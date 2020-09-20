Telegram-канал 1ADAT дистанцировался от Закаева

20 сентября 2020, 17:20

Ахмед Закаев, назвавший себя модератором оппозиционного Telegram-канала 1ADAT на фоне резонансной истории с унижением Салмана Тепсуркаева, преследовал собственные политические цели и не предпринял попыток синхронизировать свои видеообращения по поводу произошедшего с позицией самого 1ADAT, заявили сегодня администраторы канала.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне развернулась кампания по осуждению живущего в Великобритании Ахмеда Закаева, главы правительства самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, который осудил резонансное унижение Салмана Тепсуркаева. В частности, 16 сентября участники схода в родовом селе Рамзана Кадырова приняли резолюцию с осуждением Закаева и других критиков чеченских властей из числа эмигрантов. 18 сентября к нападкам на Ахмеда Закаева и чеченцев, проживающих в Европе, подключились участники схода тейпа гордалой.

7-8 сентября в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. 10 сентября Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и объявил себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Позже Закаев заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам Тепсуркаева причастны власти Чечни.

Публикация, представленеая как "официальное обращение администрации народного движения «1адат» по поводу Ахмеда Закаева", размещена сегодня в Telegram-канале 1ADAT.

Авторы обращения, написанного на русском языке, подвергли Ахмеда Закаева критике, назвав неискренним его призывы объединиться в борьбе "против общего врага чеченского народа". "Время показало, что это был лишь дешевый популизм со стороны Закаева, попытка заработать политические очки для своего нелегитимного формирования под названием "Правительство Ичкерии в изгнании", - гласит обращение.

"Мало того, что Ахмед Закаев перед последним видеообращением не удосужился обратиться к нам за разъяснением интересующих его вопросов, касающихся нашего движения [...] так он за все это время так и не ответил на наши попытки начать диалог. Вместо этого Закаев передавал свои сообщения через каких-то посредников, а также, через них же, пытался использовать наше движение в своих личных целях", - негодуют авторы публикации.

В адрес Ахмеда Закаева администраторами 1ADAT также озвучены упреки в лицемерии и попытках "всячески пиариться, приписывая себе работу, которую мы проделали совместно с другими правозащитными организациями".

Представители властей Чечни "ухватились за обращение Закаева, в котором он назвал себя модератором "1адата", говорится в сообщении. "Но они и сами прекрасно знают, что он не имеет никакого отношения к нашему движению, просто им нужен был "козел отпущения", на которого можно было бы направить весь негатив. Теперь, когда мы лишили их такой возможности, указав [сторонникам Закаева] место на свалке истории, посмотрим, что они теперь будут говорить в наш адрес", - указали авторы обращения.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы назвали политически бессмысленной кампанию против Закаева в Чечне. "Закаев не обладает таким авторитетом, чтобы быть альтернативой режиму Рамзана Кадырова. Не было бы критики из-за Тепсуркаева, не было бы также оскорблений в адрес Закаева", - сказал, в частности, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Михаил Рощин.

Схожее мнение высказал и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Закаев не может быть конкурентом Рамзану Кадырову. Поэтому исключаю, что эти действия (публичные выступления с критикой в адрес Закаева) связаны с тем, что он конкурент Кадырова или угроза для него. Нет. Все это из-за того, что Закаев жестко осудил власти за поступок против этого молодого человека", - сказал Кутаев.

Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".