.

В Волгоградской области к 30 сентября число зараженных COVID-19 достигло 15 099. Из них 13 188 человек излечились, 147 скончались. Число активных больных составляет 1764. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из-за случаев заражения COVID-19 в Волгоградской области еще четыре школы переведены на дистанционное обучение, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе областной администрации.

Среди переведенных на дистанционное обучение с сегодняшнего дня учреждений - Привольненская школа Светлоярского района, где обучается 186 учеников, сказали в администрации, не предоставив информации по другим учебным заведениям.

"Все учащиеся переведены на дистанционное обучение, данные меры в первую очередь направлены на сохранение здоровья детей. Во всех учреждениях будет проводиться полная дезинфекция", - сообщила представитель пресс-службы.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".