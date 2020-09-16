Азербайджан зафиксировал обстрелы в двух селах

16 сентября 2020, 09:28

Армянские военные 34 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Азербайджан насчитал 30 нарушений режима прекращения огня со стороны Армении за сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Напомним, 15 сентября Минобороны Азербайджана также распространило заявление о том, что в результате нарушения режима прекращения огня в Товузском районе вечером 14 сентября был ранен азербайджанский военнослужащий Алиев Ренат Эльдар-оглы. Однако оборонное ведомство Армении сочло эту информацию недостоверной, заявив, что на участке, где по сообщению Баку был ранен солдат, 14 сентября не было зафиксировано вооруженных инцидентов.

12 июля произошла эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".