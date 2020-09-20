Кампания осуждения Закаева добралась до села Гордали

20 сентября 2020, 02:43

К кампании нападок на Ахмеда Закаева и чеченцев, проживающих в Европе, присоединились организаторы схода тейпа гордалой. Выступившие на сходе заявили о готовности остановить критиков Кадырова и властей республики. С осуждением "евроичкерийцев" также выступил министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов, однако пользователи Instagram в ответ раскритиковали самого министра.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября участники схода в родовом селе Рамзана Кадырова, Ахмат-Юрте, в том числе высокопоставленные чиновники и силовики, приняли резолюцию с осуждением главы правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева и других критиков чеченских властей из числа эмигрантов. Репортаж об этом был показан в вечерних новостях государственной телекомпании "Грозный". Пользователи Instagram усомнились в том, что участие в этом и других аналогичных сходах было добровольным.

В начале сентября в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. 10 сентября Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Позже Закаев заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам Тепсуркаева причастны власти Чечни.

Представители тейпа гордалой, к которому относится уполномоченный по права человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев, провели сход в селении Гордали Ножай-Юртовского район против Ахмеда Закаева и проживающих в Европе сторонников сепаратисткого образования Ичкерия. Они собрались у сельской мечети и заявили о готовности остановить критиков Кадырова.

Сюжет о прошедшем в селении Гордали сходе представителей тейпа гордалой был показан в новостях телеканала «Грозный» 18 сентября. Омбудсмен также присутствовал на собрании и выступил перед собравшимися.

По словам автора сюжета, собравшиеся у мечети на пятничный намаз выразили недовольство в адрес «евроичкерийцев, которые ведут свои беседы, не имея на то никаких прав».

«Мы, гордалоевцы, преданы нашему падишаху Рамзану-хаджи, неприемлем то, что говорится в его адрес. В силу своих возможностей постараемся не допустить (негативных) высказываний в отношении него и не допустим этого среди нас, мы имеем в виду среди нашего тейпа. Человека из нашего села мы остановим сами, того кто поймет - тому мы объясним, кто не поймет – остановим силой. Кто посягает на его (Кадырова) честь, посягает на честь нашего народа - мы его остановим», - заявил в выступлении участник схода Зубайр Мамадиев.

На сходе в Ахмат-Юрте вице-премьер Абузейд Висмурадов заявил, что Рамзан Кадыров - "падишах" чеченцев, где бы они ни проживали, даже в Европе или Америке. Ранее, 27 августа, на совещании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Рамзан Кадыров объявил о создании национального агентства по связям с выходцами из Чечни, проживающими за рубежом. Создаваемое национальное агентство готово оказать разнообразную помощь проживающим за границей выходцам из Чечни, но они должны "следить за своим языком", заявил Кадыров. Рамзан Кадыров пытается усилить контроль за своими критиками в Европе и подкупить некоторых представителей диаспоры, создавая агентство по связям с земляками за рубежом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

«Люди, называющие себя мусульманами, говорят недопустимые вещи, что не говорил бы даже самый последний алкоголик, пытаются нас опорочить, но это не получится. Такой язык неприемлем от кого бы то ни было, в чей бы адрес это не было. И от кого бы не исходило, с него будет спрос. Если в тех разговорах, что они ведут, имеются уголовно наказуемые деяния - а они есть, я, как юрист, это знаю - значит надо возбуждать уголовные дела», - заявил в своем выступлении перед участниками схода Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.

По его словам, в Чечне и чеченским народом под руководством Ахмата-хаджи Кадырова было остановлена война, направленная на разрушение России. «Если бы у них здесь было окно, то, вторгнувшись со стороны Афганистана, Пакистана, других неконтролируемых зон, люди эту сторону до Ростова десятки лет держали бы в состоянии войны. Здесь мы остановили. Поэтому у нас нет оснований ни перед кем краснеть», - указал он.

