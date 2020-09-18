Сотрудник следственного комитета общается с родственниками. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета https://stavropol.sledcom.ru/

18 сентября 2020, 16:30

Ставропольский подросток обвинен по делу о резонансном ДТП

Шестнадцатилетнему водителю из села Кочубеевского предъявлено обвинение в гибели несовершеннолетней девушки, отчитались сегодня силовики о расследовании ДТП, после которого жители села требовали изгнать семью задержанного.

Делом о гибели девушки в Кочубеевском занимаются наиболее опытные сотрудники отдела по расследованию особо важных дел, заверило краевое управление Следкома. По данным ведомства, 13 августа 16-летний подросток, ехавший по селу за рулем автомобиля, не справился с управлением и сбил 15-летнюю девочку. Она скончалась на месте, а водитель скрылся. Подростку предъявлено обвинение по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Следственные действия в домах обвиняемого и родственников проведены "при силовой поддержке сотрудников ОМОН", сообщило сегодня на своем сайте управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Максимальная санкция по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса составляет 12 лет заключения.

Сельчане требовали изгнать родственников задержанного

Дядя обвиняемого счел уголовное преследование "показательным". "За ходатайством и всеми следственными процессами смотрит мать, я сейчас не слежу за ситуацией, так как нахожусь далеко от дома. Но даже без этого все и так ясно - дело показательное", - процитировал его сегодня "Кавказ. Реалии".

В ночь после ДТП около 500 жителей Кочубеевского собрались на сход, потребовав выселить семью задержанного. С протестующими беседовали начальник местной полиции и прокурор, говорится в публикации издания от 14 августа.

Участники схода предъявили претензии и местной цыганской общине. Они также потребовали не дать виновному уйти от ответственности, передал 14 августа "Обзор". "Выселяй!" – скандируют люди на видео схода в Кочубеевском, опубликованном 13 августа в Instagram-паблике chp_26stav.

Протест сельчан поддержал губернатор Владимир Владимиров. "Как отец прекрасно понимаю чувства, которые сейчас испытывают жители Кочубеевского. <...> Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю", - написал он поздно вечером 13 августа на своей странице в Instagram.

Скриншот публикации губернатора Ставрополья о сходе в Кочубеевском, https://www.instagram.com/p/CD13UXjqPQC/?utm_source=ig_embedВладимиров заверил, что взял уголовное дело под личный контроль. "Это местный житель. Он несовершеннолетний, но возраста, при котором наступает уголовная ответственность, достиг. Он сейчас под стражей и за содеянное ответит по закону", - заверил глава региона.

Как сообщал "Кавказский узел", практика выселения родственников преступников, основанная на принципе коллективной ответственности, существует в Чечне. Как правило, из родных сел изгоняют родственников боевиков. Решения об этом выносят сельские сходы, но иногда соответствующие указания напрямую дают силовики. Так, в сентябре 2018 года Шали покинули члены семей участников нападения на полицейских, произошедшего незадолго до этого, 20 августа. Местные жители сообщили, что эти люди уехали из Шали под давлением силовиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прямо заявлял, что члены семей боевиков будут выдворяться из республики, а дома их снесут. Когда телеведущая Ксения Собчак подняла этот вопрос на пресс-конференции Владимира Путина, президент осудил такую практику. "Как правило, родственники людей, которые совершают теракты, знают об этом. Но это не дает права никому, в том числе руководителю Чечни, на досудебные расправы", - заявил тогда Путин.

Примечание:

"Суд продлил арест обвиняемым по делу о пяти убитых в Чернозубове", "Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове", "Дорожный конфликт в центре Ростова-на-Дону закончился перестрелкой".

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