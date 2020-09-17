Азербайджан заявил об обстрелах трех сел в зоне конфликта

17 сентября 2020, 09:12

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 30 раз, в том числе из снайперских винтовок и пулеметов, заявило оборонное ведомство страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 сентября Азербайджан насчитал 34 обстрела позиций своих войск за сутки в зоне карабахского конфликта, днем ранее заявил о 30.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Гаджаллы, Алибейли и Агдам Товузского района, следует из сообщения ведомства. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.10 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

Напомним, что 16 сентября Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном. А ранее, 15 сентября, азербайджанское оборонное ведомство заявило о ранении своего солдата в Товузском районе.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".