Житель Гудермесского района Абубакар, принявший участие в сходе в Гордали, назвал прошедшую акцию "рядовым мероприятием". «Мне родственник позвонил, сказал, что в пятницу в нашем родовом селе соберутся представители нашего тейпа. Будет сход, желательно присутствие. Был там с другим родственником. Если говорить кратко, это была акция против Закаева и живущих в Европе ичкерийцев. Такое, я бы сказал, дежурное мероприятие, что эту неделю проводятся и в других местах», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" 19 сентября.

В 1990-е годы Ахмед Закаев занимал посты министра культуры Ичкерии* и секретаря Совета безопасности, принимал участие в боевых действиях против федеральных войск на командных должностях. С 1998 по 2006 год Ахмед Закаев - вице-премьер правительства Ичкерии*. Правительство Ичкерии* он возглавил в ноябре 2007 года, указано в биографической справке "Кавказского узла" об Ахмеде Закаеве.

Репортаж о прошедшем в селении Гордали сходе был опубликован в Instagram-паблике "Грозный ТВ", по данным на 01.45 мск сегодня, 20 сентября он набрал 32 780 просмотров и 41 комментарий.

«Жители республики возмущены заявлениями так называемых "евроичкерийцев", которые пытаются говорить от имени жителей Чеченской Республики, не имея на это никакого права. Чтобы выразить свой протест в адрес тех, кто порочит честь и достоинство чеченского народа в эту пятницу вышли и жители селения Гордали», - говорится в описании к видеоролику. При этом многие комментаторы раскритиковали прошедший сход.

«Мучают этих людей», - считает hello_caucas.

«Жителям мало дела (до этого)», - уверена laka_588.

«Оставьте этих людей, у них нет желания играть в ваши кошки-мышки», - считает ein.rotes.feuer.

Ахмед Закаев сообщал о задержании силовиками его братьев, сестер и племянников. После этого государственная телекомпания "Грозный" распространила видео схода в Урус-Мартане, на котором представители рода Закаевых, заявив о верности "падишаху", потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. Они в оскорбительной форме раскритиковали Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1ADAT.

К чеченцам, проживающим в Европе, обратился зять Кадырова

Заявление с критикой в адрес чеченцев, находящихся в Европе, опубликовал 12 сентября министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов, который женат на сестре главы республики.

«Я обращаюсь к объявившимся мужчинам, которые пытаются заботиться о тех, кто живет здесь (в Чечне) и поддерживающим его (Ахмеда Закаева) курицам… Вы что переполошились? Что вы говорите? Что вы не сидите спокойно на получаемой ежемесячно гуманитарной помощи?... Вы же неплохо живете, почему не сидите спокойно? Не провоцируйте… «Приедем домой», то, другое. Приедете - вас закроют и будут держать (на карантине) из-за коронавируса. А когда выйдете, вы, как курицы обратно туда убежите», - заявил Черхигов.

Его обращение набрало по данным на 02.45 мск сегодня, 20 сентября 43 248 просмотров и 470 комментариев. При этом некоторые комментаторы раскритиковали Черхигова, однако большинство высказались в поддержку.

Иную реакцию вызвало обращение Черхигова в закрытом Instagram-паблике "ЧП Грозный", насчитывающем более 79 тысяч подписчиков.

«Просто стыдно слушать ваши речи». Неужели не остались воспитанные люди!», - возмутилась musaeva___mmm.

«Противная речь», - посчитала milana772020.

«Перестань ты, не смеши людей, из тебя никакого политика не выйдет», - написал l2shu.

Опрошенные ранее кавказоведы назвали кампанию против Закаева в Чечне бессмысленной. "Нет сомнения в том, что такими действиями команда Кадырова пытается показать жителям Чечни и чеченской диаспоре в Европе, что нынешний глава республики - единственный лидер всех чеченцев. Кадыров не считает Закаева угрозой, но при этом на всякий случай видит необходимость жесткой реакции, поскольку Закаев - один из немногих более-менее влиятельных критиков чеченских властей", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Михаил Рощин.

По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, адресатами сходов и резолюций являются чеченцы. "Групповые выступления с критикой Закаева делаются для внутренней аудитории, то есть для жителей республики, а также для внешней - для чеченской диаспоры. Других адресатов нет", - сказал он.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.